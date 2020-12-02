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Правительство поддержало проект о деятельности признанных иноагентами лиц
Правительство поддержало проект о деятельности признанных иноагентами лиц
Правительство РФ поддержало законопроект о регулировании деятельности физлиц и организаций, признанных в РФ иноагентами, официальный отзыв кабмина опубликован в РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T10:26
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россия
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общество
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Правительство РФ поддержало законопроект о регулировании деятельности физлиц и организаций, признанных в РФ иноагентами, официальный отзыв кабмина опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.В первом чтении инициатива может быть рассмотрена на пленарном заседании 8 декабря.Ранее парламентарии внесли в Госдуму законопроект, по которому физлицам-иноагентам предлагается запретить занимать госдолжности. Кроме того, согласно законопроекту, иностранные агенты, не устранившие нарушения после административного взыскания, могут быть привлечены к уголовной ответственности. В законопроекте также содержится положение о приравнивании к НКО-иноагентам незарегистрированных общественных объединений, получающих зарубежное финансирование для участия в политической деятельности."Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект", - говорится в документе.
https://ria.ru/20201127/inoagenty-1586696070.html
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россия, госдума рф, правительство рф, общество

Правительство поддержало проект о деятельности признанных иноагентами лиц

10:26 02.12.2020 (обновлено: 10:28 02.12.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДом Правительства Российской Федерации на Краснопресненской набережной в Москве
Дом Правительства Российской Федерации на Краснопресненской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Правительство РФ поддержало законопроект о регулировании деятельности физлиц и организаций, признанных в РФ иноагентами, официальный отзыв кабмина опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
В первом чтении инициатива может быть рассмотрена на пленарном заседании 8 декабря.
Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
27 ноября, 20:59
Депутаты предложили лишать свободы физлиц, нарушающих закон об иноагентах
Ранее парламентарии внесли в Госдуму законопроект, по которому физлицам-иноагентам предлагается запретить занимать госдолжности. Кроме того, согласно законопроекту, иностранные агенты, не устранившие нарушения после административного взыскания, могут быть привлечены к уголовной ответственности. В законопроекте также содержится положение о приравнивании к НКО-иноагентам незарегистрированных общественных объединений, получающих зарубежное финансирование для участия в политической деятельности.
"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект", - говорится в документе.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
23 ноября, 19:17
В Госдуму внесли проект об увеличении штрафов для НКО-иноагентов
 
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