https://ria.ru/20201202/inoagenty-1587287276.html

Правительство поддержало проект о деятельности признанных иноагентами лиц

Правительство поддержало проект о деятельности признанных иноагентами лиц

Правительство РФ поддержало законопроект о регулировании деятельности физлиц и организаций, признанных в РФ иноагентами, официальный отзыв кабмина опубликован в РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T10:26

2020-12-02T10:26

2020-12-02T10:28

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общество

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Правительство РФ поддержало законопроект о регулировании деятельности физлиц и организаций, признанных в РФ иноагентами, официальный отзыв кабмина опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.В первом чтении инициатива может быть рассмотрена на пленарном заседании 8 декабря.Ранее парламентарии внесли в Госдуму законопроект, по которому физлицам-иноагентам предлагается запретить занимать госдолжности. Кроме того, согласно законопроекту, иностранные агенты, не устранившие нарушения после административного взыскания, могут быть привлечены к уголовной ответственности. В законопроекте также содержится положение о приравнивании к НКО-иноагентам незарегистрированных общественных объединений, получающих зарубежное финансирование для участия в политической деятельности."Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект", - говорится в документе.

https://ria.ru/20201127/inoagenty-1586696070.html

https://ria.ru/20201123/shtraf-1585978538.html

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россия, госдума рф, правительство рф, общество