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Правительство поддержало проект о деятельности признанных иноагентами лиц
Правительство поддержало проект о деятельности признанных иноагентами лиц
Правительство РФ поддержало законопроект о регулировании деятельности физлиц и организаций, признанных в РФ иноагентами, официальный отзыв кабмина опубликован в РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T10:26
2020-12-02T10:26
2020-12-02T10:28
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Правительство РФ поддержало законопроект о регулировании деятельности физлиц и организаций, признанных в РФ иноагентами, официальный отзыв кабмина опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.В первом чтении инициатива может быть рассмотрена на пленарном заседании 8 декабря.Ранее парламентарии внесли в Госдуму законопроект, по которому физлицам-иноагентам предлагается запретить занимать госдолжности. Кроме того, согласно законопроекту, иностранные агенты, не устранившие нарушения после административного взыскания, могут быть привлечены к уголовной ответственности. В законопроекте также содержится положение о приравнивании к НКО-иноагентам незарегистрированных общественных объединений, получающих зарубежное финансирование для участия в политической деятельности."Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект", - говорится в документе.
https://ria.ru/20201127/inoagenty-1586696070.html
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