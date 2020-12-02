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https://ria.ru/20201202/golikova-1587381961.html
Голикова рассказала о ситуации с наличием коек для пациентов с COVID-19
Голикова рассказала о ситуации с наличием коек для пациентов с COVID-19
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании у президента России Владимира Путина заявила, что сейчас ситуация с наличием в стране специализированных коек для... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T17:02
2020-12-02T17:02
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
татьяна голикова
владимир путин
общество
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании у президента России Владимира Путина заявила, что сейчас ситуация с наличием в стране специализированных коек для пациентов с коронавирусом, вероятно, "зафиксировалась"."Несмотря на напряженную ситуацию, у нас уже неделю не меняется количество коек, которые мы открываем под COVID, это 276 тысяч. За неделю до этого мы наблюдали постоянный рост. Сейчас вроде бы ситуация зафиксировалась, и это хорошо", - заявила Голикова на видеоконференции, посвященной открытию многофункциональных медцентров Минобороны РФ.Она отметила, что количество свободных коек сейчас также возрастает."Это во многом связано, в том числе, и с возможностью открытия новых специализированных инфекционных госпиталей, и с реализацией того поручения, которое вы давали по выделению финансовых ресурсов на приобретение лекарств для амбулаторного оказания медицинской помощи, которое тоже дало возможность высвободить соответствующий коечный фонд", - пояснила вице-премьер.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, татьяна голикова, владимир путин, общество

Голикова рассказала о ситуации с наличием коек для пациентов с COVID-19

17:02 02.12.2020
 
© РИА НовостиВрачи у аппарата УЗИ в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве
Врачи у аппарата УЗИ в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании у президента России Владимира Путина заявила, что сейчас ситуация с наличием в стране специализированных коек для пациентов с коронавирусом, вероятно, "зафиксировалась".
"Несмотря на напряженную ситуацию, у нас уже неделю не меняется количество коек, которые мы открываем под COVID, это 276 тысяч. За неделю до этого мы наблюдали постоянный рост. Сейчас вроде бы ситуация зафиксировалась, и это хорошо", - заявила Голикова на видеоконференции, посвященной открытию многофункциональных медцентров Минобороны РФ.
Медицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
Вчера, 14:18Распространение нового коронавируса
В России свободны более 20 процентов коек для больных COVID-19
Она отметила, что количество свободных коек сейчас также возрастает.
"Это во многом связано, в том числе, и с возможностью открытия новых специализированных инфекционных госпиталей, и с реализацией того поручения, которое вы давали по выделению финансовых ресурсов на приобретение лекарств для амбулаторного оказания медицинской помощи, которое тоже дало возможность высвободить соответствующий коечный фонд", - пояснила вице-премьер.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Татьяна ГоликоваВладимир ПутинОбщество
 
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