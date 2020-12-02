https://ria.ru/20201202/germaniya-1587390093.html

В Германии оценили регистрацию вакцины Pfizer и BioNTech в Британии

В Германии оценили регистрацию вакцины Pfizer и BioNTech в Британии

Глава минздрава ФРГ Йенс Шпан на фоне регистрации вакцины Pfizer и BioNTech в Великобритании выразил уверенность, что она будет оперативна допущена к применению РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T17:40

2020-12-02T17:40

2020-12-02T17:40

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

йенс шпан

евросоюз

великобритания

германия

сша

в мире

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БЕРЛИН, 2 дек - РИА Новости. Глава минздрава ФРГ Йенс Шпан на фоне регистрации вакцины Pfizer и BioNTech в Великобритании выразил уверенность, что она будет оперативна допущена к применению в Евросоюзе.Власти Британии в среду одобрили для применения вакцину от коронавируса производства Pfizer/BioNTech. Прививка станет доступной на всей территории Британии в течение следующей недели.Отвечая на вопрос, не беспокоит ли ФРГ то, что разработанный немецкой фирмой BioNTech продукт оказался доступен в Великобритании раньше, чем в ЕС, Шпан пояснил, что в союзе страны договорились, что вакцина от коронавируса будет доступна сразу всем, поэтому ее допуск должен быть разрешен европейским регулятором для всех стран-членов. Кроме того, он пояснил, что временные различия в начале использования вакцины Pfizer/BioNTech в США и Великобритании объясняются также тем, что в летние месяцы в ЕС не было большого спроса со стороны стран-членов на этот продукт, хотя Германия проявляла интерес, а также различием процедур регистрации.Министр отметил, что допуска вакцины в Великобритании показывает, что продукт европейской компании "настолько хорошо, что так быстро был допущен в Великобритании, что на европейском и международном уровне хорошее сотрудничество в этом кризисе".Pfizer и BioNTech во вторник сообщили, что 30 ноября направили запрос на допуск своей вакцины к использованию в ЕС. Компании рассчитывают, что европейский регулятор одобрит заявку до конца года.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201202/vaktsina-1587352780.html

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германия

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коронавирус covid-19, йенс шпан, евросоюз, великобритания, германия, сша, в мире