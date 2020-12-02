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Штайнмайер объяснил, почему выборы 2021 года в Германии будут необычными
Штайнмайер объяснил, почему выборы 2021 года в Германии будут необычными
Выборы 2021 года в ФРГ будут необычными, так как значительная часть немцев жила только при канцлере Ангеле Меркель, в этот раз отказавшейся баллотироваться,... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T16:39
2020-12-02T16:39
франк-вальтер штайнмайер
ангела меркель
германия
в мире
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БЕРЛИН, 2 дек - РИА Новости. Выборы 2021 года в ФРГ будут необычными, так как значительная часть немцев жила только при канцлере Ангеле Меркель, в этот раз отказавшейся баллотироваться, заявил в интервью еженедельнику Die ZEIT президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер."Почему нет? За последние 70 лет наша политическая система неоднократно обеспечивала создание правительств в результате межпартийных споров и конкуренции, а также появление отдельных личностей, способных брать на себя ответственность и определять направление страны", - сказал глава государства.Ранее Меркель, которая является членом ХДС, заявила о завершении политической карьеры в 2021 году. В МВД ФРГ в ноябре выступили с предложением о проведении федеральных выборов в бундестаг 26 сентября 2021 года. Данное предложение было поддержано на заседании правительства ФРГ. Окончательное решение должен принять президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.
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франк-вальтер штайнмайер, ангела меркель, германия, в мире

Штайнмайер объяснил, почему выборы 2021 года в Германии будут необычными

16:39 02.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БЕРЛИН, 2 дек - РИА Новости. Выборы 2021 года в ФРГ будут необычными, так как значительная часть немцев жила только при канцлере Ангеле Меркель, в этот раз отказавшейся баллотироваться, заявил в интервью еженедельнику Die ZEIT президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

"Это будут необычные выборы, потому что Ангела Меркель больше не участвует в выборах. Половина поколения видела только ее в качестве канцлера", - заявил Штайнмайер, добавив, что может себе представить германскую политику и без действующего канцлера ФРГ.

"Почему нет? За последние 70 лет наша политическая система неоднократно обеспечивала создание правительств в результате межпартийных споров и конкуренции, а также появление отдельных личностей, способных брать на себя ответственность и определять направление страны", - сказал глава государства.
Ранее Меркель, которая является членом ХДС, заявила о завершении политической карьеры в 2021 году. В МВД ФРГ в ноябре выступили с предложением о проведении федеральных выборов в бундестаг 26 сентября 2021 года. Данное предложение было поддержано на заседании правительства ФРГ. Окончательное решение должен принять президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.
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Франк-Вальтер ШтайнмайерАнгела МеркельГерманияВ мире
 
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