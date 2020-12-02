https://ria.ru/20201202/germaniya-1587375660.html
Штайнмайер объяснил, почему выборы 2021 года в Германии будут необычными
Штайнмайер объяснил, почему выборы 2021 года в Германии будут необычными
Выборы 2021 года в ФРГ будут необычными, так как значительная часть немцев жила только при канцлере Ангеле Меркель, в этот раз отказавшейся баллотироваться,... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T16:39
2020-12-02T16:39
2020-12-02T16:39
франк-вальтер штайнмайер
ангела меркель
германия
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БЕРЛИН, 2 дек - РИА Новости. Выборы 2021 года в ФРГ будут необычными, так как значительная часть немцев жила только при канцлере Ангеле Меркель, в этот раз отказавшейся баллотироваться, заявил в интервью еженедельнику Die ZEIT президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер."Почему нет? За последние 70 лет наша политическая система неоднократно обеспечивала создание правительств в результате межпартийных споров и конкуренции, а также появление отдельных личностей, способных брать на себя ответственность и определять направление страны", - сказал глава государства.Ранее Меркель, которая является членом ХДС, заявила о завершении политической карьеры в 2021 году. В МВД ФРГ в ноябре выступили с предложением о проведении федеральных выборов в бундестаг 26 сентября 2021 года. Данное предложение было поддержано на заседании правительства ФРГ. Окончательное решение должен принять президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.
https://ria.ru/20201202/tramp-1587364510.html
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франк-вальтер штайнмайер, ангела меркель, германия, в мире