https://ria.ru/20201202/germaniya-1587343411.html

Посол Германии обвинил Лондон в эгоизме из-за слов о вакцине от COVID-19

Посол Германии обвинил Лондон в эгоизме из-за слов о вакцине от COVID-19

Посол Германии в Британии Андреас Михаэлис обвинил Соединенное Королевство в эгоизме из-за твита министра по вопросам бизнеса Алока Шармы о сертификации вакцины РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T14:25

2020-12-02T14:25

2020-12-02T14:25

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

astrazeneca

sanofi

оксфордский университет

великобритания

германия

в мире

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ЛОНДОН, 2 дек – РИА Новости, Денис Ворошилов. Посол Германии в Британии Андреас Михаэлис обвинил Соединенное Королевство в эгоизме из-за твита министра по вопросам бизнеса Алока Шармы о сертификации вакцины от коронавируса.Британия в среду стала первой страной, сертифицировавшей вакцину от коронавируса. Минздрав Соединенного Королевства сообщил, что разрешение на использование получила вакцина, разработанная компаниями Pfizer (США) и BioNTech (Германия).Приветствуя сертификацию вакцины Шарма написал в Twitter: "Британия была первой страной, подписавшей соглашение с Pfizer/BioNTech – сейчас мы первые, кто применяет вакцину. Спасибо всем, кто в этом участвовал. Спустя многие годы мы будем помнить этот момент как день, когда Британия возглавила борьбу человечества с этим заболеванием".Спустя примерно два часа германский посол прокомментировал твит, упрекнув британского министра в том, что он не назвал сегодняшнее событие результатом международных усилий."Почему так трудно признать этот важный шаг вперед как результат величайших международных усилий и (международный) успех? Я не думаю, что это сугубо национальная история. Несмотря на то, что германская компания внесла решающий вклад (в разработку вакцины), это история европейская и трансатлантическая", - написал в Twitter посол.Всего Британия "зарезервировала" для своих граждан более 350 миллионов доз вакцин: 100 миллионов доз вакцины, разрабатываемой Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca (в настоящее время проходит третью фазу испытаний), 40 миллионов доз вакцины BioNTech/Pfize, 60 миллионов доз вакцины Novavax (третья фаза), 60 миллионов доз Valneva (на стадии предклинических испытаний), 60 миллионов доз от GSK/Sanofi (первая фаза клинических испытаний), 30 миллионов доз от Janssen (вторая фаза испытаний) и от 5 до 7 миллионов доз от Moderna.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201202/vaktsina-1587335654.html

великобритания

германия

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коронавирус covid-19, astrazeneca , sanofi, оксфордский университет, великобритания, германия, в мире