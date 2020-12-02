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https://ria.ru/20201202/germaniya-1587343411.html
Посол Германии обвинил Лондон в эгоизме из-за слов о вакцине от COVID-19
Посол Германии обвинил Лондон в эгоизме из-за слов о вакцине от COVID-19
Посол Германии в Британии Андреас Михаэлис обвинил Соединенное Королевство в эгоизме из-за твита министра по вопросам бизнеса Алока Шармы о сертификации вакцины РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T14:25
2020-12-02T14:25
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
astrazeneca
sanofi
оксфордский университет
великобритания
германия
в мире
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ЛОНДОН, 2 дек – РИА Новости, Денис Ворошилов. Посол Германии в Британии Андреас Михаэлис обвинил Соединенное Королевство в эгоизме из-за твита министра по вопросам бизнеса Алока Шармы о сертификации вакцины от коронавируса.Британия в среду стала первой страной, сертифицировавшей вакцину от коронавируса. Минздрав Соединенного Королевства сообщил, что разрешение на использование получила вакцина, разработанная компаниями Pfizer (США) и BioNTech (Германия).Приветствуя сертификацию вакцины Шарма написал в Twitter: "Британия была первой страной, подписавшей соглашение с Pfizer/BioNTech – сейчас мы первые, кто применяет вакцину. Спасибо всем, кто в этом участвовал. Спустя многие годы мы будем помнить этот момент как день, когда Британия возглавила борьбу человечества с этим заболеванием".Спустя примерно два часа германский посол прокомментировал твит, упрекнув британского министра в том, что он не назвал сегодняшнее событие результатом международных усилий."Почему так трудно признать этот важный шаг вперед как результат величайших международных усилий и (международный) успех? Я не думаю, что это сугубо национальная история. Несмотря на то, что германская компания внесла решающий вклад (в разработку вакцины), это история европейская и трансатлантическая", - написал в Twitter посол.Всего Британия "зарезервировала" для своих граждан более 350 миллионов доз вакцин: 100 миллионов доз вакцины, разрабатываемой Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca (в настоящее время проходит третью фазу испытаний), 40 миллионов доз вакцины BioNTech/Pfize, 60 миллионов доз вакцины Novavax (третья фаза), 60 миллионов доз Valneva (на стадии предклинических испытаний), 60 миллионов доз от GSK/Sanofi (первая фаза клинических испытаний), 30 миллионов доз от Janssen (вторая фаза испытаний) и от 5 до 7 миллионов доз от Moderna.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, astrazeneca , sanofi, оксфордский университет, великобритания, германия, в мире

Посол Германии обвинил Лондон в эгоизме из-за слов о вакцине от COVID-19

14:25 02.12.2020
 
© REUTERS / PfizerСотрудница в лаборатории Pfizer во время разработки вакцины против коронавируса (COVID-19) в Перл-Ривер, Нью-Йорк
Сотрудница в лаборатории Pfizer во время разработки вакцины против коронавируса (COVID-19) в Перл-Ривер, Нью-Йорк - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© REUTERS / Pfizer
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ЛОНДОН, 2 дек – РИА Новости, Денис Ворошилов. Посол Германии в Британии Андреас Михаэлис обвинил Соединенное Королевство в эгоизме из-за твита министра по вопросам бизнеса Алока Шармы о сертификации вакцины от коронавируса.
Британия в среду стала первой страной, сертифицировавшей вакцину от коронавируса. Минздрав Соединенного Королевства сообщил, что разрешение на использование получила вакцина, разработанная компаниями Pfizer (США) и BioNTech (Германия).
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Приветствуя сертификацию вакцины Шарма написал в Twitter: "Британия была первой страной, подписавшей соглашение с Pfizer/BioNTech – сейчас мы первые, кто применяет вакцину. Спасибо всем, кто в этом участвовал. Спустя многие годы мы будем помнить этот момент как день, когда Британия возглавила борьбу человечества с этим заболеванием".
Спустя примерно два часа германский посол прокомментировал твит, упрекнув британского министра в том, что он не назвал сегодняшнее событие результатом международных усилий.
"Почему так трудно признать этот важный шаг вперед как результат величайших международных усилий и (международный) успех? Я не думаю, что это сугубо национальная история. Несмотря на то, что германская компания внесла решающий вклад (в разработку вакцины), это история европейская и трансатлантическая", - написал в Twitter посол.
Всего Британия "зарезервировала" для своих граждан более 350 миллионов доз вакцин: 100 миллионов доз вакцины, разрабатываемой Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca (в настоящее время проходит третью фазу испытаний), 40 миллионов доз вакцины BioNTech/Pfize, 60 миллионов доз вакцины Novavax (третья фаза), 60 миллионов доз Valneva (на стадии предклинических испытаний), 60 миллионов доз от GSK/Sanofi (первая фаза клинических испытаний), 30 миллионов доз от Janssen (вторая фаза испытаний) и от 5 до 7 миллионов доз от Moderna.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19AstraZenecaSanofiОксфордский университетВеликобританияГерманияВ мире
 
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