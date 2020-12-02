https://ria.ru/20201202/gazifikatsiya-1587334492.html

На газификацию Оренбуржья направят более 680 миллионов рублей

На газификацию Оренбуржья направят более 680 миллионов рублей

До 2024 года объем финансирования региональной программы газификации Оренбургской области составит более 680 миллионов рублей, в текущем году на эти цели... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T13:46

2020-12-02T13:46

2020-12-02T13:46

оренбургская область

газпром

оренбургская область

орск

оренбург

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ОРЕНБУРГ, 2 дек — РИА Новости. До 2024 года объем финансирования региональной программы газификации Оренбургской области составит более 680 миллионов рублей, в текущем году на эти цели направлены 166,4 миллиона рублей, сообщает пресс-служба правительства региона. Программа газификации объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций на период 2020 – 2024 годов принята на заседании областного правительства. В документе учтены изменения, внесенные в 2020 году в федеральные нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере газоснабжения.За пять лет планируется построить 503 километра газопроводов (в 2020 году – 94 километра), обеспечить природным газом 16 негазифицированных сел, обеспечить возможность технологического присоединения к сетям газораспределения для 12 тысяч домовладений (в 2020 году – 2210 домовладений). Это позволит увеличить потребление природного газа в регионе почти на 600 миллионов кубометров.Впервые с начала реализации региональной программы за счет инвестиций ПАО "Газпром" предусмотрены реконструкция 11 газораспределительных станций, строительство одного газопровода – связки (ГРС-1А Орск), реконструкция одного газопровода – отвода (ГРС-3 Оренбург).Выполнение данных работ обеспечит бесперебойную и безопасную эксплуатацию объектов газоснабжения Оренбургской области, расширит систему газораспределения с целью развития территорий, повысит уровень газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций области и создаст возможность газоснабжения новых потребителей в зонах инвестиционной активности.

https://ria.ru/20201201/ipoteka-1587135541.html

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газпром, оренбургская область, орск, оренбург