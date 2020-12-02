https://ria.ru/20201202/fermery-1587412424.html

Фермеры Кубани получат гранты на 65 миллионов рублей

Фермеры Кубани получат гранты на 65 миллионов рублей

Крестьянско-фермерские хозяйства Краснодарского края получат гранты на 65 миллионов рублей в рамках нацпроекта, сообщает администрация региона. РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T19:44

2020-12-02T19:44

2020-12-02T19:44

краснодарский край

вениамин кондратьев

краснодарский край

экономика

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КРАСНОДАР, 1 дек - РИА Новости. Крестьянско-фермерские хозяйства Краснодарского края получат гранты на 65 миллионов рублей в рамках нацпроекта, сообщает администрация региона.Отмечается, что в крае подвели итоги федеральной программы "Агростартап", которая входит в национальный проект по развитию малого и среднего предпринимательства."По итогам конкурса гранты получат 18 начинающих КФХ края на общую сумму более 65 миллионов рублей. Это деньги на строительство помещений, покупку сельхозтехники или оборудования для производства и переработки продукции", – приводятся в сообщении слова губернатора края Вениамина Кондратьева.Уточняется, что фермеры также смогут нарастить производство, расширить географию поставок своих товаров."Мы заинтересованы в том, чтобы качественная фермерская продукция была сегодня максимально доступна жителям региона. В конечном счете, от этого выиграют и сами сельхозтоваропроизводители, и АПК в целом, и краевой бюджет", – добавил глава региона.По его словам, со своей стороны край, несмотря на пандемию и экономические сложности, не снижает объемы поддержки сельхозпроизводителей."Ежегодно мы направляем на развитие фермерства около 1,8 миллиарда рублей и в следующем году урезать финансирование не будем. Фермерские хозяйства должны оставаться основой всего АПК края, фундаментом развития сельских территорий", – пояснил Кондратьев.

https://ria.ru/20201202/natsproekty-1587411769.html

https://ria.ru/20201201/ipoteka-1587249997.html

краснодарский край

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вениамин кондратьев, краснодарский край, экономика