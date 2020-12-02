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https://ria.ru/20201202/evrosoyuz-1587360898.html
Евросоюз хочет работать с США по реформе ВОЗ
Евросоюз хочет работать с США по реформе ВОЗ
Евросоюз на фоне президентских выборов в США заявляет о желании работать со Штатами над реформированием Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), решение о... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T15:44
2020-12-02T15:45
дональд трамп
воз
еврокомиссия
евросоюз
джо байден
китай
сша
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 2 дек – РИА Новости. Евросоюз на фоне президентских выборов в США заявляет о желании работать со Штатами над реформированием Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), решение о выходе из которой было принято при Дональде Трампе, говорится в сообщении ЕК.Европейская комиссия представила в среду предложение по "Новой повестке дня отношений ЕС и США для глобальных изменений". В пресс-релизе ЕК говорится, что "победа избранного президента Джо Байдена" в сочетании с новой геополитической и экономической реальностью, дают уникальную возможность разработать новую трансатлантическую стратегию отношений. Там же отмечается, что она может быть согласована в ходе саммита ЕС-США в первой половине следующего года."ЕС хочет работать с США, .. чтобы укрепить и реформировать Всемирную организацию здравоохранения", - говорится в релизе.Президент США Дональд Трамп в начале июля направил в конгресс официальное уведомление о выходе страны из ВОЗ. Ожидается, что процесс выхода будет завершен в июле 2021 года. Ранее Трамп заявил, что страна прекращает отношения с ВОЗ, поскольку организация "отказалась проводить требуемые реформы". Американский лидер обвинил ВОЗ в сокрытии масштабов эпидемии коронавируса в интересах Китая.На прошедших в Штатах президентских выборах, по предварительным данным, победил не Трамп, а Джо Байден.
https://ria.ru/20201106/reforma-1583442619.html
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дональд трамп, воз, еврокомиссия, евросоюз, джо байден, китай, сша, в мире

Евросоюз хочет работать с США по реформе ВОЗ

15:44 02.12.2020 (обновлено: 15:45 02.12.2020)
 
© Фото : Wikipedia/Yann ForgetШтаб-квартира ВОЗ в Женеве
Штаб-квартира ВОЗ в Женеве - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© Фото : Wikipedia/Yann Forget
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БРЮССЕЛЬ, 2 дек – РИА Новости. Евросоюз на фоне президентских выборов в США заявляет о желании работать со Штатами над реформированием Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), решение о выходе из которой было принято при Дональде Трампе, говорится в сообщении ЕК.
Европейская комиссия представила в среду предложение по "Новой повестке дня отношений ЕС и США для глобальных изменений". В пресс-релизе ЕК говорится, что "победа избранного президента Джо Байдена" в сочетании с новой геополитической и экономической реальностью, дают уникальную возможность разработать новую трансатлантическую стратегию отношений. Там же отмечается, что она может быть согласована в ходе саммита ЕС-США в первой половине следующего года.
Города мира. Женева - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
6 ноября, 19:06
Евросоюз призвал реформировать ВОЗ
"ЕС хочет работать с США, .. чтобы укрепить и реформировать Всемирную организацию здравоохранения", - говорится в релизе.
Президент США Дональд Трамп в начале июля направил в конгресс официальное уведомление о выходе страны из ВОЗ. Ожидается, что процесс выхода будет завершен в июле 2021 года. Ранее Трамп заявил, что страна прекращает отношения с ВОЗ, поскольку организация "отказалась проводить требуемые реформы". Американский лидер обвинил ВОЗ в сокрытии масштабов эпидемии коронавируса в интересах Китая.
На прошедших в Штатах президентских выборах, по предварительным данным, победил не Трамп, а Джо Байден.
Флаги США и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
15:34
В ЕС назвали ключевое направление сотрудничества с США
 
Дональд ТрампВОЗЕврокомиссияЕвросоюзДжо БайденКитайСШАВ мире
 
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