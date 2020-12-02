https://ria.ru/20201202/evrosoyuz-1587360898.html

Евросоюз хочет работать с США по реформе ВОЗ

Евросоюз хочет работать с США по реформе ВОЗ

Евросоюз на фоне президентских выборов в США заявляет о желании работать со Штатами над реформированием Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), решение о... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T15:44

2020-12-02T15:44

2020-12-02T15:45

дональд трамп

воз

еврокомиссия

евросоюз

джо байден

китай

сша

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 2 дек – РИА Новости. Евросоюз на фоне президентских выборов в США заявляет о желании работать со Штатами над реформированием Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), решение о выходе из которой было принято при Дональде Трампе, говорится в сообщении ЕК.Европейская комиссия представила в среду предложение по "Новой повестке дня отношений ЕС и США для глобальных изменений". В пресс-релизе ЕК говорится, что "победа избранного президента Джо Байдена" в сочетании с новой геополитической и экономической реальностью, дают уникальную возможность разработать новую трансатлантическую стратегию отношений. Там же отмечается, что она может быть согласована в ходе саммита ЕС-США в первой половине следующего года."ЕС хочет работать с США, .. чтобы укрепить и реформировать Всемирную организацию здравоохранения", - говорится в релизе.Президент США Дональд Трамп в начале июля направил в конгресс официальное уведомление о выходе страны из ВОЗ. Ожидается, что процесс выхода будет завершен в июле 2021 года. Ранее Трамп заявил, что страна прекращает отношения с ВОЗ, поскольку организация "отказалась проводить требуемые реформы". Американский лидер обвинил ВОЗ в сокрытии масштабов эпидемии коронавируса в интересах Китая.На прошедших в Штатах президентских выборах, по предварительным данным, победил не Трамп, а Джо Байден.

https://ria.ru/20201106/reforma-1583442619.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201202/evrosoyuz-1587358662.html

китай

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, воз, еврокомиссия, евросоюз, джо байден, китай, сша, в мире