Евросоюз хочет работать с США по реформе ВОЗ
15:44 02.12.2020 (обновлено: 15:45 02.12.2020)
© Фото : Wikipedia/Yann ForgetШтаб-квартира ВОЗ в Женеве
© Фото : Wikipedia/Yann Forget
БРЮССЕЛЬ, 2 дек – РИА Новости. Евросоюз на фоне президентских выборов в США заявляет о желании работать со Штатами над реформированием Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), решение о выходе из которой было принято при Дональде Трампе, говорится в сообщении ЕК.
Европейская комиссия представила в среду предложение по "Новой повестке дня отношений ЕС и США для глобальных изменений". В пресс-релизе ЕК говорится, что "победа избранного президента Джо Байдена" в сочетании с новой геополитической и экономической реальностью, дают уникальную возможность разработать новую трансатлантическую стратегию отношений. Там же отмечается, что она может быть согласована в ходе саммита ЕС-США в первой половине следующего года.
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"ЕС хочет работать с США, .. чтобы укрепить и реформировать Всемирную организацию здравоохранения", - говорится в релизе.
Президент США Дональд Трамп в начале июля направил в конгресс официальное уведомление о выходе страны из ВОЗ. Ожидается, что процесс выхода будет завершен в июле 2021 года. Ранее Трамп заявил, что страна прекращает отношения с ВОЗ, поскольку организация "отказалась проводить требуемые реформы". Американский лидер обвинил ВОЗ в сокрытии масштабов эпидемии коронавируса в интересах Китая.
На прошедших в Штатах президентских выборах, по предварительным данным, победил не Трамп, а Джо Байден.