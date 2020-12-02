https://ria.ru/20201202/elektrosnabzhenie-1587262778.html

Остров Русский полностью подключили к электроснабжению

Остров Русский полностью подключили к электроснабжению

Энергетики подключили к электроснабжению два последних обесточенных после циклона поселка на острове Русском во Владивостоке, сообщает "Оборонэнерго". РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T02:21

2020-12-02T02:21

2020-12-02T02:53

последствия непогоды в приморье

олег кожемяко

русский (остров)

владивосток

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 2 дек - РИА Новости. Энергетики подключили к электроснабжению два последних обесточенных после циклона поселка на острове Русском во Владивостоке, сообщает "Оборонэнерго".Свет на острове отключили с вечера 18 ноября. Часть домов подключили к генераторам, свет там подавали на несколько часов в день. Еще примерно 1,5 тысячи потребителей восстановили постоянное электроснабжение. Власти сообщали, что неизвестные украли 3,5 километра медного провода, это сказывается на скорости и возможностях восстановления энергообеспечения. Кроме того, губернатор Олег Кожемяко сообщал, что сетей низкого напряжения на Русском практически нет, а то, что осталось, "не выдерживает никакой критики, нужно строить новые сети".Накануне Кожемяко отмечал, что осталось подключить два последних поселка.По данным "Оборонэнерго", работы на острове Русский осложнены тем, что там расположены также и сети сторонних сетевых организаций, найти их собственника сложно."Упомянутые объекты построены с нарушениями действующих нормативных актов и правил, находятся в неудовлетворительном состоянии", - отмечают в компании.В пресс-службе правительства Приморья РИА Новости уточнили, что на острове остаются отдельные участки без света, электроснабжение отсутствует точечно.В Приморье, где 18-20 ноября прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остались без света, тепла и воды.

https://ria.ru/20201201/mer-1587079811.html

русский (остров)

владивосток

приморский край

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последствия непогоды в приморье, олег кожемяко, русский (остров), владивосток, приморский край, происшествия