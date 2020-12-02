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Остров Русский полностью подключили к электроснабжению
Остров Русский полностью подключили к электроснабжению
Энергетики подключили к электроснабжению два последних обесточенных после циклона поселка на острове Русском во Владивостоке, сообщает "Оборонэнерго". РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T02:21
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последствия непогоды в приморье
олег кожемяко
русский (остров)
владивосток
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происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 2 дек - РИА Новости. Энергетики подключили к электроснабжению два последних обесточенных после циклона поселка на острове Русском во Владивостоке, сообщает "Оборонэнерго".Свет на острове отключили с вечера 18 ноября. Часть домов подключили к генераторам, свет там подавали на несколько часов в день. Еще примерно 1,5 тысячи потребителей восстановили постоянное электроснабжение. Власти сообщали, что неизвестные украли 3,5 километра медного провода, это сказывается на скорости и возможностях восстановления энергообеспечения. Кроме того, губернатор Олег Кожемяко сообщал, что сетей низкого напряжения на Русском практически нет, а то, что осталось, "не выдерживает никакой критики, нужно строить новые сети".Накануне Кожемяко отмечал, что осталось подключить два последних поселка.По данным "Оборонэнерго", работы на острове Русский осложнены тем, что там расположены также и сети сторонних сетевых организаций, найти их собственника сложно."Упомянутые объекты построены с нарушениями действующих нормативных актов и правил, находятся в неудовлетворительном состоянии", - отмечают в компании.В пресс-службе правительства Приморья РИА Новости уточнили, что на острове остаются отдельные участки без света, электроснабжение отсутствует точечно.В Приморье, где 18-20 ноября прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остались без света, тепла и воды.
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последствия непогоды в приморье, олег кожемяко, русский (остров), владивосток, приморский край, происшествия

Остров Русский полностью подключили к электроснабжению

02:21 02.12.2020 (обновлено: 02:53 02.12.2020)
 
© РИА Новости / Илья АверьяновПаром "Босфор Восточный" идет в направлении острова Русский
Паром Босфор Восточный идет в направлении острова Русский - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / Илья Аверьянов
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ВЛАДИВОСТОК, 2 дек - РИА Новости. Энергетики подключили к электроснабжению два последних обесточенных после циклона поселка на острове Русском во Владивостоке, сообщает "Оборонэнерго".
Свет на острове отключили с вечера 18 ноября. Часть домов подключили к генераторам, свет там подавали на несколько часов в день. Еще примерно 1,5 тысячи потребителей восстановили постоянное электроснабжение. Власти сообщали, что неизвестные украли 3,5 километра медного провода, это сказывается на скорости и возможностях восстановления энергообеспечения. Кроме того, губернатор Олег Кожемяко сообщал, что сетей низкого напряжения на Русском практически нет, а то, что осталось, "не выдерживает никакой критики, нужно строить новые сети".
Накануне Кожемяко отмечал, что осталось подключить два последних поселка.
"На острове Русский энергетики АО "Оборонэнерго" восстановили электроснабжение потребителей еще двух населенных пунктов: поселков Поспелово и Канал. Работы были осложнены тем, что кабельный участок линии был намеренно поврежден сторонними лицами. Повреждение было обнаружено и устранено... Запитаны дома 167 жителей поселков Поспелово и Канал, а также 3 котельные", - говорится в сообщении.
По данным "Оборонэнерго", работы на острове Русский осложнены тем, что там расположены также и сети сторонних сетевых организаций, найти их собственника сложно.
"Упомянутые объекты построены с нарушениями действующих нормативных актов и правил, находятся в неудовлетворительном состоянии", - отмечают в компании.
В пресс-службе правительства Приморья РИА Новости уточнили, что на острове остаются отдельные участки без света, электроснабжение отсутствует точечно.
В Приморье, где 18-20 ноября прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остались без света, тепла и воды.
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Последствия непогоды в ПриморьеОлег КожемякоРусский (остров)ВладивостокПриморский крайПроисшествия
 
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