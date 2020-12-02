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МВД перечислило шесть оснований для недопуска к экзамену на права
МВД перечислило шесть оснований для недопуска к экзамену на права
В МВД назвали обстоятельства, при которых могут не допустить к сдаче экзамена на права. РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T08:42
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министерство внутренних дел рф (мвд россии)
общество
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. В МВД назвали обстоятельства, при которых могут не допустить к сдаче экзамена на права. Соответствующие положения содержатся в проекте нового административного регламента, размещенного на официальном портале нормативных правовых актов.Отказ возможен, если:"В случае принятия решения об отказе в допуске к экзамену в заявлении указываются соответствующие основания отказа", — уточняется в проекте.Новый регламент должен вступить в силу с 1 апреля 2021 года.
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество

МВД перечислило шесть оснований для недопуска к экзамену на права

08:42 02.12.2020 (обновлено: 10:04 02.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрактические занятия в автошколе
Практические занятия в автошколе - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. В МВД назвали обстоятельства, при которых могут не допустить к сдаче экзамена на права.
Соответствующие положения содержатся в проекте нового административного регламента, размещенного на официальном портале нормативных правовых актов.
Отказ возможен, если:
  • кандидат не соответствует требованиям (возраст, медицинские показания);
  • кандидат лишался ранее водительского удостоверения;
  • кандидат не оплатил госпошлину;
  • кандидат подал неправильно составленные документы;
  • кандидат подал документы с признаками подделки;
  • у автошколы нет лицензии.
"В случае принятия решения об отказе в допуске к экзамену в заявлении указываются соответствующие основания отказа", — уточняется в проекте.
Новый регламент должен вступить в силу с 1 апреля 2021 года.
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Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Общество
 
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