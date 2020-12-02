https://ria.ru/20201202/ekzamen-1587273504.html

МВД перечислило шесть оснований для недопуска к экзамену на права

МВД перечислило шесть оснований для недопуска к экзамену на права

В МВД назвали обстоятельства, при которых могут не допустить к сдаче экзамена на права. РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T08:42

2020-12-02T08:42

2020-12-02T10:04

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

общество

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. В МВД назвали обстоятельства, при которых могут не допустить к сдаче экзамена на права. Соответствующие положения содержатся в проекте нового административного регламента, размещенного на официальном портале нормативных правовых актов.Отказ возможен, если:"В случае принятия решения об отказе в допуске к экзамену в заявлении указываются соответствующие основания отказа", — уточняется в проекте.Новый регламент должен вступить в силу с 1 апреля 2021 года.

https://ria.ru/20201130/ekzamen-1586886928.html

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министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество