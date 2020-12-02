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Билли Айлиш рассказала, что работает над новыми песнями

Билли Айлиш рассказала, что работает над новыми песнями

Популярная американская певица Билли Айлиш рассказала в ежегодном интервью изданию Vanity Fair, что вместе с братом и продюсером Финнеасом работает сейчас над... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T04:19

2020-12-02T04:19

2020-12-02T05:34

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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Популярная американская певица Билли Айлиш рассказала в ежегодном интервью изданию Vanity Fair, что вместе с братом и продюсером Финнеасом работает сейчас над 16-ю новыми песнями."Прямо сейчас у нас 16 песен в работе. И все они мне очень нравятся", - поделилась Айлиш.Айлиш также уточнила, что увереннее чувствует себя в качестве автора текстов, активнее высказывает свою позицию и делится своими идеями. "Думаю, мы с Финнеасом действительно сработались, и это позволяет нам двигаться вперед. Где-то месяц назад мы писали песни очень быстро: одну, другую, третью. У меня стало получаться значительно лучше, и мне больше нравится то, что у нас выходит", — пояснила 18-летняя исполнительница. Она также рассказала, что ее любимые музыканты сейчас Арло Паркс из Лондона и Ashnikko из США и особо отметила последний альбом группы Strokes под названием "The new abnormal".Айлиш повторила, что она по-прежнему ищет себя: "Не забывайте, что мне всего 18. Смешно, что многие считают, что я должна уже определиться и не отступать от своих выборов. Но я пробую разные вещи: разные стили жизни, прически, одежду, обувь. Ведь я еще расту".

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билли айлиш, стиль жизни, музыка, новости культуры, лондон, сша