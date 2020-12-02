https://ria.ru/20201202/dogovor-1587329026.html

Москва заключила договор с инвестором о реновации бывшей промзоны

Москва заключила договор с инвестором о реновации бывшей промзоны

Власти Москвы заключили договор о комплексном развитии части промзоны "Коровино" на севере столицы, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T13:28

2020-12-02T13:28

2020-12-02T13:52

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владимир ефимов (политик)

александр прохоров

москва

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Власти Москвы заключили договор о комплексном развитии части промзоны "Коровино" на севере столицы, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."Инвестиции в реорганизацию промзоны планируются в размере порядка 40 миллиардов рублей, налоговые поступления в бюджет составят около 3,8 миллиарда рублей в год. На площадке для горожан будет создано до 13 тысяч новых рабочих мест", – сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Он добавил, что на участке площадью более 35 гектаров планируется построить объекты промышленного и общественно-делового назначения, максимальная площадь которых может составить более 600 тысяч квадратных метров. В свою очередь, руководитель департамента промышленности Александр Прохоров уточнил, что реорганизация промзоны будет завершена до 2035 года."Благодаря комплексному развитию территории (КРТ) на месте остановившего свою работу Домостроительного комбината №7, неиспользуемых промышленных объектов и складов появятся действующие производства, для которых может быть выделено до 350 тысяч квадратных метров зданий, а также общественно-деловая застройка площадью до 250 тысяч квадратных метров", – сказал Прохоров. Договор по промзоне "Коровино" стал уже вторым в рамках проектов КРТ в столице. Первый договор, предполагающий развитие промышленной территории "Октябрьское поле", был подписан летом этого года.По данным пресс-службы, в общей сложности все проекты КРТ могут дать городу около 500 тысяч рабочих мест и почти 3 триллиона поступлений в бюджет, а общий объем инвестиций в реализацию проектов составит около 7 триллионов рублей. На данный момент в проработке правительства Москвы находятся 122 территории.

https://ria.ru/20201130/razvitie-1586967071.html

москва

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владимир ефимов (политик), александр прохоров, москва