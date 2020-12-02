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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20201202/dogovor-1587329026.html
Москва заключила договор с инвестором о реновации бывшей промзоны
Москва заключила договор с инвестором о реновации бывшей промзоны
Власти Москвы заключили договор о комплексном развитии части промзоны "Коровино" на севере столицы, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T13:28
2020-12-02T13:52
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владимир ефимов (политик)
александр прохоров
москва
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Власти Москвы заключили договор о комплексном развитии части промзоны "Коровино" на севере столицы, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."Инвестиции в реорганизацию промзоны планируются в размере порядка 40 миллиардов рублей, налоговые поступления в бюджет составят около 3,8 миллиарда рублей в год. На площадке для горожан будет создано до 13 тысяч новых рабочих мест", – сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Он добавил, что на участке площадью более 35 гектаров планируется построить объекты промышленного и общественно-делового назначения, максимальная площадь которых может составить более 600 тысяч квадратных метров. В свою очередь, руководитель департамента промышленности Александр Прохоров уточнил, что реорганизация промзоны будет завершена до 2035 года."Благодаря комплексному развитию территории (КРТ) на месте остановившего свою работу Домостроительного комбината №7, неиспользуемых промышленных объектов и складов появятся действующие производства, для которых может быть выделено до 350 тысяч квадратных метров зданий, а также общественно-деловая застройка площадью до 250 тысяч квадратных метров", – сказал Прохоров. Договор по промзоне "Коровино" стал уже вторым в рамках проектов КРТ в столице. Первый договор, предполагающий развитие промышленной территории "Октябрьское поле", был подписан летом этого года.По данным пресс-службы, в общей сложности все проекты КРТ могут дать городу около 500 тысяч рабочих мест и почти 3 триллиона поступлений в бюджет, а общий объем инвестиций в реализацию проектов составит около 7 триллионов рублей. На данный момент в проработке правительства Москвы находятся 122 территории.
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владимир ефимов (политик), александр прохоров, москва

Москва заключила договор с инвестором о реновации бывшей промзоны

13:28 02.12.2020 (обновлено: 13:52 02.12.2020)
 
© АГН "Москва" / Мобильный репортерВид с квадрокоптера на промзону "Коровино" на севере столицы
Вид с квадрокоптера на промзону Коровино на севере столицы - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Власти Москвы заключили договор о комплексном развитии части промзоны "Коровино" на севере столицы, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"Инвестиции в реорганизацию промзоны планируются в размере порядка 40 миллиардов рублей, налоговые поступления в бюджет составят около 3,8 миллиарда рублей в год. На площадке для горожан будет создано до 13 тысяч новых рабочих мест", – сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Он добавил, что на участке площадью более 35 гектаров планируется построить объекты промышленного и общественно-делового назначения, максимальная площадь которых может составить более 600 тысяч квадратных метров.
В свою очередь, руководитель департамента промышленности Александр Прохоров уточнил, что реорганизация промзоны будет завершена до 2035 года.
"Благодаря комплексному развитию территории (КРТ) на месте остановившего свою работу Домостроительного комбината №7, неиспользуемых промышленных объектов и складов появятся действующие производства, для которых может быть выделено до 350 тысяч квадратных метров зданий, а также общественно-деловая застройка площадью до 250 тысяч квадратных метров", – сказал Прохоров.
Листы с денежными купюрами - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
30 ноября, 14:29Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
В развитие четырех бывших промзон Москвы вложат 25 млрд рублей
Договор по промзоне "Коровино" стал уже вторым в рамках проектов КРТ в столице. Первый договор, предполагающий развитие промышленной территории "Октябрьское поле", был подписан летом этого года.
По данным пресс-службы, в общей сложности все проекты КРТ могут дать городу около 500 тысяч рабочих мест и почти 3 триллиона поступлений в бюджет, а общий объем инвестиций в реализацию проектов составит около 7 триллионов рублей. На данный момент в проработке правительства Москвы находятся 122 территории.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыВладимир Ефимов (политик)Александр ПрохоровМосква
 
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