Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201202/deti-1587221287.html
"Свидетель покончил с собой": что кроется за исчезновением детей в Якутии
"Свидетель покончил с собой": что кроется за исчезновением детей в Якутии
Несчастный случай, похищение или нападение неизвестного маньяка — в истории двух четырехлетних девочек, пропавших в якутском селе Синск в 2013-м, вопросов до... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T08:00
2020-12-02T08:00
республика саха (якутия)
скр
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
москва
якутск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/01/1587224799_0:8:514:297_1400x0_80_0_0_facf042109bbd771b7c563271b35084c.jpg
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости, Виктор Званцев. Несчастный случай, похищение или нападение неизвестного маньяка — в истории двух четырехлетних девочек, пропавших в якутском селе Синск в 2013-м, вопросов до сих пор больше, чем ответов. Дедушка одной из них признался в убийстве, однако эта версия не подтвердилась. Сосед, проходивший по делу свидетелем, свел счеты с жизнью. На днях все материалы передали в Центральный аппарат СКР, а в Якутию направили группу криминалистов из Москвы. РИА Новости разбиралось в обстоятельствах трагедии.Лес и две рекиПоследний раз Иру и Машу (имена несовершеннолетних изменены. — Прим. ред.) видели вечером 24 июня 2013-го: они играли во дворе у Машиной бабушки. Это на самой окраине Синска, всего в полукилометре от леса и реки Синяя. Около восьми вечера хозяйка выглянула из дома, чтобы позвать девочек на ужин, но никто не откликнулся.Она прошла вдоль улицы, заглянула к соседям. Детей нигде не видели. "К полуночи поисками занимались почти все, — рассказывает РИА Новости местная жительница Мария. — С фонариками прочесали окрестные леса и берег реки, но ни девочек, ни их вещей не обнаружили. Никаких следов". На следующее утро в Синск приехали сотни волонтеров, спасателей и полицейских. Развернули поисковый штаб. Поскольку село с двух сторон окружено реками — Синей и Леной, а с третьей — густой тайгой, предположили, что девочки могли либо заблудиться, либо утонуть. Волонтеры обследовали леса, заброшенные здания и колодцы, а водолазы тщательно изучили дно обеих рек у села. Безрезультатно.Возбудили уголовное дело по статье "Убийство" — так принято, если исчезают дети. Оперативники выяснили, что в Синск девочек привезли в начале лета родители. Одногодки быстро сдружились и почти все время проводили вместе. Ира жила у бабушки Татьяны Литвинцевой, а за Машей присматривали бабушка с дедушкой — Ольга и Гаврила Ивановы. Семьи вполне благополучные, ни на каком учете не состояли. Более того, бабушки обеих девочек работали с детьми: Литвинцева — поваром в детском саду, а Иванова — учителем математики в школе. Явка с повиннойВ селе — около тысячи человек. Сотрудники уголовного розыска первым делом проверили ранее судимых, в том числе из соседних населенных пунктов, затем принялись за остальных. "На допросы вызывали всех подряд: даже школьников и стариков, — вспоминает местный житель Александр. — Интересовались привычками, увлечениями. Выясняли, есть ли алиби. Из Якутска тогда приехало очень много полицейских". Проверив около двух тысяч человек, сотрудники следственно-оперативной группы сосредоточились на дедушке Иры. "Ему досталось больше всего, — говорит Мария, его знакомая. — Могли схватить Гаврилу прямо на улице, затолкать в машину и увезти в лес. Ольга постоянно жаловалась, что муж вышел в магазин, а домой вернулся лишь спустя три дня. Сильно избитый".На фото: Гаврила ИвановВ итоге Гаврила не выдержал и написал явку с повинной. Он сообщил, что случайно сбил девочек на машине и, испугавшись уголовной ответственности, решил замести следы. Даже показал место, где якобы закопал тела, но никаких останков криминалисты там не обнаружили. При этом, по словам супруги Иванова, вечером 24 июня он никуда не ездил, машина стояла во дворе.Доказательств не было, на одном признании дело не склеивалось, и Гаврилу отпустили. "Но для семьи Ивановых это не прошло бесследно, — отмечает Мария. — Спустя год после исчезновения девочек Ольга скончалась. Ей было около 50. Гаврила уехал из села, но потом вернулся". "У него сдали нервы"Когда волонтеры прекратили поиски, убитые горем родственники от безысходности обратились к экстрасенсам — якутским, московским и даже зарубежным. Тоже без толку. Девятого мая 2014-го в Синске произошла еще одна трагедия: покончил с собой 32-летний сосед бабушки пропавшей Иры Василий Латышев. Судебно-медицинская экспертиза выявила на его теле характерные для суицида повреждения и сразу отмела версию убийства. По словам местных, хотя Латышев находился в статусе свидетеля, его, как и многих других сельчан, постоянно вызывали на допросы."Из-за этого Василий сначала загремел в неврологическую больницу, — вспоминает его знакомая. — А спустя месяц наложил на себя руки. Просто не справился с давлением, ведь у него в семье и так у многих были врожденные проблемы с психикой. На мой взгляд, парня довели, он сломался". За семь с лишним лет с момента исчезновения детей расследование несколько раз приостанавливали и вновь возобновляли. Сотрудники СК рассматривали десятки версий, в том числе несчастный случай, похищение с целью выкупа и убийство. Но найти реальные улики и зацепки так и не удалось.На днях родственники одной из девочек обратились к председателю СКР Александру Бастрыкину: пожаловались на волокиту в расследовании и попросили принять меры. Как сообщили в СУ СКР по Республики Саха, по решению главы ведомства все материалы уже ушли в Центральный аппарат. Возможно, московские специалисты смогут пролить свет на одно из самых загадочных исчезновений десятилетия.
https://ria.ru/20200227/1565192146.html
https://ria.ru/20200802/1575236856.html
https://ria.ru/20180520/1520885380.html
республика саха (якутия)
москва
якутск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/01/1587224799_0:0:452:338_1400x0_80_0_0_67081646c510b8f1c0abfe57c3ac754f.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
республика саха (якутия), скр, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, москва, якутск, происшествия

"Свидетель покончил с собой": что кроется за исчезновением детей в Якутии

08:00 02.12.2020
 
© Фото : Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Саха (Якутия)Ориентировка на детей, пропавших в Синске в 2013 году
Ориентировка на детей, пропавших в Синске в 2013 году - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© Фото : Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Саха (Якутия)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости, Виктор Званцев. Несчастный случай, похищение или нападение неизвестного маньяка — в истории двух четырехлетних девочек, пропавших в якутском селе Синск в 2013-м, вопросов до сих пор больше, чем ответов. Дедушка одной из них признался в убийстве, однако эта версия не подтвердилась. Сосед, проходивший по делу свидетелем, свел счеты с жизнью. На днях все материалы передали в Центральный аппарат СКР, а в Якутию направили группу криминалистов из Москвы. РИА Новости разбиралось в обстоятельствах трагедии.

Лес и две реки

Последний раз Иру и Машу (имена несовершеннолетних изменены. — Прим. ред.) видели вечером 24 июня 2013-го: они играли во дворе у Машиной бабушки. Это на самой окраине Синска, всего в полукилометре от леса и реки Синяя. Около восьми вечера хозяйка выглянула из дома, чтобы позвать девочек на ужин, но никто не откликнулся.
Она прошла вдоль улицы, заглянула к соседям. Детей нигде не видели. "К полуночи поисками занимались почти все, — рассказывает РИА Новости местная жительница Мария. — С фонариками прочесали окрестные леса и берег реки, но ни девочек, ни их вещей не обнаружили. Никаких следов".
Даниил и Оксана Руденко - РИА Новости, 1920, 27.02.2020
27 февраля, 08:00
Грибник-самоубийца и его помощники: на Алтае ищут двоих подростков
На следующее утро в Синск приехали сотни волонтеров, спасателей и полицейских. Развернули поисковый штаб. Поскольку село с двух сторон окружено реками — Синей и Леной, а с третьей — густой тайгой, предположили, что девочки могли либо заблудиться, либо утонуть. Волонтеры обследовали леса, заброшенные здания и колодцы, а водолазы тщательно изучили дно обеих рек у села. Безрезультатно.
Возбудили уголовное дело по статье "Убийство" — так принято, если исчезают дети. Оперативники выяснили, что в Синск девочек привезли в начале лета родители. Одногодки быстро сдружились и почти все время проводили вместе.
Ира жила у бабушки Татьяны Литвинцевой, а за Машей присматривали бабушка с дедушкой — Ольга и Гаврила Ивановы. Семьи вполне благополучные, ни на каком учете не состояли. Более того, бабушки обеих девочек работали с детьми: Литвинцева — поваром в детском саду, а Иванова — учителем математики в школе.
© Сообщество в VK "Группа поиска пропавших детей в Синске Аяны Вино"Поиски пропавших девочек в Синске в 2013 году
Поиски пропавших девочек в Синске в 2013 году - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© Сообщество в VK "Группа поиска пропавших детей в Синске Аяны Вино"
Поиски пропавших девочек в Синске в 2013 году

Явка с повинной

В селе — около тысячи человек. Сотрудники уголовного розыска первым делом проверили ранее судимых, в том числе из соседних населенных пунктов, затем принялись за остальных.
"На допросы вызывали всех подряд: даже школьников и стариков, — вспоминает местный житель Александр. — Интересовались привычками, увлечениями. Выясняли, есть ли алиби. Из Якутска тогда приехало очень много полицейских".
Проверив около двух тысяч человек, сотрудники следственно-оперативной группы сосредоточились на дедушке Иры. "Ему досталось больше всего, — говорит Мария, его знакомая. — Могли схватить Гаврилу прямо на улице, затолкать в машину и увезти в лес. Ольга постоянно жаловалась, что муж вышел в магазин, а домой вернулся лишь спустя три дня. Сильно избитый".
На фото: Гаврила Иванов
В итоге Гаврила не выдержал и написал явку с повинной. Он сообщил, что случайно сбил девочек на машине и, испугавшись уголовной ответственности, решил замести следы. Даже показал место, где якобы закопал тела, но никаких останков криминалисты там не обнаружили. При этом, по словам супруги Иванова, вечером 24 июня он никуда не ездил, машина стояла во дворе.
Доказательств не было, на одном признании дело не склеивалось, и Гаврилу отпустили. "Но для семьи Ивановых это не прошло бесследно, — отмечает Мария. — Спустя год после исчезновения девочек Ольга скончалась. Ей было около 50. Гаврила уехал из села, но потом вернулся".

"У него сдали нервы"

Когда волонтеры прекратили поиски, убитые горем родственники от безысходности обратились к экстрасенсам — якутским, московским и даже зарубежным. Тоже без толку.
Томирис Байсафа - РИА Новости, 1920, 02.08.2020
2 августа, 08:00
"Что это убийство, было ясно сразу": кто выбросил из окна студентку МГИМО
Девятого мая 2014-го в Синске произошла еще одна трагедия: покончил с собой 32-летний сосед бабушки пропавшей Иры Василий Латышев. Судебно-медицинская экспертиза выявила на его теле характерные для суицида повреждения и сразу отмела версию убийства.
По словам местных, хотя Латышев находился в статусе свидетеля, его, как и многих других сельчан, постоянно вызывали на допросы.
"Из-за этого Василий сначала загремел в неврологическую больницу, — вспоминает его знакомая. — А спустя месяц наложил на себя руки. Просто не справился с давлением, ведь у него в семье и так у многих были врожденные проблемы с психикой. На мой взгляд, парня довели, он сломался".
За семь с лишним лет с момента исчезновения детей расследование несколько раз приостанавливали и вновь возобновляли. Сотрудники СК рассматривали десятки версий, в том числе несчастный случай, похищение с целью выкупа и убийство. Но найти реальные улики и зацепки так и не удалось.
Волонтеры расклеивают ориентировки в Брянске - РИА Новости, 1920, 20.05.2018
20 мая 2018, 08:00
Как сквозь землю: самые загадочные исчезновения людей в России
На днях родственники одной из девочек обратились к председателю СКР Александру Бастрыкину: пожаловались на волокиту в расследовании и попросили принять меры. Как сообщили в СУ СКР по Республики Саха, по решению главы ведомства все материалы уже ушли в Центральный аппарат. Возможно, московские специалисты смогут пролить свет на одно из самых загадочных исчезновений десятилетия.
 
Республика Саха (Якутия)СКРСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинМоскваЯкутскПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:14В Госдуму внесли проект о бесплатном проезде инвалидов по платным дорогам
17:13Венгерская делегация встретилась с разработчиком "Спутник V" в Москве
17:13Цена на российскую нефть вернулась на докризисный уровень
17:13Генсек ООН заявил о самоубийственной войне человечества с природой
17:11Суд арестовал "поволжского маньяка"
17:08Российский отряд пополнили семь новых космонавтов
17:06ВОЗ разрешила не носить маски на спортивных занятиях
17:05Голикова рассказала, как будет проводиться вакцинация от коронавируса
17:04Спецслужбы Ирана установили причастных к убийству физика-ядерщика
17:03Голикова заявила о готовности к началу массовой вакцинации от COVID-19
17:02Голикова рассказала о ситуации с наличием коек для пациентов с COVID-19
16:59В Армении отменили запрет на митинги
16:57Лукашенко заявил, что в Белоруссии не было "цветной революции"
16:54В России произведут более двух миллионов доз вакцин от COVID-19
16:52"Декабрьские вечера" в Пушкинском посвятили памяти Ирины Антоновой
16:51В Петербурге вводят новые ограничения по коронавирусу
16:47В Иране утвердили закон об активизации ядерной деятельности
16:44Путин заявил о готовности промышленности к всеобщей вакцинации
16:41Израиль планирует закупить полтора миллиона доз вакцины "Спутник V"
16:41Путин поручил начать вакцинацию от коронавируса на следующей неделе
Лента новостейМолния