https://ria.ru/20201202/deti-1587221287.html

"Свидетель покончил с собой": что кроется за исчезновением детей в Якутии

"Свидетель покончил с собой": что кроется за исчезновением детей в Якутии

Несчастный случай, похищение или нападение неизвестного маньяка — в истории двух четырехлетних девочек, пропавших в якутском селе Синск в 2013-м, вопросов до... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T08:00

2020-12-02T08:00

2020-12-02T08:00

республика саха (якутия)

скр

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

москва

якутск

происшествия

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости, Виктор Званцев. Несчастный случай, похищение или нападение неизвестного маньяка — в истории двух четырехлетних девочек, пропавших в якутском селе Синск в 2013-м, вопросов до сих пор больше, чем ответов. Дедушка одной из них признался в убийстве, однако эта версия не подтвердилась. Сосед, проходивший по делу свидетелем, свел счеты с жизнью. На днях все материалы передали в Центральный аппарат СКР, а в Якутию направили группу криминалистов из Москвы. РИА Новости разбиралось в обстоятельствах трагедии.Лес и две рекиПоследний раз Иру и Машу (имена несовершеннолетних изменены. — Прим. ред.) видели вечером 24 июня 2013-го: они играли во дворе у Машиной бабушки. Это на самой окраине Синска, всего в полукилометре от леса и реки Синяя. Около восьми вечера хозяйка выглянула из дома, чтобы позвать девочек на ужин, но никто не откликнулся.Она прошла вдоль улицы, заглянула к соседям. Детей нигде не видели. "К полуночи поисками занимались почти все, — рассказывает РИА Новости местная жительница Мария. — С фонариками прочесали окрестные леса и берег реки, но ни девочек, ни их вещей не обнаружили. Никаких следов". На следующее утро в Синск приехали сотни волонтеров, спасателей и полицейских. Развернули поисковый штаб. Поскольку село с двух сторон окружено реками — Синей и Леной, а с третьей — густой тайгой, предположили, что девочки могли либо заблудиться, либо утонуть. Волонтеры обследовали леса, заброшенные здания и колодцы, а водолазы тщательно изучили дно обеих рек у села. Безрезультатно.Возбудили уголовное дело по статье "Убийство" — так принято, если исчезают дети. Оперативники выяснили, что в Синск девочек привезли в начале лета родители. Одногодки быстро сдружились и почти все время проводили вместе. Ира жила у бабушки Татьяны Литвинцевой, а за Машей присматривали бабушка с дедушкой — Ольга и Гаврила Ивановы. Семьи вполне благополучные, ни на каком учете не состояли. Более того, бабушки обеих девочек работали с детьми: Литвинцева — поваром в детском саду, а Иванова — учителем математики в школе. Явка с повиннойВ селе — около тысячи человек. Сотрудники уголовного розыска первым делом проверили ранее судимых, в том числе из соседних населенных пунктов, затем принялись за остальных. "На допросы вызывали всех подряд: даже школьников и стариков, — вспоминает местный житель Александр. — Интересовались привычками, увлечениями. Выясняли, есть ли алиби. Из Якутска тогда приехало очень много полицейских". Проверив около двух тысяч человек, сотрудники следственно-оперативной группы сосредоточились на дедушке Иры. "Ему досталось больше всего, — говорит Мария, его знакомая. — Могли схватить Гаврилу прямо на улице, затолкать в машину и увезти в лес. Ольга постоянно жаловалась, что муж вышел в магазин, а домой вернулся лишь спустя три дня. Сильно избитый".На фото: Гаврила ИвановВ итоге Гаврила не выдержал и написал явку с повинной. Он сообщил, что случайно сбил девочек на машине и, испугавшись уголовной ответственности, решил замести следы. Даже показал место, где якобы закопал тела, но никаких останков криминалисты там не обнаружили. При этом, по словам супруги Иванова, вечером 24 июня он никуда не ездил, машина стояла во дворе.Доказательств не было, на одном признании дело не склеивалось, и Гаврилу отпустили. "Но для семьи Ивановых это не прошло бесследно, — отмечает Мария. — Спустя год после исчезновения девочек Ольга скончалась. Ей было около 50. Гаврила уехал из села, но потом вернулся". "У него сдали нервы"Когда волонтеры прекратили поиски, убитые горем родственники от безысходности обратились к экстрасенсам — якутским, московским и даже зарубежным. Тоже без толку. Девятого мая 2014-го в Синске произошла еще одна трагедия: покончил с собой 32-летний сосед бабушки пропавшей Иры Василий Латышев. Судебно-медицинская экспертиза выявила на его теле характерные для суицида повреждения и сразу отмела версию убийства. По словам местных, хотя Латышев находился в статусе свидетеля, его, как и многих других сельчан, постоянно вызывали на допросы."Из-за этого Василий сначала загремел в неврологическую больницу, — вспоминает его знакомая. — А спустя месяц наложил на себя руки. Просто не справился с давлением, ведь у него в семье и так у многих были врожденные проблемы с психикой. На мой взгляд, парня довели, он сломался". За семь с лишним лет с момента исчезновения детей расследование несколько раз приостанавливали и вновь возобновляли. Сотрудники СК рассматривали десятки версий, в том числе несчастный случай, похищение с целью выкупа и убийство. Но найти реальные улики и зацепки так и не удалось.На днях родственники одной из девочек обратились к председателю СКР Александру Бастрыкину: пожаловались на волокиту в расследовании и попросили принять меры. Как сообщили в СУ СКР по Республики Саха, по решению главы ведомства все материалы уже ушли в Центральный аппарат. Возможно, московские специалисты смогут пролить свет на одно из самых загадочных исчезновений десятилетия.

https://ria.ru/20200227/1565192146.html

https://ria.ru/20200802/1575236856.html

https://ria.ru/20180520/1520885380.html

республика саха (якутия)

москва

якутск

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республика саха (якутия), скр, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, москва, якутск, происшествия