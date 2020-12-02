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Отделение "Бессмертного полка России" открылось на Чукотке
Отделение "Бессмертного полка России" открылось на Чукотке
В Чукотском автономном округе заработало отделение общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России", сообщили в... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T14:02
2020-12-02T14:02
бессмертный полк
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. В Чукотском автономном округе заработало отделение общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России", сообщили в пресс-службе организации. Жители региона участвуют в шествии "Бессмертного полка" с 2014 года, но теперь присоединились к движению, чтобы заниматься реализацией в регионе и других проектов.По данным организации, штабы движения работают в 77 субъектах России."Руководство и представители регионального отделения "Бессмертного полка России" на Чукотке – это люди, которые профессионально знают историю, и, самое главное, патриоты, которые помнят подвиг своих дедов и прадедов и рассказывают об этом современной молодежи. Здорово, что у нас есть теперь региональное отделение – наши единомышленники, и вместе дружной командой мы будем реализовывать наши проекты", — заявил член центрального штаба, куратор движения в Дальневосточном федеральном округе Андрей Белоглазов.Чукотские активисты в этом году уже включились в реализацию в регионе конкурса исследовательских работ "Бессмертного полка России" "Правнуки победителей" и приняли участие в финальном форуме, подводящем итоги проекта.
https://radiosputnik.ria.ru/20201120/voyna-1585509701.html
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бессмертный полк, чукотка

Отделение "Бессмертного полка России" открылось на Чукотке

14:02 02.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений ОдиноковУчастники акции "Бессмертный полк"
Участники акции Бессмертный полк - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. В Чукотском автономном округе заработало отделение общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России", сообщили в пресс-службе организации. Жители региона участвуют в шествии "Бессмертного полка" с 2014 года, но теперь присоединились к движению, чтобы заниматься реализацией в регионе и других проектов.
По данным организации, штабы движения работают в 77 субъектах России.
"Руководство и представители регионального отделения "Бессмертного полка России" на Чукотке – это люди, которые профессионально знают историю, и, самое главное, патриоты, которые помнят подвиг своих дедов и прадедов и рассказывают об этом современной молодежи. Здорово, что у нас есть теперь региональное отделение – наши единомышленники, и вместе дружной командой мы будем реализовывать наши проекты", — заявил член центрального штаба, куратор движения в Дальневосточном федеральном округе Андрей Белоглазов.
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Чукотские активисты в этом году уже включились в реализацию в регионе конкурса исследовательских работ "Бессмертного полка России" "Правнуки победителей" и приняли участие в финальном форуме, подводящем итоги проекта.
 
Бессмертный полкЧукотка
 
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