Челябинские лошади помогают врачам справиться со стрессом

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Челябинский проект "Доктор Лошадь" помогает медикам и волонтерам, которые работали во время пандемии, восстановить свои силы и справиться со стрессом. После общения с лошадьми медикам легче возвращаться к тяжелым трудовым будням. Некоторые из тех, кто прошел терапию, планируют продолжить занятия в конном клубе.