https://ria.ru/20201202/chelyabinskie-loshadi-pomogayut-vracham-spravitsya-so-stressom-1587421717.html
Челябинские лошади помогают врачам справиться со стрессом
Челябинские лошади помогают врачам справиться со стрессом
Челябинский проект "Доктор Лошадь" помогает медикам и волонтерам, которые работали во время пандемии, восстановить свои силы и справиться со стрессом. После общения с лошадьми медикам легче возвращаться к тяжелым трудовым будням. Некоторые из тех, кто прошел терапию, планируют продолжить занятия в конном клубе.
2020-12-02T21:01
2020-12-02T21:01
2020-12-02T21:01
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Челябинские лошади помогают врачам справиться со стрессом
Челябинский проект "Доктор Лошадь" помогает медикам и волонтерам, которые работали во время пандемии, восстановить свои силы и справиться со стрессом. После общения с лошадьми медикам легче возвращаться к тяжелым трудовым будням. Некоторые из тех, кто прошел терапию, планируют продолжить занятия в конном клубе.
2020-12-02T21:01
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PT2M05S
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Челябинские лошади помогают врачам справиться со стрессом
Челябинский проект "Доктор Лошадь" помогает медикам и волонтерам, которые работали во время пандемии, восстановить свои силы и справиться со стрессом. После общения с лошадьми медикам легче возвращаться к тяжелым трудовым будням. Некоторые из тех, кто прошел терапию, планируют продолжить занятия в конном клубе.
2020-12-02T21:01
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PT2M05S
Челябинские лошади помогают врачам справиться со стрессом
Челябинский проект "Доктор Лошадь" помогает медикам и волонтерам, которые работали во время пандемии, восстановить свои силы и справиться со стрессом. После общения с лошадьми медикам легче возвращаться к тяжелым трудовым будням. Некоторые из тех, кто прошел терапию, планируют продолжить занятия в конном клубе.