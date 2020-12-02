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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
https://ria.ru/20201202/byudzhet-1587374533.html
Руденя: бюджет Верхневолжья сформирован на основе 28 госпрограмм
Руденя: бюджет Верхневолжья сформирован на основе 28 госпрограмм
Бюджет Тверской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в общей сложности сформирован на основе 28 государственных программ, сообщает... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T16:36
2020-12-02T16:36
тверская область
игорь руденя
тверская область
осташков
кимры
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ТВЕРЬ, 2 дек – РИА Новости. Бюджет Тверской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в общей сложности сформирован на основе 28 государственных программ, сообщает пресс-служба областного правительства.В среду проект основного финансового закона региона был рассмотрен на заседании областного правительства."Последовательная работа на протяжении последних четырех лет по увеличению доходной базы бюджета, повышению эффективности расходов и снижению госдолга обеспечила сохранение финансовой устойчивости региона в текущем году и дала возможности для решения задач, поставленных главой государства. Это позволяет планировать дальнейший рост доходов, формировать бюджет Тверской области с учётом первоочередной реализации национальных проектов. Мы продолжаем развитие промышленности, туристической индустрии, малого и среднего бизнеса, развитие инфраструктуры", - сказал губернатор области Игорь Руденя.По информации пресс-службы, в следующем году доходы областного бюджета составят 81,5 миллиарда рублей (в 2020 году - 77,1 миллиарда рублей). Предполагается, что по сравнению с 2016 годом к 2023 году доходы вырастут практически на 30 миллиардов рублей – то есть более чем в полтора раза. Объем финансовых средств на выполнение в Тверской области мероприятий национальных проектов в 2021-2023 годах составит 43,5 миллиарда рублей. "Ключевое направление в экономике – реализация новых инвестиционных проектов. Это создание инновационно-промышленного парка "Боровлёво-3" и промтехнопарка КСК, переселение жителей комплекса "Морозовский городок" и другие", - говорится в сообщении пресс-службы.Будет продолжена поддержка предприятий и субъектов малого и среднего предпринимательства, привлечение федеральных средств на развитие промышленного комплекса региона, что позволит обеспечить рост налоговых поступлений и создание высокопроизводительных рабочих мест.Намечено дальнейшее увеличение объёмов капитального ремонта дорог. Предполагается, что к 2023 году объём дорожного фонда составит 14,6 миллиарда рублей, что в 2,5 раза больше, чем в 2018 году. Приоритеты на ближайший трёхлетний период в здравоохранении - строительство Детской областной клинической больницы, 4 детских поликлиник в Кимрах, Твери и Торжке, капремонт и реновация ЦРБ в Конаково, Осташкове, Ржеве, Бологое, Бежецке, установка 31 ФАПа в 20 муниципалитетах, приобретение машин скорой помощи и современного медицинского оборудования, в том числе для борьбы с сердечно-сосудистыми и онкозаболеваниями, привлечение кадров. Будет продолжено строительство новых школ и детских садов, создание цифровой среды в сфере образования, планируется строительство шести крупных спортивных объектов, капитальный ремонт учреждений культуры, реставрация объектов историко-культурного наследия, развитие в регионе сети многофункциональных центров. Особое внимание в проекте бюджета уделено поддержке семей с детьми, старшего поколения и других категорий граждан. Предусмотрены средства на модернизацию 19 объектов водоснабжения и водоотведения, 7 объектов теплоэнергетического комплекса, газификацию северо-востока и юго-запада региона, развитие туристической отрасли, включая создание обеспечивающей инфраструктуры кластера "Волжское море", охрану окружающей среды, реализацию программ благоустройства, финансовую поддержку муниципалитетов.
https://ria.ru/20201127/infektsionka-1586663669.html
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игорь руденя, тверская область, осташков, кимры

Руденя: бюджет Верхневолжья сформирован на основе 28 госпрограмм

16:36 02.12.2020
 
© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиРуденя: небольшим муниципалитетам Верхневолжья помогут с газификацией
Руденя: небольшим муниципалитетам Верхневолжья помогут с газификацией - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
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ТВЕРЬ, 2 дек – РИА Новости. Бюджет Тверской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в общей сложности сформирован на основе 28 государственных программ, сообщает пресс-служба областного правительства.
В среду проект основного финансового закона региона был рассмотрен на заседании областного правительства.
"Последовательная работа на протяжении последних четырех лет по увеличению доходной базы бюджета, повышению эффективности расходов и снижению госдолга обеспечила сохранение финансовой устойчивости региона в текущем году и дала возможности для решения задач, поставленных главой государства. Это позволяет планировать дальнейший рост доходов, формировать бюджет Тверской области с учётом первоочередной реализации национальных проектов. Мы продолжаем развитие промышленности, туристической индустрии, малого и среднего бизнеса, развитие инфраструктуры", - сказал губернатор области Игорь Руденя.
По информации пресс-службы, в следующем году доходы областного бюджета составят 81,5 миллиарда рублей (в 2020 году - 77,1 миллиарда рублей). Предполагается, что по сравнению с 2016 годом к 2023 году доходы вырастут практически на 30 миллиардов рублей – то есть более чем в полтора раза.
Объем финансовых средств на выполнение в Тверской области мероприятий национальных проектов в 2021-2023 годах составит 43,5 миллиарда рублей.
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"Ключевое направление в экономике – реализация новых инвестиционных проектов. Это создание инновационно-промышленного парка "Боровлёво-3" и промтехнопарка КСК, переселение жителей комплекса "Морозовский городок" и другие", - говорится в сообщении пресс-службы.
Будет продолжена поддержка предприятий и субъектов малого и среднего предпринимательства, привлечение федеральных средств на развитие промышленного комплекса региона, что позволит обеспечить рост налоговых поступлений и создание высокопроизводительных рабочих мест.
Намечено дальнейшее увеличение объёмов капитального ремонта дорог. Предполагается, что к 2023 году объём дорожного фонда составит 14,6 миллиарда рублей, что в 2,5 раза больше, чем в 2018 году.
Приоритеты на ближайший трёхлетний период в здравоохранении - строительство Детской областной клинической больницы, 4 детских поликлиник в Кимрах, Твери и Торжке, капремонт и реновация ЦРБ в Конаково, Осташкове, Ржеве, Бологое, Бежецке, установка 31 ФАПа в 20 муниципалитетах, приобретение машин скорой помощи и современного медицинского оборудования, в том числе для борьбы с сердечно-сосудистыми и онкозаболеваниями, привлечение кадров.
Будет продолжено строительство новых школ и детских садов, создание цифровой среды в сфере образования, планируется строительство шести крупных спортивных объектов, капитальный ремонт учреждений культуры, реставрация объектов историко-культурного наследия, развитие в регионе сети многофункциональных центров.
Особое внимание в проекте бюджета уделено поддержке семей с детьми, старшего поколения и других категорий граждан.
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Предусмотрены средства на модернизацию 19 объектов водоснабжения и водоотведения, 7 объектов теплоэнергетического комплекса, газификацию северо-востока и юго-запада региона, развитие туристической отрасли, включая создание обеспечивающей инфраструктуры кластера "Волжское море", охрану окружающей среды, реализацию программ благоустройства, финансовую поддержку муниципалитетов.
 
Тверская областьИгорь РуденяТверская областьОсташковКимры
 
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