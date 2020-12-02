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Поправки к закону о военной службе продлили карьеру BTS на два года
Поправки к закону о военной службе продлили карьеру BTS на два года
Поправки к закону об обязательной военной службе в Южной Корее позволят группе BTS выступать в прежнем составе еще два года, сообщает The Guardian. РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T06:47
2020-12-02T06:47
2020-12-02T06:57
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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Поправки к закону об обязательной военной службе в Южной Корее позволят группе BTS выступать в прежнем составе еще два года, сообщает The Guardian. До внесения поправок все мужчины в Южной Корее обязаны были проходить военную службу, когда им исполняется 28 лет, если они раньше этого не сделали. Двум членам команды BTS (Джину и Сюге) скоро будет 28.Поправки к закону увеличили возраст молодых людей, до которого они могут отсрочить военную службу (если имеют на это право), до 30 лет. Все семеро музыкантов BTS получили отсрочку от службы еще в 2018 году. Таким образом, группа может продолжать карьеру еще в течение двух лет.Ее недавний хит "Life goes on” стал первым синглом номер один в США на корейском языке, а ее новый альбом "Be" вышел на первую строчку американского хит-парада и на вторую – британского. Группу только что впервые номинировали на премию "Грэмми".
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РИА Новости
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bts, музыка, новости культуры, южная корея, сша
МОСКВА, 2 дек – РИА Новости
. Поправки к закону об обязательной военной службе в Южной Корее позволят группе BTS выступать в прежнем составе еще два года, сообщает
The Guardian.
До внесения поправок все мужчины в Южной Корее обязаны были проходить военную службу, когда им исполняется 28 лет, если они раньше этого не сделали. Двум членам команды BTS (Джину и Сюге) скоро будет 28.
Поправки к закону увеличили возраст молодых людей, до которого они могут отсрочить военную службу (если имеют на это право), до 30 лет.
Все семеро музыкантов BTS получили отсрочку от службы еще в 2018 году.
Таким образом, группа может продолжать карьеру еще в течение двух лет.
Ее недавний хит "Life goes on” стал первым синглом номер один в США на корейском языке, а ее новый альбом "Be" вышел на первую строчку американского хит-парада и на вторую – британского. Группу только что впервые номинировали на премию "Грэмми".