Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20201202/bts-1587207684.html
Поправки к закону о военной службе продлили карьеру BTS на два года
Поправки к закону о военной службе продлили карьеру BTS на два года
Поправки к закону об обязательной военной службе в Южной Корее позволят группе BTS выступать в прежнем составе еще два года, сообщает The Guardian. РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T06:47
2020-12-02T06:57
культура
bts
музыка
новости культуры
южная корея
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/09/1576981713_0:0:763:429_1400x0_80_0_0_5054515367f07df35e184edfb39e8449.jpg
МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Поправки к закону об обязательной военной службе в Южной Корее позволят группе BTS выступать в прежнем составе еще два года, сообщает The Guardian. До внесения поправок все мужчины в Южной Корее обязаны были проходить военную службу, когда им исполняется 28 лет, если они раньше этого не сделали. Двум членам команды BTS (Джину и Сюге) скоро будет 28.Поправки к закону увеличили возраст молодых людей, до которого они могут отсрочить военную службу (если имеют на это право), до 30 лет. Все семеро музыкантов BTS получили отсрочку от службы еще в 2018 году. Таким образом, группа может продолжать карьеру еще в течение двух лет.Ее недавний хит "Life goes on” стал первым синглом номер один в США на корейском языке, а ее новый альбом "Be" вышел на первую строчку американского хит-парада и на вторую – британского. Группу только что впервые номинировали на премию "Грэмми".
https://ria.ru/20201201/muzyka-1587051649.html
южная корея
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/09/1576981713_94:0:666:429_1400x0_80_0_0_370c54eedcb312b2208ec1d1d186169d.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
bts, музыка, новости культуры, южная корея, сша

Поправки к закону о военной службе продлили карьеру BTS на два года

06:47 02.12.2020 (обновлено: 06:57 02.12.2020)
 
© CoolConnections (2020)Кадр из фильма "BTS: Разбей тишину: Фильм"
Кадр из фильма BTS: Разбей тишину: Фильм - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© CoolConnections (2020)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Поправки к закону об обязательной военной службе в Южной Корее позволят группе BTS выступать в прежнем составе еще два года, сообщает The Guardian.
До внесения поправок все мужчины в Южной Корее обязаны были проходить военную службу, когда им исполняется 28 лет, если они раньше этого не сделали. Двум членам команды BTS (Джину и Сюге) скоро будет 28.
Поправки к закону увеличили возраст молодых людей, до которого они могут отсрочить военную службу (если имеют на это право), до 30 лет.
Все семеро музыкантов BTS получили отсрочку от службы еще в 2018 году.
Таким образом, группа может продолжать карьеру еще в течение двух лет.
Ее недавний хит "Life goes on” стал первым синглом номер один в США на корейском языке, а ее новый альбом "Be" вышел на первую строчку американского хит-парада и на вторую – британского. Группу только что впервые номинировали на премию "Грэмми".
Моргенштерн - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
Вчера, 11:56Культура
В Spotify рассказали, что слушали россияне в этом году
 
КультураBTSМузыкаНовости культурыЮжная КореяСША
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:14В Госдуму внесли проект о бесплатном проезде инвалидов по платным дорогам
17:13Венгерская делегация встретилась с разработчиком "Спутник V" в Москве
17:13Цена на российскую нефть вернулась на докризисный уровень
17:13Генсек ООН заявил о самоубийственной войне человечества с природой
17:11Суд арестовал "поволжского маньяка"
17:08Российский отряд пополнили семь новых космонавтов
17:06ВОЗ разрешила не носить маски на спортивных занятиях
17:05Голикова рассказала, как будет проводиться вакцинация от коронавируса
17:04Спецслужбы Ирана установили причастных к убийству физика-ядерщика
17:03Голикова заявила о готовности к началу массовой вакцинации от COVID-19
17:02Голикова рассказала о ситуации с наличием коек для пациентов с COVID-19
16:59В Армении отменили запрет на митинги
16:57Лукашенко заявил, что в Белоруссии не было "цветной революции"
16:54В России произведут более двух миллионов доз вакцин от COVID-19
16:52"Декабрьские вечера" в Пушкинском посвятили памяти Ирины Антоновой
16:51В Петербурге вводят новые ограничения по коронавирусу
16:47В Иране утвердили закон об активизации ядерной деятельности
16:44Путин заявил о готовности промышленности к всеобщей вакцинации
16:41Израиль планирует закупить полтора миллиона доз вакцины "Спутник V"
16:41Путин поручил начать вакцинацию от коронавируса на следующей неделе
Лента новостейМолния