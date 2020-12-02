https://ria.ru/20201202/blagoustroystvo-1587361248.html

Крупнейший район ХМАО направил на благоустройство рекордные средства

Крупнейший район ХМАО направил на благоустройство рекордные средства

Сургутский район ХМАО в этом году направил на проекты, связанные с благоустройством, 124 миллиона рублей, сообщила журналистам заместитель главы района Дина... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T15:46

2020-12-02T15:46

2020-12-02T15:46

ханты-мансийский автономный округ

ханты-мансийский автономный округ

сургутский район

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 дек - РИА Новости. Сургутский район ХМАО в этом году направил на проекты, связанные с благоустройством, 124 миллиона рублей, сообщила журналистам заместитель главы района Дина Кузьмина."В этом году из запланированных 165 миллионов рублей на благоустройство по факту будет "закрыто" порядка 124 миллионов. В следующем году на эти цели мы планируем направить 160 миллионов рублей. Все торги уже проведены... Нам бы хотелось, чтобы население Сургутского района чувствовало, что живет в красивом районе, оно достойно этого", - сказала Кузьмина журналистам.Замглавы муниципалитета пояснила, что в 2020 году не удалось реализовать единственный проект - в сельском поселении Локосово из-за коронавируса пришлось перенести работы по строительству многофункциональной спортивной площадки с закрытым хоккейным кортом. "Площадке быть на следующий год, будет еще один шанс реализовать проект", - уточнила она.Кроме того, она напомнила, что проект создания арт-парка "Этноград" на территории деревни Русскинская, где живут чуть более 1,5 тысячи человек, в этом году был отмечен на федеральном уровне и выиграл грант в размере 10 миллионов рублей по итогам конкурса на лучшую муниципальную практику среди сельских поселений.Глава муниципалитета Андрей Трубецкой ранее заявлял, что власти района направили на благоустройство общественных пространств в 2019 году рекордные для себя 115 миллионов рублей.

https://ria.ru/20201201/dokhody-1587081658.html

ханты-мансийский автономный округ

сургутский район

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ханты-мансийский автономный округ, сургутский район