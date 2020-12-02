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Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20201202/blagoustroystvo-1587361248.html
Крупнейший район ХМАО направил на благоустройство рекордные средства
Крупнейший район ХМАО направил на благоустройство рекордные средства
Сургутский район ХМАО в этом году направил на проекты, связанные с благоустройством, 124 миллиона рублей, сообщила журналистам заместитель главы района Дина... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T15:46
2020-12-02T15:46
ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийский автономный округ
сургутский район
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 дек - РИА Новости. Сургутский район ХМАО в этом году направил на проекты, связанные с благоустройством, 124 миллиона рублей, сообщила журналистам заместитель главы района Дина Кузьмина."В этом году из запланированных 165 миллионов рублей на благоустройство по факту будет "закрыто" порядка 124 миллионов. В следующем году на эти цели мы планируем направить 160 миллионов рублей. Все торги уже проведены... Нам бы хотелось, чтобы население Сургутского района чувствовало, что живет в красивом районе, оно достойно этого", - сказала Кузьмина журналистам.Замглавы муниципалитета пояснила, что в 2020 году не удалось реализовать единственный проект - в сельском поселении Локосово из-за коронавируса пришлось перенести работы по строительству многофункциональной спортивной площадки с закрытым хоккейным кортом. "Площадке быть на следующий год, будет еще один шанс реализовать проект", - уточнила она.Кроме того, она напомнила, что проект создания арт-парка "Этноград" на территории деревни Русскинская, где живут чуть более 1,5 тысячи человек, в этом году был отмечен на федеральном уровне и выиграл грант в размере 10 миллионов рублей по итогам конкурса на лучшую муниципальную практику среди сельских поселений.Глава муниципалитета Андрей Трубецкой ранее заявлял, что власти района направили на благоустройство общественных пространств в 2019 году рекордные для себя 115 миллионов рублей.
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ханты-мансийский автономный округ, сургутский район

Крупнейший район ХМАО направил на благоустройство рекордные средства

15:46 02.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГорода России. Сургут
Города России. Сургут - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 дек - РИА Новости. Сургутский район ХМАО в этом году направил на проекты, связанные с благоустройством, 124 миллиона рублей, сообщила журналистам заместитель главы района Дина Кузьмина.
"В этом году из запланированных 165 миллионов рублей на благоустройство по факту будет "закрыто" порядка 124 миллионов. В следующем году на эти цели мы планируем направить 160 миллионов рублей. Все торги уже проведены... Нам бы хотелось, чтобы население Сургутского района чувствовало, что живет в красивом районе, оно достойно этого", - сказала Кузьмина журналистам.
Замглавы муниципалитета пояснила, что в 2020 году не удалось реализовать единственный проект - в сельском поселении Локосово из-за коронавируса пришлось перенести работы по строительству многофункциональной спортивной площадки с закрытым хоккейным кортом. "Площадке быть на следующий год, будет еще один шанс реализовать проект", - уточнила она.
Кроме того, она напомнила, что проект создания арт-парка "Этноград" на территории деревни Русскинская, где живут чуть более 1,5 тысячи человек, в этом году был отмечен на федеральном уровне и выиграл грант в размере 10 миллионов рублей по итогам конкурса на лучшую муниципальную практику среди сельских поселений.
Глава муниципалитета Андрей Трубецкой ранее заявлял, что власти района направили на благоустройство общественных пространств в 2019 году рекордные для себя 115 миллионов рублей.
Глава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
Вчера, 06:50Ханты-Мансийский Автономный Округ
Собственные доходы Сургутского района ХМАО на фоне пандемии выросли на 9%
 
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