https://ria.ru/20201202/belorussiya-1587380879.html

Лукашенко заявил, что в Белоруссии не было "цветной революции"

Лукашенко заявил, что в Белоруссии не было "цветной революции"

"Цветные революции", которые развернулись в ряде государств, - это обычные мятежи, что видно по Белоруссии, заявил в среду президент республики Александр... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T16:57

2020-12-02T16:57

2020-12-02T16:57

протесты в белоруссии

александр лукашенко

одкб

белоруссия

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МИНСК, 2 дек – РИА Новости. "Цветные революции", которые развернулись в ряде государств, - это обычные мятежи, что видно по Белоруссии, заявил в среду президент республики Александр Лукашенко.Как передает Sputnik Беларусь, Лукашенко в среду выступил на сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).По его словам, все "так называемые революционеры" хотят жить хорошо и "желательно за чужой счет". "И когда с ними начинаешь разговаривать на их языке, они быстро превращаются из так называемых революционеров в беглых политических. Поэтому никаких там лучших намерений не было и нет", - убежден глава белорусского государства.Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента республики, создали координационный совет (КС) по транзиту власти. Они считают избранным лидером Светлану Тихановскую, требуют назначения в стране новых выборов. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. Все оппозиционные лидеры КС арестованы, находятся под следствием или выехали за границу. Тихановская, по инициативе которой создан совет, после выборов выехала в Литву в целях безопасности.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее массовые – по воскресеньям. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, в последнее время они переместились с улиц во дворы жилых домов.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

https://ria.ru/20201127/oppozitsiya-1586634211.html

https://ria.ru/20201202/lukashenko-1587374230.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, одкб, белоруссия, в мире