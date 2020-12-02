Лукашенко заявил, что в Белоруссии не было "цветной революции"
МИНСК, 2 дек – РИА Новости. "Цветные революции", которые развернулись в ряде государств, - это обычные мятежи, что видно по Белоруссии, заявил в среду президент республики Александр Лукашенко.
Как передает Sputnik Беларусь, Лукашенко в среду выступил на сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
"Цветные революции, которые развернулись в ряде государств, - это никакие не цветные революции. Мы видим по Беларуси. Это обычный мятеж. Революция - это когда есть основа для революции …, когда низы не хотят, верхи не могут и так далее, и когда есть революционеры. Никаких революционеров ни у нас, ни у вас сегодня нет", - заявил Лукашенко.
По его словам, все "так называемые революционеры" хотят жить хорошо и "желательно за чужой счет". "И когда с ними начинаешь разговаривать на их языке, они быстро превращаются из так называемых революционеров в беглых политических. Поэтому никаких там лучших намерений не было и нет", - убежден глава белорусского государства.
Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента республики, создали координационный совет (КС) по транзиту власти. Они считают избранным лидером Светлану Тихановскую, требуют назначения в стране новых выборов. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. Все оппозиционные лидеры КС арестованы, находятся под следствием или выехали за границу. Тихановская, по инициативе которой создан совет, после выборов выехала в Литву в целях безопасности.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее массовые – по воскресеньям. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, в последнее время они переместились с улиц во дворы жилых домов.
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