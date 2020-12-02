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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201202/belorussiya-1587380879.html
Лукашенко заявил, что в Белоруссии не было "цветной революции"
Лукашенко заявил, что в Белоруссии не было "цветной революции"
"Цветные революции", которые развернулись в ряде государств, - это обычные мятежи, что видно по Белоруссии, заявил в среду президент республики Александр... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T16:57
2020-12-02T16:57
протесты в белоруссии
александр лукашенко
одкб
белоруссия
в мире
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МИНСК, 2 дек – РИА Новости. "Цветные революции", которые развернулись в ряде государств, - это обычные мятежи, что видно по Белоруссии, заявил в среду президент республики Александр Лукашенко.Как передает Sputnik Беларусь, Лукашенко в среду выступил на сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).По его словам, все "так называемые революционеры" хотят жить хорошо и "желательно за чужой счет". "И когда с ними начинаешь разговаривать на их языке, они быстро превращаются из так называемых революционеров в беглых политических. Поэтому никаких там лучших намерений не было и нет", - убежден глава белорусского государства.Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента республики, создали координационный совет (КС) по транзиту власти. Они считают избранным лидером Светлану Тихановскую, требуют назначения в стране новых выборов. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. Все оппозиционные лидеры КС арестованы, находятся под следствием или выехали за границу. Тихановская, по инициативе которой создан совет, после выборов выехала в Литву в целях безопасности.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее массовые – по воскресеньям. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, в последнее время они переместились с улиц во дворы жилых домов.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь &gt;&gt;
https://ria.ru/20201127/oppozitsiya-1586634211.html
https://ria.ru/20201202/lukashenko-1587374230.html
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александр лукашенко, одкб, белоруссия, в мире

Лукашенко заявил, что в Белоруссии не было "цветной революции"

16:57 02.12.2020
 
© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкАкция протеста в Минске
Акция протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / Виктор Толочко
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МИНСК, 2 дек – РИА Новости. "Цветные революции", которые развернулись в ряде государств, - это обычные мятежи, что видно по Белоруссии, заявил в среду президент республики Александр Лукашенко.
Как передает Sputnik Беларусь, Лукашенко в среду выступил на сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

"Цветные революции, которые развернулись в ряде государств, - это никакие не цветные революции. Мы видим по Беларуси. Это обычный мятеж. Революция - это когда есть основа для революции …, когда низы не хотят, верхи не могут и так далее, и когда есть революционеры. Никаких революционеров ни у нас, ни у вас сегодня нет", - заявил Лукашенко.

По его словам, все "так называемые революционеры" хотят жить хорошо и "желательно за чужой счет". "И когда с ними начинаешь разговаривать на их языке, они быстро превращаются из так называемых революционеров в беглых политических. Поэтому никаких там лучших намерений не было и нет", - убежден глава белорусского государства.
Участники несанкционированной властями акции протеста Партизанский марш в Минске - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
27 ноября, 15:36Протесты в Белоруссии
Белорусская оппозиция выступает за военную смену власти, заявил Лукашенко
Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента республики, создали координационный совет (КС) по транзиту власти. Они считают избранным лидером Светлану Тихановскую, требуют назначения в стране новых выборов. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. Все оппозиционные лидеры КС арестованы, находятся под следствием или выехали за границу. Тихановская, по инициативе которой создан совет, после выборов выехала в Литву в целях безопасности.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее массовые – по воскресеньям. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, в последнее время они переместились с улиц во дворы жилых домов.
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