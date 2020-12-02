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Путин надеется, что белорусам хватит политической зрелости для диалога
Путин надеется, что белорусам хватит политической зрелости для диалога
Президент РФ Владимир Путин надеется, что народу Белоруссии хватит политической зрелости для того, чтобы спокойно выстроить внутриполитический диалог и решить... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T13:37
2020-12-02T13:37
2020-12-02T13:37
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин надеется, что народу Белоруссии хватит политической зрелости для того, чтобы спокойно выстроить внутриполитический диалог и решить внутренние вопросы без давления и вмешательства извне."Я очень надеюсь на то, что белорусскому народу хватит политической зрелости для того, чтобы спокойно, без всяких резких движений выстроить и диалог внутриполитический со всеми политическими силами, и решить все свои внутренние вопросы самим, без всякого давления и без всякого вмешательства извне. Не сомневаюсь нисколько, что это получится, в том числе имею в виду и политический опыт президента Белоруссии", - сказал Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в режиме видеоконференции.Он выразил уверенность, что "надо дать возможность в конце концов народам самим разобраться с вопросами, которые представляют для них особый интерес", и привел в качестве негативного примера события так называемой "арабской весны" и других цветных революций.
https://ria.ru/20201127/belorussiya-1586642086.html
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одкб, владимир путин, белоруссия, в мире