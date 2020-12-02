https://ria.ru/20201202/belorussiya-1587298132.html

В Белоруссии готовы работать над предотвращением "утечки мозгов"

В Белоруссии готовы работать над предотвращением "утечки мозгов"

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что в республике планируется комплексная корректировка законодательства о миграции, чтобы предотвратить... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T11:15

2020-12-02T11:15

2020-12-02T11:15

роман головченко

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574329836_0:0:2901:1633_1400x0_80_0_0_465c9bb672bec91ca1813906d9803cec.jpg

МИНСК, 2 дек – РИА Новости. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что в республике планируется комплексная корректировка законодательства о миграции, чтобы предотвратить "утечку мозгов".Как передает Sputnik Беларусь, Головченко в среду представляет в нижней палате парламента (Палате представителей) Белоруссии программу деятельности правительства до 2025 года."Предусматривается комплексная корректировка законодательства о миграции. Значительные усилия будут направлены на сокращение оттока населения, прежде всего, молодежи, придания внешней миграции возвратного характера, предотвращения так называемой утечки мозгов", - сказал Головченко.Кроме того, как сообщил премьер, правительство намерено работать над стимулированием притока в страну высококвалифицированной иностранной рабочей силы.

https://ria.ru/20201127/polsha-1586620192.html

https://ria.ru/20191108/1560713596.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман головченко, белоруссия, в мире