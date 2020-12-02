https://ria.ru/20201202/belorussiya-1587298132.html
В Белоруссии готовы работать над предотвращением "утечки мозгов"
В Белоруссии готовы работать над предотвращением "утечки мозгов"
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что в республике планируется комплексная корректировка законодательства о миграции, чтобы предотвратить... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T11:15
2020-12-02T11:15
2020-12-02T11:15
роман головченко
белоруссия
в мире
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МИНСК, 2 дек – РИА Новости. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что в республике планируется комплексная корректировка законодательства о миграции, чтобы предотвратить "утечку мозгов".Как передает Sputnik Беларусь, Головченко в среду представляет в нижней палате парламента (Палате представителей) Белоруссии программу деятельности правительства до 2025 года."Предусматривается комплексная корректировка законодательства о миграции. Значительные усилия будут направлены на сокращение оттока населения, прежде всего, молодежи, придания внешней миграции возвратного характера, предотвращения так называемой утечки мозгов", - сказал Головченко.Кроме того, как сообщил премьер, правительство намерено работать над стимулированием притока в страну высококвалифицированной иностранной рабочей силы.
https://ria.ru/20201127/polsha-1586620192.html
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роман головченко, белоруссия, в мире