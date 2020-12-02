https://ria.ru/20201202/bayden-1587284003.html

Байден намерен вернуть США в ядерную сделку с Ираном

Байден намерен вернуть США в ядерную сделку с Ираном

Победивший, по предварительным данным, на президентских выборах в США Джо Байден подтвердил свое намерение вернуть США в формат Совместного всеобъемлющего плана РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T10:06

2020-12-02T10:06

2020-12-02T10:06

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

дональд трамп

совет безопасности оон

евросоюз

джо байден

иран

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583801396_0:0:2464:1386_1400x0_80_0_0_d302236d8027445a03d03cffd87ac459.jpg

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Победивший, по предварительным данным, на президентских выборах в США Джо Байден подтвердил свое намерение вернуть США в формат Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и вести дальнейшие переговоры с Тегераном по этому вопросу, такие соображения он высказал в интервью газете New York Times.Ранее Байден написал в своей статье на сайте телеканала CNN о том, что в случае возвращения Ирана к "строгому соблюдению" ядерной сделки, Соединенные Штаты вернутся в формат соглашения для "последующих" переговоров и отменят санкции против Ирана, которые ввел нынешний американский лидер Дональд Трамп.Байден подтвердил свою позицию, заявив газете, что это будет "трудно", "но да" - он готов пойти на этот шаг.Он добавил, что его администрация "при участии союзников и партнеров" намерена "участвовать в переговорах и заключать последующие соглашения", для ужесточения и продления ограничений в отношении ядерной программы Ирана, а также займется "ракетной программой" страны. США всегда могут отменить санкции в случае необходимости, о чем знает Иран, добавил он.По его словам, если Тегеран получит ядерную бомбу, это окажет огромное давление на Саудовскую Аравию, Турцию, Египет и другие страны, которые захотят получить собственное ядерное оружие."И последнее, черт возьми, что нам нужно в этой части мира, - это наращивание ядерного потенциала", - подчеркнул Байден.Как отмечает газета, Байден и его специалисты в сфере национальной безопасности полагают, что, как только соглашение восстановят обе стороны, в скором времени после этого состоятся переговоры для продления срока действия ограничений на производство Ираном "расщепляющегося материала" и для ограничения "враждебной деятельности" страны в других государствах региона.В идеале команда Байдена хотела бы, чтобы в последующих переговорах участвовали не только страны, изначально подписавшие сделку - Иран, США, Россия, Китай, Великобритания, Франция, Германия и Евросоюз, - но также и арабские соседи Ирана, в особенности Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, пишет газета.Пока команда Байдена настаивает на том, что в интересах Америки – вернуть ядерную программу Ирана под контроль и провести в отношении нее полную проверку. Согласно их позиции, создание Ираном ядерного оружия представляет собой прямую угрозу национальной безопасности США и Договору о нераспространении ядерного оружия.Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием СВПД, выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Договоренность, в частности, предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.

https://ria.ru/20201108/roukhani-1583607865.html

https://ria.ru/20201029/sanktsii-1582176072.html

https://ria.ru/20201130/iran-1586686491.html

иран

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совместный всеобъемлющий план действий (свпд), дональд трамп, совет безопасности оон, евросоюз, джо байден, иран, сша, в мире