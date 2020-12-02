Байден намерен вернуть США в ядерную сделку с Ираном
© REUTERS / Kevin LamarqueДжо Байден выступает перед избирателями после того, как СМИ объявили, что он победил на выборах в США
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Победивший, по предварительным данным, на президентских выборах в США Джо Байден подтвердил свое намерение вернуть США в формат Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и вести дальнейшие переговоры с Тегераном по этому вопросу, такие соображения он высказал в интервью газете New York Times.
Ранее Байден написал в своей статье на сайте телеканала CNN о том, что в случае возвращения Ирана к "строгому соблюдению" ядерной сделки, Соединенные Штаты вернутся в формат соглашения для "последующих" переговоров и отменят санкции против Ирана, которые ввел нынешний американский лидер Дональд Трамп.
Байден подтвердил свою позицию, заявив газете, что это будет "трудно", "но да" - он готов пойти на этот шаг.
"Послушайте, сейчас много говорят о высокоточных ракетах и всем остальном, что способствует дестабилизации региона. (Но дело в том, что - ред.) лучший способ добиться некоторой стабильности в регионе - это разобраться с ядерной программой", - заявил Байден газете.
Он добавил, что его администрация "при участии союзников и партнеров" намерена "участвовать в переговорах и заключать последующие соглашения", для ужесточения и продления ограничений в отношении ядерной программы Ирана, а также займется "ракетной программой" страны. США всегда могут отменить санкции в случае необходимости, о чем знает Иран, добавил он.
По его словам, если Тегеран получит ядерную бомбу, это окажет огромное давление на Саудовскую Аравию, Турцию, Египет и другие страны, которые захотят получить собственное ядерное оружие.
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"И последнее, черт возьми, что нам нужно в этой части мира, - это наращивание ядерного потенциала", - подчеркнул Байден.
Как отмечает газета, Байден и его специалисты в сфере национальной безопасности полагают, что, как только соглашение восстановят обе стороны, в скором времени после этого состоятся переговоры для продления срока действия ограничений на производство Ираном "расщепляющегося материала" и для ограничения "враждебной деятельности" страны в других государствах региона.
В идеале команда Байдена хотела бы, чтобы в последующих переговорах участвовали не только страны, изначально подписавшие сделку - Иран, США, Россия, Китай, Великобритания, Франция, Германия и Евросоюз, - но также и арабские соседи Ирана, в особенности Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, пишет газета.
Пока команда Байдена настаивает на том, что в интересах Америки – вернуть ядерную программу Ирана под контроль и провести в отношении нее полную проверку. Согласно их позиции, создание Ираном ядерного оружия представляет собой прямую угрозу национальной безопасности США и Договору о нераспространении ядерного оружия.
Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием СВПД, выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Договоренность, в частности, предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
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