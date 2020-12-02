Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20201202/avtodoroga-1587415538.html
Восточный обход Липецкой кольцевой автодороги сдадут в 2024 году
Восточный обход Липецкой кольцевой автодороги сдадут в 2024 году
Строительство Восточного обхода промышленной зоны Липецка, который замыкает участок Липецкой кольцевой автодороги, планируется завершить в ноябре 2024 года,... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T20:05
2020-12-02T20:05
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
липецк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/152167/92/1521679273_0:147:3117:1900_1400x0_80_0_0_49cb3e5648499744b05d0c7490461269.jpg
ЛИПЕЦК, 2 дек – РИА Новости. Строительство Восточного обхода промышленной зоны Липецка, который замыкает участок Липецкой кольцевой автодороги, планируется завершить в ноябре 2024 года, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Губернатор уточнил, что обход соединит автодорогу Липецк-Грязи с трассой Орел-Тамбов, что улучшит межрегиональные транспортные связи и сделает более удобным выход на федеральные трассы М-4 "Дон" и Р-22 "Каспий".Строительство Восточного обхода ведется на федеральные средства. Стоимость контракта составляет почти три миллиарда рублей.По мнению Артамонова Восточный обход кольцевой дороги для Липецкой области - стратегический объект."Без разветвленной дорожной сети невозможно достижение тех важных целей, которые ставит перед нами время: повысить благосостояние и качество жизни населения, обеспечить темпы экономического роста и инвестиционную привлекательность региона", – отметил Артамонов.
https://ria.ru/20201201/izolyatsiya-1587118944.html
липецкая область
липецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/152167/92/1521679273_194:0:2925:2048_1400x0_80_0_0_67daa78d384a685515bca646b3d2ae43.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
игорь артамонов, липецкая область, липецк

Восточный обход Липецкой кольцевой автодороги сдадут в 2024 году

20:05 02.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкАвтодорога "Иркутск — Чита"
Автодорога Иркутск — Чита - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 2 дек – РИА Новости. Строительство Восточного обхода промышленной зоны Липецка, который замыкает участок Липецкой кольцевой автодороги, планируется завершить в ноябре 2024 года, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Губернатор уточнил, что обход соединит автодорогу Липецк-Грязи с трассой Орел-Тамбов, что улучшит межрегиональные транспортные связи и сделает более удобным выход на федеральные трассы М-4 "Дон" и Р-22 "Каспий".
Строительство Восточного обхода ведется на федеральные средства. Стоимость контракта составляет почти три миллиарда рублей.
По мнению Артамонова Восточный обход кольцевой дороги для Липецкой области - стратегический объект.
"Без разветвленной дорожной сети невозможно достижение тех важных целей, которые ставит перед нами время: повысить благосостояние и качество жизни населения, обеспечить темпы экономического роста и инвестиционную привлекательность региона", – отметил Артамонов.
Медицинские работники в приемном отделении госпиталя COVID-19 - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
1 декабря, 11:59Распространение нового коронавируса
В Липецкой области продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет
 
Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецкая областьЛипецк
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:55В Египте при обрушении дома погибли не менее пяти человек
08:41В Приморье на следующей неделе поступят 500 доз вакцины от COVID-19
08:41В России вступили в силу изменения в водительских удостоверениях и ПТС
08:32Pfizer представит данные по вакцине от коронавируса регулятору США
08:27В России запустили сайт с информацией о найме людей с инвалидностью
08:16Роскачество проверило консервы печени трески
08:15МИД Китая пояснил план создания международного механизма "кодов здоровья"
08:12В ГД предложили организатору энергоблокады Крыма примерить тюремную робу
08:00Новая российская разработка поможет вылечить дефекты роговицы глаза
07:58В Крыму объяснили нежелание Турции признать российский статус полуострова
07:43В Перми локализовали пожар в жилом доме
07:41В Сочи нашли живой пропавшую 13-летнюю девочку
07:06В Перми загорелась кровля жилого дома
07:04В мусорном баке в Чите нашли тело младенца
07:02Разгонный блок "Фрегат" вывел на орбиту спутники "Гонец-М"
07:01Названы основные ошибки при очистке автомобиля от наледи
06:59Названы причины смерти актрисы Нины Ивановой
06:40Число погибших в пожаре в корпусе онкоцентра в Москве выросло до двух
06:37В Венгрии сравнили ситуацию в Закарпатье с гражданской войной
06:33В Роспотребнадзоре заявили, что нельзя использовать шарфы вместо масок
Лента новостейМолния