https://ria.ru/20201202/avtodoroga-1587415538.html

Восточный обход Липецкой кольцевой автодороги сдадут в 2024 году

Восточный обход Липецкой кольцевой автодороги сдадут в 2024 году

Строительство Восточного обхода промышленной зоны Липецка, который замыкает участок Липецкой кольцевой автодороги, планируется завершить в ноябре 2024 года,... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T20:05

2020-12-02T20:05

2020-12-02T20:05

липецкая область

игорь артамонов

липецкая область

липецк

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ЛИПЕЦК, 2 дек – РИА Новости. Строительство Восточного обхода промышленной зоны Липецка, который замыкает участок Липецкой кольцевой автодороги, планируется завершить в ноябре 2024 года, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Губернатор уточнил, что обход соединит автодорогу Липецк-Грязи с трассой Орел-Тамбов, что улучшит межрегиональные транспортные связи и сделает более удобным выход на федеральные трассы М-4 "Дон" и Р-22 "Каспий".Строительство Восточного обхода ведется на федеральные средства. Стоимость контракта составляет почти три миллиарда рублей.По мнению Артамонова Восточный обход кольцевой дороги для Липецкой области - стратегический объект."Без разветвленной дорожной сети невозможно достижение тех важных целей, которые ставит перед нами время: повысить благосостояние и качество жизни населения, обеспечить темпы экономического роста и инвестиционную привлекательность региона", – отметил Артамонов.

https://ria.ru/20201201/izolyatsiya-1587118944.html

липецкая область

липецк

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игорь артамонов, липецкая область, липецк