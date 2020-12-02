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"Победа" отменит рейсы в Магас из-за угрозы столкновения самолета с горой
"Победа" отменит рейсы в Магас из-за угрозы столкновения самолета с горой
2020-12-02T21:04
2020-12-02T23:55
победа (авиакомпания)
аэрофлот
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
москва
магас
экономика
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") отменяет полеты из Москвы в Магас (Ингушетия) до конца года, считая их небезопасными на фоне ввода новой структуры воздушного пространства в московской и смежных с ней зонах, следует из информации, полученной РИА Новости от представителя перевозчика и источника в группе "Аэрофлот"."Мы вынуждены отменить рейсы в Магас до конца года по независящим от нас причинам", — сказала РИА Новости представитель "Победы"."Победа" отменила рейсы в Магас из-за нарушений при вводе новой структуры воздушного пространства. Получилось, что жители республики на целый месяц остались без авиасообщения: Росавиация подвела со сроками обновления информации, а ОрВД не может обеспечить работающую ILS (радионавигационная система захода на посадку по приборам. — Прим. ред.), хоть и обещали", — сказал РИА Новости источник.По его словам, летать в таких условиях в Магас крайне опасно, так как "слишком велика вероятность, что в случае минимальной нештатной ситуации самолет столкнется с горой".Новая структура воздушного пространства вводится в московской и смежных с ней зонах 3 декабря.РБК ранее со ссылкой на презентацию "Аэрофлота" писал, что поставщики аэронавигационных данных не успевают с кодированием полетных процедур из-за большого массива изменений и запоздалой публикации поправок в навигационных базах данных. Данные десятков аэропортов России не успели внести в новую схему полетов. Из-за этого пилотам как минимум до 30 декабря придется заходить в них на посадку по указаниям диспетчеров или по бумажным картам, что может угрожать безопасности полетов. Росавиация сообщила, что национальный провайдер аэронавигационного обслуживания, госкорпорация по ОрВД, к вводу новой структуры готов в полном объеме, никаких рисков для обеспечения безопасности полетов нет.
https://radiosputnik.ria.ru/20201115/aviatsiya-1584701538.html
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победа (авиакомпания), аэрофлот, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), москва, магас, экономика

"Победа" отменит рейсы в Магас из-за угрозы столкновения самолета с горой

21:04 02.12.2020 (обновлено: 23:55 02.12.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 737-800 авиакомпании "Победа"
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Победа - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") отменяет полеты из Москвы в Магас (Ингушетия) до конца года, считая их небезопасными на фоне ввода новой структуры воздушного пространства в московской и смежных с ней зонах, следует из информации, полученной РИА Новости от представителя перевозчика и источника в группе "Аэрофлот".
"Мы вынуждены отменить рейсы в Магас до конца года по независящим от нас причинам", — сказала РИА Новости представитель "Победы".
"Победа" отменила рейсы в Магас из-за нарушений при вводе новой структуры воздушного пространства. Получилось, что жители республики на целый месяц остались без авиасообщения: Росавиация подвела со сроками обновления информации, а ОрВД не может обеспечить работающую ILS (радионавигационная система захода на посадку по приборам. — Прим. ред.), хоть и обещали", — сказал РИА Новости источник.
По его словам, летать в таких условиях в Магас крайне опасно, так как "слишком велика вероятность, что в случае минимальной нештатной ситуации самолет столкнется с горой".
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Новая структура воздушного пространства вводится в московской и смежных с ней зонах 3 декабря.
РБК ранее со ссылкой на презентацию "Аэрофлота" писал, что поставщики аэронавигационных данных не успевают с кодированием полетных процедур из-за большого массива изменений и запоздалой публикации поправок в навигационных базах данных. Данные десятков аэропортов России не успели внести в новую схему полетов. Из-за этого пилотам как минимум до 30 декабря придется заходить в них на посадку по указаниям диспетчеров или по бумажным картам, что может угрожать безопасности полетов. Росавиация сообщила, что национальный провайдер аэронавигационного обслуживания, госкорпорация по ОрВД, к вводу новой структуры готов в полном объеме, никаких рисков для обеспечения безопасности полетов нет.
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