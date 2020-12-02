https://ria.ru/20201202/avariya-1587057995.html

Пьяный лихач проехал по ребенку, раздробив руку — дело не возбудили

Пьяный лихач проехал по ребенку, раздробив руку — дело не возбудили

Четырехлетний Арсений до сих пор не может до конца сгибать руку. Шрамы останутся на всю жизнь. Летом в Ярославле пьяный водитель на отцовской машине сбил его в... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T08:00

2020-12-02T08:00

2020-12-02T11:37

здоровье - общество

ярославль

алкоголь

авария

общество

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости, Анастасия Гнединская. Четырехлетний Арсений до сих пор не может до конца сгибать руку. Шрамы останутся на всю жизнь. Летом в Ярославле пьяный водитель на отцовской машине сбил его в жилой зоне. От удара сидевшего в коляске Арсения отбросило на дорогу. Автомобиль проехал по руке мальчика. Ребенку пересаживали кожу, он носит корсет из-за перелома позвонков. Но в возбуждении уголовного дела отказали. Мать пострадавшего уверена: это потому, что в экспертизе указали не все травмы. "Лежал в луже крови"Вечером 7 июля Ольга Фаянсова с мужем и двумя детьми возвращались с прогулки. Арсений был в коляске. Когда семья переходила с одной стороны улицу на другую, двигавшаяся в их сторону "Хонда Цивик" внезапно перестроилась. "Я только услышала крик мужа — "Оля!" — но отойти не успела. Машина сбила коляску на огромной скорости", — вспоминает мать. Дальше все — будто на замедленной кинопленке. От удара Арсений вылетел метров на пять и упал на дорогу, прямо перед "Хондой". "Водитель не затормозил, хотя сына было видно на асфальте — в тот вечер на нем была белая рубашка. Да и мы громко кричали — не услышать было сложно. Но он нажал на газ и проехал прямо по Арсению". Мальчик оказался под днищем машины — видимо, это спасло ему жизнь. Однако рука попала под колеса. Ольга вспоминает: когда она подбежала к сыну, он лежал в луже крови, рубашка стала бордовая. "Я знаю, что переворачивать пострадавших нельзя, но ведь нужно было определить, где повреждение. Я положила Арсения на спину. Из руки хлестала кровь. Я зажала рану, потом появился какой-то мужчина, передал ремень, мы перетянули предплечье". В первые секунды после аварии отец мальчика кинулся за нарушителем, но не догнал — тот на скорости въехал во двор. "Видимо, не знал, что там тупик. Пока пытался развернуться, авто обступили другие прохожие. Причем первому очевидцу, который подбежал, водитель предлагал деньги, если тот позволит ему уйти". Скорую, замечает Ольга, ждали минут сорок. В службу спасения она звонила трижды, говорила, что ребенок истекает кровью. "Фельдшеры на месте обработали раны, потом отвезли в детскую травматологию. Там сразу отправили на операцию, удалили из руки всякую грязь — в ранах были камни. Врач сказал, что предстоит еще как минимум одно хирургическое вмешательство — по пересадке кожи. Оказывается, с тыльной стороны руки был содран огромный лоскут". Две недели Арсений пролежал в травматологии, столько же в ожоговом отделении, где ему пересаживали кожу. По словам Ольги, рентген, который сделали еще в первой больнице, переломов не показал. Но гипс все же наложили. "Как нам объяснили, это нужно, чтобы избежать контрактур — рубцовых стягиваний кожи, сухожилий". На МРТ — признаки компрессионных переломов пятого и седьмого позвонков. Арсений носит корсет. Снимать его можно только во время сна и чтобы принять душ. Было сотрясение мозга, ссадины по всему телу. Обследовал его и психиатр. Дело в том, что после аварии у ребенка нарушился сон, появилась тревожность. "Прошло четыре месяца, а он до сих пор не в себе. Если машина едет в нашу сторону с включенными фарами, закрывает глаза и говорит, что ему страшно. Из садика возвращаемся не вдоль дороги, а окольными путями, прижимаемся ближе к домам. Психиатр установила, что у сына острая реакция на стресс тяжелой степени", — рассказывает Ольга (документы есть в распоряжении редакции). Два административных протоколаСбил ребенка 24-летний Игорь Шевалдин. Прав у него не было, ключи от машины взял у отца. Как тот объяснил, они всегда висели в коридоре на видном месте. Куда вечером 7 июля спешил молодой человек, остается только догадываться. Но был он сильно пьяным. Концентрация этилового спирта в выдыхаемом воздухе — 1,145 миллиграмма на литр. Если судить по таблицам, представленным в интернете, при такой дозе отмечается "отсутствие реакции на возбудители, неспособность стоять и ходить, бывает рвота, недержание мочи и кала". Понятно, что на алкоголь каждый реагирует по-разному. Но о состоянии молодого человека можно судить по видео: он шатается, обувь расстегнута. "Следователи сказали: чтобы достигнуть такого состояния, нужно выпить бутылку водки", — уточняет Ольга. В итоге на Шевалдина составили два административных протокола. Один — за управление транспортным средством в состояние опьянения, другой — за то, что скрылся с места аварии. Дали десять и 12 суток в изоляторе временного содержания. Причем во втором случае виновник ДТП попытался отменить наказание на основании того, что у пьяного человека замедленная реакция. "Кость раздроблена, поврежден сустав"Когда сняли гипс, Ольга заметила, что средний палец поврежденной руки у Арсения выгнут буквой "Г". "Мы обратились к травматологу, врач сказал, что ничего страшного, пройдет, это, мол, контрактуры. Но я все равно сделала рентген платно. Выяснилось, что одна из костей пальца не просто сломана — частично раздроблена на множество мелких фрагментов. Поврежден и сустав. Почему это не выяснили раньше, в больнице? Могли бы выполнить МРТ — все же ребенку по руке проехала машина весом в тонну. Даже рентген делали не в той проекции, из-за чего перелома видно не было". Все это время Фаянсовы ждали результатов экспертизы — именно от нее зависело, будут ли возбуждать уголовное дело. "Его открывают, если причинен тяжкий вред здоровью", — объясняет Ольга. Недавно пришел отказ. Эксперты признали, что травмы, полученные ребенком, относятся к легкой и средней степени. При этом Ольга замечает: в экспертизе не сказано ни о переломах позвонков, ни о раздробленной кости на пальце. Не приняли в расчет и заключение психиатра. "Мы будем проводить повторную экспертизу. У ребенка огромный шрам, рука до конца не сгибается, когда задеваю ее, сын жалуется на боль. Хотели, чтобы он занялся хоккеем, но теперь об этом придется забыть. Врачи сказали, что лет в 13-14, когда Арсений начнет активно расти, руку может опять загнуть, так как здоровая кожа растет быстрее, чем поврежденная, с рубцами. Получается, мой сын будет еще долго лечиться, а водитель отделался двадцатью днями в изоляторе?""Руководствуемся приказом"Как объяснил РИА Новости судебно-медицинский эксперт Александр Аулов, вред здоровью определяется на основании приказа Минздрава 194н от 2008 года. Там четко прописаны критерии оценки повреждений. Мы показали ему и еще двум специалистам документы. "Травмы, упомянутые в заключениях врачей, — это действительно легкий и средний вред здоровью. Даже если бы перелом пальца заметили раньше, на оценку это не повлияло", — убежден Аулов. Заведующий кафедрой судебно-медицинской экспертизы Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Юрий Пиголкин отметил, что перелом позвонков в данном случае — также средний вред здоровью. "Тяжкий устанавливают, только когда травмированы смежные позвонки. А у мальчика — пятый и седьмой". В то же время то, что у ребенка до сих пор не до конца сгибается рука, — повод для еще одной экспертизы, считает Александр Аулов. "В том же приказе есть таблица утраты трудоспособности. Если двигательные возможности кисти утрачены на 30 процентов — это тяжкий вред здоровью. Тогда уголовное дело может быть возбуждено". Кроме того, стоит провести отдельную психолого-психиатрическую экспертизу. Третий судмедэксперт указал, что в случае несогласия родителей с результатами исследования нужно требовать назначения комиссионной экспертизы. Специалисты должны учесть все: и остаточные явления после лечения, и длительность нетрудоспособности.

https://ria.ru/20201027/dtp-1581811775.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, ярославль, алкоголь, авария, общество