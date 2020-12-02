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Битва под Аустерлицем (1805)

Битва под Аустерлицем (1805)

Генеральное сражение в русско-австро-французской войне 1805 года состоялось 2 декабря (20 ноября по старому стилю) 1805 года возле Аустерлица (современный... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T02:28

2020-12-02T02:28

2020-12-02T02:28

справки

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Генеральное сражение в русско-австро-французской войне 1805 года состоялось 2 декабря (20 ноября по старому стилю) 1805 года возле Аустерлица (современный чешский город Славков-у-Брна) и вошло в современную историографию как битва трех императоров, поскольку в ней лично принимали участие императоры Франции, России и Австрии – Наполеон I, Александр I и Франц II. К концу ноября 1805 года произошел резкий перелом в ходе военных операций на главном театре войны: русско-австрийская армия под командованием генерала от инфантерии Михаила Голенищева-Кутузова ускользнула из-под ударов Наполеона, и противники находились в выжидательном положении, группируя главную часть своих сил: союзники у Ольмюца (ныне город Оломоуц в Чехии) на удобной для обороны позиции, а французы близ Брюнна (ныне город Брно в Чехии). Кутузов не считал целесообразным давать генеральное сражение до подхода подкреплений из России и концентрации разрозненных остатков австрийских войск.Тем более, что отсрочка решительного боя ухудшала положение Наполеона, так как он в течение этого времени не мог получить значительных подкреплений. Невзирая на это, в главной квартире союзной армии было решено не выжидать, а действовать. Присутствие при армии императоров Александра I и Франца II лишило Кутузова необходимой самостоятельности.Александр I, игнорируя мнение Кутузова, принял план австрийского генерала Франца Вейротера.План предусматривал тремя колоннами нанести главный удар по правому флангу противника и продвигаться на север. Четвертая колонна должна была наступать через Праценские высоты на Кобельниц, пятой колонне было поручено сковать противника, обеспечивая обходный маневр главных сил.Наполеон, заранее осведомленный разведкой о планах союзников, занял позицию за ручьями Гольдбах и Бозеницкий, планируя ударом по центру разобщить русско-австрийские войска, выйти во фланг и в тыл главной группировки союзников и уничтожить их порознь.1 декабря (19 ноября по старому стилю) союзная армия, совершив за четыре дня 60-километровый марш, заняла позиции на линии Коваловиц – Праценские высоты.К началу сражения русско-австрийская армия, костяк которой составляли русские войска, имела 81,5 тысячи человек и 350 орудий, французская – 73 тысячи человек и 250 орудий.Сражение началось 2 декабря (20 ноября по старому стилю) в 7 часов утра наступлением русско-австрийских войск. Обходящие колонны генерал-лейтенантов Дмитрия Дохтурова, Александра Ланжерона и Игнатия Пржибышевского, развернутые в две линии, под командованием генерала Федора Буксгевдена атаковали правый фланг французской армии. Четвертая колонна союзных войск под командованием генералов Иоганна Коловрата и Михаила Милорадовича выдвинулась на Праценские высоты, господствовавшие над долиной к западу от Аустерлица. Пятая колонна генерала Иоганна Лихтенштейна (австрийская конница) и авангард союзной армии под командованием генерал-лейтенанта Петра Багратиона прикрыли правый фланг армии союзников. Резерв (русская гвардия) расположился за высотами.Главные силы союзной армии, встретившись с нарастающим сопротивлением подходивших частей французского корпуса маршала Луи Даву, заняли Тельниц, Сокольниц и Сокольницкий замок. Для их усиления Александр I приказал колонне Коловрата-Милорадовича оставить Праценские высоты и следовать к главным силам. Этим просчетом воспользовался Наполеон – в 9 часов корпус маршала Николы Сульта атаковал Праценские высоты. Колонна Коловрата-Милорадовича, понеся потери, отступила.Попытка русской гвардии и колонны Лихтенштейна остановить французские корпуса маршалов Жана Бернадота и Иоахима Мюрата также не имела успеха – к 11 часам Праценские высоты оказались у французов. Развернув на них 42 орудия, корпуса Сульта и Бернадота атаковали тыл и фланг обходящих колонн. Французские войска перешли в наступление.Не выдержав натиска французов, русско-австрийские войска начали отход по всему фронту. Обходящие колонны, втянутые в бой, вынуждены были отступать. Они оказались в окружении и должны были пробиваться через вышедшие им в тыл французские войска по узкому проходу между озерами Мониц и Зачан, неся тяжелые потери.К исходу дня союзные войска отошли за реку Литава и ручей Раусниц, потеряв 27 тысяч человек и 185 единиц техники. Потери французов составили свыше 12 тысяч человек. Поражение было сокрушительным. Австрия была вынуждена заключить 7 января (26 декабря по старому стилю) в Пресбурге (ныне Братислава, Словакия) тяжелый для нее мирный договор с Францией. Россия отвела войска на свои территории. Таким образом, третья антифранцузская коалиция распалась.Победа Наполеона в Аустерлицком сражении показала преимущества новой военной системы французской армии – тактики колонн в сочетании с рассыпным строем стрелков – над военной системой и линейной тактикой русско-австрийской армии. Важную роль сыграли в этом грубые просчеты в организации боевых действий со стороны союзной армии – слабая разведка, недооценка сил противника.Умелое применение военной хитрости, сосредоточение сил на направлении главного удара (50 тысяч из 73 тысяч человек), удачный выбор момента атаки привели Наполеона I к одной из ярких побед в его жизни. Материал подготовлен на основе информации открытых источников(Дополнительный источник: Военная энциклопедия. Воениздат. Москва. 2004 г.)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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