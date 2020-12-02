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https://ria.ru/20201202/allen-1587182293.html
Вуди Аллен рассказал о желании снять кино в России
Вуди Аллен рассказал о желании снять кино в России
Вуди Аллен в день своего 85-летия дал интервью российской сети VK и рассказал о перспективах снять фильм в России. РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T00:28
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культура
кино и сериалы
новости культуры
вуди аллен (стюарт конигсберг)
москва
франция
париж
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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Вуди Аллен в день своего 85-летия дал интервью российской сети VK и рассказал о перспективах снять фильм в России. Вуди Аллен упомянул, что много снимал по всему миру, в Париже, Барселоне, Нью-Йорке, на юге Франции. Действие его новой ленты "Фестиваль Рифкина", которую начнут показывать в России с 31 декабря, происходит в Сан-Себастьяне. "Мне порой не столько нравятся сами фильмы, сколько места, в которых мы работаем. Для меня важно сделать город частью истории на эмоциональном плане", — пояснил режиссер.На вопрос о желании снять кино в России, Вуди Аллен ответил, что пока ему никто не предлагал это сделать, поскольку обычно работа над проектом начинается с того, что к нему кто-то приходит, предлагает снять фильм в определенном месте и обещает его профинансировать. Только после этого он начинает придумывать историю.В России режиссер бывал несколько раз: "Это прекрасная, удивительная страна". Санкт-Петербург он назвал "одним из самых красивых и воодушевляющих городов", а Москву — "великолепной". При этом Аллен вспомнил, что самая первая поездка в Санкт-Петербург много лет назад ему не понравилась: "Все было неприятно, еда была ужасной, мне хотелось поскорее уехать. Я вернулся годы спустя и все в городе стало безумно притягательным".Режиссер поделился также, что сейчас находится в Нью-Йорке и не собирается никуда выезжать, но после окончания пандемии, возможно, снимет фильм в Санкт-Петербурге или Москве, или и там, и там, если приглашающая сторона найдет деньги на финансирование проекта.
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кино и сериалы, новости культуры, вуди аллен (стюарт конигсберг), москва, франция, париж

Вуди Аллен рассказал о желании снять кино в России

00:28 02.12.2020 (обновлено: 02:17 02.12.2020)
 
© AP Photo / Andrew MedichiniРежиссер Вуди Аллен
Режиссер Вуди Аллен - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© AP Photo / Andrew Medichini
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Вуди Аллен в день своего 85-летия дал интервью российской сети VK и рассказал о перспективах снять фильм в России.
Вуди Аллен упомянул, что много снимал по всему миру, в Париже, Барселоне, Нью-Йорке, на юге Франции. Действие его новой ленты "Фестиваль Рифкина", которую начнут показывать в России с 31 декабря, происходит в Сан-Себастьяне.
"Мне порой не столько нравятся сами фильмы, сколько места, в которых мы работаем. Для меня важно сделать город частью истории на эмоциональном плане", — пояснил режиссер.
На вопрос о желании снять кино в России, Вуди Аллен ответил, что пока ему никто не предлагал это сделать, поскольку обычно работа над проектом начинается с того, что к нему кто-то приходит, предлагает снять фильм в определенном месте и обещает его профинансировать. Только после этого он начинает придумывать историю.
В России режиссер бывал несколько раз: "Это прекрасная, удивительная страна".
Санкт-Петербург он назвал "одним из самых красивых и воодушевляющих городов", а Москву — "великолепной".
При этом Аллен вспомнил, что самая первая поездка в Санкт-Петербург много лет назад ему не понравилась: "Все было неприятно, еда была ужасной, мне хотелось поскорее уехать. Я вернулся годы спустя и все в городе стало безумно притягательным".
Режиссер поделился также, что сейчас находится в Нью-Йорке и не собирается никуда выезжать, но после окончания пандемии, возможно, снимет фильм в Санкт-Петербурге или Москве, или и там, и там, если приглашающая сторона найдет деньги на финансирование проекта.
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