https://ria.ru/20201202/allen-1587182293.html

Вуди Аллен рассказал о желании снять кино в России

Вуди Аллен рассказал о желании снять кино в России

Вуди Аллен в день своего 85-летия дал интервью российской сети VK и рассказал о перспективах снять фильм в России. РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T00:28

2020-12-02T00:28

2020-12-02T02:17

культура

кино и сериалы

новости культуры

вуди аллен (стюарт конигсберг)

москва

франция

париж

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155529/14/1555291425_0:75:3071:1802_1400x0_80_0_0_b1feced075133bc0d08a3d01d76d23b9.jpg

МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Вуди Аллен в день своего 85-летия дал интервью российской сети VK и рассказал о перспективах снять фильм в России. Вуди Аллен упомянул, что много снимал по всему миру, в Париже, Барселоне, Нью-Йорке, на юге Франции. Действие его новой ленты "Фестиваль Рифкина", которую начнут показывать в России с 31 декабря, происходит в Сан-Себастьяне. "Мне порой не столько нравятся сами фильмы, сколько места, в которых мы работаем. Для меня важно сделать город частью истории на эмоциональном плане", — пояснил режиссер.На вопрос о желании снять кино в России, Вуди Аллен ответил, что пока ему никто не предлагал это сделать, поскольку обычно работа над проектом начинается с того, что к нему кто-то приходит, предлагает снять фильм в определенном месте и обещает его профинансировать. Только после этого он начинает придумывать историю.В России режиссер бывал несколько раз: "Это прекрасная, удивительная страна". Санкт-Петербург он назвал "одним из самых красивых и воодушевляющих городов", а Москву — "великолепной". При этом Аллен вспомнил, что самая первая поездка в Санкт-Петербург много лет назад ему не понравилась: "Все было неприятно, еда была ужасной, мне хотелось поскорее уехать. Я вернулся годы спустя и все в городе стало безумно притягательным".Режиссер поделился также, что сейчас находится в Нью-Йорке и не собирается никуда выезжать, но после окончания пандемии, возможно, снимет фильм в Санкт-Петербурге или Москве, или и там, и там, если приглашающая сторона найдет деньги на финансирование проекта.

https://ria.ru/20200912/allen-1577091748.html

москва

франция

париж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, вуди аллен (стюарт конигсберг), москва, франция, париж