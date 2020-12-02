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Республика Татарстан
https://ria.ru/20201202/alabuga-1587336146.html
"Алабуга" из Татарстана осталась лучшей в инвестрейтинге ОЭЗ России
"Алабуга" из Татарстана осталась лучшей в инвестрейтинге ОЭЗ России
ОЭЗ "Алабуга" из Татарстана осталась лучшей среди особых экономических зон промышленно-производственного типа по итогам Национального рейтинга инвестиционной... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T13:55
2020-12-02T13:55
республика татарстан
"липецк"
ассоциация компаний интернет-торговли (акит)
московская область (подмосковье)
самарская область
республика татарстан (татарстан)
экономика
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КАЗАНЬ, 2 дек - РИА Новости. ОЭЗ "Алабуга" из Татарстана осталась лучшей среди особых экономических зон промышленно-производственного типа по итогам Национального рейтинга инвестиционной привлекательности ОЭЗ России, другая татарстанская ОЭЗ "Иннополис" заняла четвертое место среди особых зон технико-внедренческого типа, сообщает Ассоциация кластеров и технопарков России (АКИТ)."Ассоциация кластеров и технопарков России совместно с министерством экономического развития РФ подвела итоги IV Национального рейтинга особых экономических зон России, в который вошли две особые экономические зоны Республики Татарстан", - говорится в сообщении.ОЭЗ "Иннополис" в рейтинге 2020 года стала первой в категории "Инвестиционная и инновационная активность резидентов ОЭЗ" и третьей в категориях "Благоприятные условия для предпринимательской деятельности в ОЭЗ" и "Обеспеченность ОЭЗ инфраструктурой", в общей сложности заняв четвертое место среди ОЭЗ технико-внедренческого типа. Сейчас в "Иннополисе" работают 105 резидентов, в статусе партнера - 21 компания. В общей сложности на территории этой зоны проинвестировано 26,7 миллиарда рублей и создано 3,8 тысячи рабочих мест.В 2020 году в рейтинге участвовали 16 особых экономических зон из 13 регионов России. Экспертами оценивались 28 показателей. Это в том числе показатели работы резидентов ОЭЗ, рентабельность вложения средств в создание объектов экономических зон и деятельность органов управления, количество привлеченных инвесторов и созданных рабочих мест, объемы инвестиций и капитальных вложений, выручка от продажи товаров, расход средств федерального и регионального бюджетов, объемы налоговых и таможенных отчислений.В четверку лидеров рейтинга среди промышленно-производственных ОЭЗ вошли также "Липецк", "Тольятти" (Самарская область) и "Ступино квадрат" (Московская область), среди зон технико-внедренческого типа - подмосковная "Дубна", "Технополис Москва", "Санкт-Петербург".Особые экономические зоны - это территории с особым режимом предпринимательской деятельности (в том числе с процедурой свободной таможенной зоны), которые определяет правительство РФ. На территориях ОЭЗ развернуты производства около 830 резидентов, которые предоставляют более 42 тысяч рабочих мест специалистам различных отраслей. Общий объем вложенных частных инвестиций резидентов - 497 миллиардов рублей. 146 резидентов с иностранным капиталом (из более 33 стран) вложили в свои производства в ОЭЗ более 243 миллиардов рублей.
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"липецк", ассоциация компаний интернет-торговли (акит), московская область (подмосковье), самарская область, республика татарстан (татарстан), экономика

"Алабуга" из Татарстана осталась лучшей в инвестрейтинге ОЭЗ России

13:55 02.12.2020
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудники завода ООО "Данафлекс-Алабуга" по производству гибких упаковочных материалов для пищевых и непищевых товаров в Татарстане. 6 сентября 2018
Сотрудники завода ООО Данафлекс-Алабуга по производству гибких упаковочных материалов для пищевых и непищевых товаров в Татарстане. 6 сентября 2018 - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КАЗАНЬ, 2 дек - РИА Новости. ОЭЗ "Алабуга" из Татарстана осталась лучшей среди особых экономических зон промышленно-производственного типа по итогам Национального рейтинга инвестиционной привлекательности ОЭЗ России, другая татарстанская ОЭЗ "Иннополис" заняла четвертое место среди особых зон технико-внедренческого типа, сообщает Ассоциация кластеров и технопарков России (АКИТ).
"Ассоциация кластеров и технопарков России совместно с министерством экономического развития РФ подвела итоги IV Национального рейтинга особых экономических зон России, в который вошли две особые экономические зоны Республики Татарстан", - говорится в сообщении.

"Алабуга" остается бесспорным лидером среди ОЭЗ промышленно-производственного типа на протяжении четырех лет. Особо эксперты отметили благоприятные условия для предпринимательской деятельности и эффективного использования земельных ресурсов. На "Алабугу" среди 10 особых экономических зон России этого типа приходится 72% выручки и 50% фактически вложенных инвестиций резидентов. В ней запущено 33 предприятия, резидентами вложено 212,4 миллиарда рублей, создано более 7 тысяч рабочих мест.

ОЭЗ "Иннополис" в рейтинге 2020 года стала первой в категории "Инвестиционная и инновационная активность резидентов ОЭЗ" и третьей в категориях "Благоприятные условия для предпринимательской деятельности в ОЭЗ" и "Обеспеченность ОЭЗ инфраструктурой", в общей сложности заняв четвертое место среди ОЭЗ технико-внедренческого типа. Сейчас в "Иннополисе" работают 105 резидентов, в статусе партнера - 21 компания. В общей сложности на территории этой зоны проинвестировано 26,7 миллиарда рублей и создано 3,8 тысячи рабочих мест.
Сотрудники завода ООО Данафлекс-Алабуга по производству гибких упаковочных материалов для пищевых и непищевых товаров в Татарстане. 6 сентября 2018 - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
6 октября, 18:47Республика Татарстан
Татарстанская ОЭЗ "Алабуга" откроет особую зону в Новгородской области
В 2020 году в рейтинге участвовали 16 особых экономических зон из 13 регионов России. Экспертами оценивались 28 показателей. Это в том числе показатели работы резидентов ОЭЗ, рентабельность вложения средств в создание объектов экономических зон и деятельность органов управления, количество привлеченных инвесторов и созданных рабочих мест, объемы инвестиций и капитальных вложений, выручка от продажи товаров, расход средств федерального и регионального бюджетов, объемы налоговых и таможенных отчислений.
В четверку лидеров рейтинга среди промышленно-производственных ОЭЗ вошли также "Липецк", "Тольятти" (Самарская область) и "Ступино квадрат" (Московская область), среди зон технико-внедренческого типа - подмосковная "Дубна", "Технополис Москва", "Санкт-Петербург".
Особые экономические зоны - это территории с особым режимом предпринимательской деятельности (в том числе с процедурой свободной таможенной зоны), которые определяет правительство РФ. На территориях ОЭЗ развернуты производства около 830 резидентов, которые предоставляют более 42 тысяч рабочих мест специалистам различных отраслей. Общий объем вложенных частных инвестиций резидентов - 497 миллиардов рублей. 146 резидентов с иностранным капиталом (из более 33 стран) вложили в свои производства в ОЭЗ более 243 миллиардов рублей.
Сотрудник распределительного центра в ОЭЗ Алабуга в городе Елабуга - РИА Новости, 1920, 18.07.2019
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В ОЭЗ "Алабуга" одобрили шесть новых инвестиционных проектов
 
Республика Татарстан"Липецк"Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ)Московская область (Подмосковье)Самарская областьРеспублика Татарстан (Татарстан)Экономика
 
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