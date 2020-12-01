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Подозреваемый в убийствах пенсионерок потерял счет своим жертвам
Подозреваемый в убийствах пенсионерок потерял счет своим жертвам
Задержанный в Казани подозреваемый в убийстве 26 пожилых женщин в разговоре со следователем не смог вспомнить, сколько на его счету жертв, следует из видео,... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T15:28
2020-12-01T15:28
2020-12-01T15:58
дело "поволжского маньяка"
следственный комитет россии (ск рф)
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казань
происшествия
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Задержанный в Казани подозреваемый в убийстве 26 пожилых женщин в разговоре со следователем не смог вспомнить, сколько на его счету жертв, следует из видео, опубликованного МВД РФ.Ранее СК сообщил о задержании 38-летнего жителя Казани Радика Тагирова, подозреваемого в 26 убийствах в 12 регионах России. По данным следствия, он работает слесарем и был судим в 2009 году за кражу. Преступления совершались в 2011-2012 годах в Центральной России, Приволжье и на Урале. Тагиров дает признательные показания, заявили в СК."Не смогу вспомнить", - ответил он на вопрос следователя о том, готов ли рассказать о каждом эпизоде убийств.В разговоре с другим сотрудником правоохранительных органов на тот же вопрос Тагиров сказал: "Много, нет. Не считал. Только из новостей".
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дело "поволжского маньяка", следственный комитет россии (ск рф), республика татарстан (татарстан), казань, происшествия