https://ria.ru/20201201/zhertvy-1587172954.html

Подозреваемый в убийствах пенсионерок потерял счет своим жертвам

Подозреваемый в убийствах пенсионерок потерял счет своим жертвам

Задержанный в Казани подозреваемый в убийстве 26 пожилых женщин в разговоре со следователем не смог вспомнить, сколько на его счету жертв, следует из видео,... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T15:28

2020-12-01T15:28

2020-12-01T15:58

дело "поволжского маньяка"

следственный комитет россии (ск рф)

республика татарстан (татарстан)

казань

происшествия

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Задержанный в Казани подозреваемый в убийстве 26 пожилых женщин в разговоре со следователем не смог вспомнить, сколько на его счету жертв, следует из видео, опубликованного МВД РФ.Ранее СК сообщил о задержании 38-летнего жителя Казани Радика Тагирова, подозреваемого в 26 убийствах в 12 регионах России. По данным следствия, он работает слесарем и был судим в 2009 году за кражу. Преступления совершались в 2011-2012 годах в Центральной России, Приволжье и на Урале. Тагиров дает признательные показания, заявили в СК."Не смогу вспомнить", - ответил он на вопрос следователя о том, готов ли рассказать о каждом эпизоде убийств.В разговоре с другим сотрудником правоохранительных органов на тот же вопрос Тагиров сказал: "Много, нет. Не считал. Только из новостей".

https://ria.ru/20201201/manyak-1587174811.html

республика татарстан (татарстан)

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дело "поволжского маньяка", следственный комитет россии (ск рф), республика татарстан (татарстан), казань, происшествия