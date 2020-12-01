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Российский космонавт рассказал, что ему часто хочется пить на МКС
Российский космонавт рассказал, что ему часто хочется пить на МКС
Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков рассказал, что из-за постоянно работающих на МКС кондиционеров ему часто хочется пить, а в еду, хотя ее вкус и не... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T13:57
2020-12-01T13:58
сергей кудь-сверчков
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков рассказал, что из-за постоянно работающих на МКС кондиционеров ему часто хочется пить, а в еду, хотя ее вкус и не меняется по сравнению с блюдами на Земле, добавить остроты или соли.По его словам, вкус еды не меняется, "но, наверное, хочется большего чего-то острого, соленого, более яркого вкуса"."Поэтому даже те продукты, которые я ел не так уж и часто на Земле - чеснок или острый соус - здесь, конечно, хочется добавить к обычной пище", - рассказал он в видео, которое опубликовал на своей странице во "Вконтакте".
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сергей кудь-сверчков, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука

Российский космонавт рассказал, что ему часто хочется пить на МКС

13:57 01.12.2020 (обновлено: 13:58 01.12.2020)
 
© Роскосмос/Сергей Кудь-СверчковКосмонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков во время выхода в открытый космос
Космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков во время выхода в открытый космос - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© Роскосмос/Сергей Кудь-Сверчков
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков рассказал, что из-за постоянно работающих на МКС кондиционеров ему часто хочется пить, а в еду, хотя ее вкус и не меняется по сравнению с блюдами на Земле, добавить остроты или соли.
"Разницу с Землей я не заметил. Да, пить, кажется, здесь хочется больше, но, возможно, не из-за невесомости, а из-за постоянно работающей системы кондиционирования, которая сушит воздух, чтобы из-за высокой влажности на холодном оборудовании не образовывался конденсат", - рассказал космонавт, уже месяц работающий на орбите.
По его словам, вкус еды не меняется, "но, наверное, хочется большего чего-то острого, соленого, более яркого вкуса".
"Поэтому даже те продукты, которые я ел не так уж и часто на Земле - чеснок или острый соус - здесь, конечно, хочется добавить к обычной пище", - рассказал он в видео, которое опубликовал на своей странице во "Вконтакте".
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