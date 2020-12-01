https://ria.ru/20201201/zhazhda-1587149243.html

Российский космонавт рассказал, что ему часто хочется пить на МКС

Российский космонавт рассказал, что ему часто хочется пить на МКС

Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков рассказал, что из-за постоянно работающих на МКС кондиционеров ему часто хочется пить, а в еду, хотя ее вкус и не... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T13:57

2020-12-01T13:57

2020-12-01T13:58

сергей кудь-сверчков

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков рассказал, что из-за постоянно работающих на МКС кондиционеров ему часто хочется пить, а в еду, хотя ее вкус и не меняется по сравнению с блюдами на Земле, добавить остроты или соли.По его словам, вкус еды не меняется, "но, наверное, хочется большего чего-то острого, соленого, более яркого вкуса"."Поэтому даже те продукты, которые я ел не так уж и часто на Земле - чеснок или острый соус - здесь, конечно, хочется добавить к обычной пище", - рассказал он в видео, которое опубликовал на своей странице во "Вконтакте".

https://ria.ru/20201122/kosmonavt-1585789564.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей кудь-сверчков, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука