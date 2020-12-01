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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20201201/zemlya-1587131928.html
Тысяча гектаров земли переданы из федеральной собственности Подмосковью
Тысяча гектаров земли переданы из федеральной собственности Подмосковью
Свыше 1014 гектаров земли и 112 объектов капитального строительства переданы с начала 2020 года из федеральной собственности в собственность Московской области... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T13:19
2020-12-01T13:19
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Свыше 1014 гектаров земли и 112 объектов капитального строительства переданы с начала 2020 года из федеральной собственности в собственность Московской области и муниципальных образований Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы регионального Минимущества.Как отметили в пресс-службе, переданное имущество будет использовано для социального и экономического развития округов, строительства дорог, благоустройства и реализации новых проектов в Подмосковье. "На прошедшей неделе в собственность Московской области переданы 28 гектаров земли для строительства и обслуживания региональных автомобильных дорог, а в муниципальную собственность — общежитие в городском округе Домодедово на 216 мест, где живут люди. Теперь органы государственной власти Московской области и органы местного самоуправления смогут управлять данным имуществом и создавать комфорт для своих жителей. Всего с начала года нам удалось передать более 1014 гектаров земель и 112 объектов капитального строительства", - приводятся слова главы ведомства Натальи Адигамовой.
https://ria.ru/20200902/zemlya-1576641131.html
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московская область (подмосковье)

Тысяча гектаров земли переданы из федеральной собственности Подмосковью

13:19 01.12.2020
 
© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкУчасток земли, предоставленный в аренду как "дальневосточный гектар", в Хабаровском крае
Участок земли, предоставленный в аренду как дальневосточный гектар, в Хабаровском крае - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Игорь Онучин
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Свыше 1014 гектаров земли и 112 объектов капитального строительства переданы с начала 2020 года из федеральной собственности в собственность Московской области и муниципальных образований Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы регионального Минимущества.
Как отметили в пресс-службе, переданное имущество будет использовано для социального и экономического развития округов, строительства дорог, благоустройства и реализации новых проектов в Подмосковье.
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2 сентября, 17:20Новости Подмосковья
Более 276 га земли переданы Подмосковью из федеральной собственности
"На прошедшей неделе в собственность Московской области переданы 28 гектаров земли для строительства и обслуживания региональных автомобильных дорог, а в муниципальную собственность — общежитие в городском округе Домодедово на 216 мест, где живут люди. Теперь органы государственной власти Московской области и органы местного самоуправления смогут управлять данным имуществом и создавать комфорт для своих жителей. Всего с начала года нам удалось передать более 1014 гектаров земель и 112 объектов капитального строительства", - приводятся слова главы ведомства Натальи Адигамовой.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
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