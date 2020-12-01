https://ria.ru/20201201/zemlya-1587131928.html

Тысяча гектаров земли переданы из федеральной собственности Подмосковью

Тысяча гектаров земли переданы из федеральной собственности Подмосковью

Свыше 1014 гектаров земли и 112 объектов капитального строительства переданы с начала 2020 года из федеральной собственности в собственность Московской области... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T13:19

2020-12-01T13:19

2020-12-01T13:19

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/149742/45/1497424562_0:162:3067:1887_1400x0_80_0_0_a93cc8a06e2b117babfeb2f267014475.jpg

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Свыше 1014 гектаров земли и 112 объектов капитального строительства переданы с начала 2020 года из федеральной собственности в собственность Московской области и муниципальных образований Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы регионального Минимущества.Как отметили в пресс-службе, переданное имущество будет использовано для социального и экономического развития округов, строительства дорог, благоустройства и реализации новых проектов в Подмосковье. "На прошедшей неделе в собственность Московской области переданы 28 гектаров земли для строительства и обслуживания региональных автомобильных дорог, а в муниципальную собственность — общежитие в городском округе Домодедово на 216 мест, где живут люди. Теперь органы государственной власти Московской области и органы местного самоуправления смогут управлять данным имуществом и создавать комфорт для своих жителей. Всего с начала года нам удалось передать более 1014 гектаров земель и 112 объектов капитального строительства", - приводятся слова главы ведомства Натальи Адигамовой.

https://ria.ru/20200902/zemlya-1576641131.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)