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В Госдуму внесли законопроект о налогообложении в сфере криптовалют
В Госдуму внесли законопроект о налогообложении в сфере криптовалют
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, направленный на введение с 1 января в российское законодательство норм о налогообложении в сфере обращения... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T12:00
2020-12-01T12:00
михаил мишустин
госдума рф
экономика
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, направленный на введение с 1 января в российское законодательство норм о налогообложении в сфере обращения криптовалют, следует из базы данных нижней палаты парламента.Документ вносит изменения в Налоговый кодекс, которые признают цифровую валюту имуществом. Это позволит владельцам криптовалюты рассчитывать на юридическую защиту в случае каких-либо противоправных действий, а также отстаивать свои имущественные права в суде, пояснял ранее премьер-министр России Михаил Мишустин.Доходы от операций с цифровой валютой будут облагаться налогом на прибыль или НДФЛ. В то же время цифровая валюта не будет подлежать амортизации, а осуществление операций, связанных с ее обращением, не будет признаваться объектом обложения НДС.Законопроект также предоставляет налоговым органам возможность при установлении признаков, указывающих на возможное нарушение налогового законодательства, истребовать у банков выписки по счетам физлиц, которые использовались в связи с проведением операций с цифровой валютой. Но это будет возможно лишь при наличии согласия руководителя или заместителя руководителя вышестоящего налогового органа или Федеральной налоговой службы.Граждане России и постоянно проживающие в ней на основании вида на жительство иностранные граждане и лица без гражданства, российские организации, их филиалы и представительства, а также международные организации, созданные на территории РФ, имеющие право распоряжаться цифровой валютой, учитываемой на электронных кошельках, будут обязаны сообщить в налоговые органы о таком праве, обороте средств и остатке, в случае если сумма поступлений или списаний цифровой валюты за год превышает 600 тысяч рублей.При этом предусматривается установление налоговой ответственности за неправомерное непредставление (несвоевременное представление) или представление отчета об операциях (гражданско-правовых сделках) с цифровой валютой и о ее остатках, содержащего недостоверные сведения.Штраф в этом случае, согласно документу, составит 10% от наибольшей из двух сумм - поступления цифровой валюты лицу или суммы списания цифровой валюты лицом, которое вправе распоряжаться, в том числе через третьих лиц, этой цифровой валютой, информация о которых не была представлена за соответствующий год.А за неправомерное непредставление в установленный срок в налоговый орган сообщения о получении права распоряжаться, в том числе через третьих лиц, цифровой валютой, отчета об операциях (гражданско-правовых сделках) с цифровой валютой и об остатках цифровой валюты устанавливается штраф в размере 50 тысяч рублей.В случае же неуплаты или неполной уплаты налогоплательщиком сумм налога в результате невключения в налоговую базу прибыли (доходов) от операций, расчеты по которым осуществлялись с использованием цифровой валюты, штраф, согласно законопроекту, составит 40% от суммы неуплаченного налога.
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михаил мишустин, госдума рф, экономика

В Госдуму внесли законопроект о налогообложении в сфере криптовалют

12:00 01.12.2020
 
© Фото : сайт Государственной думы РФЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© Фото : сайт Государственной думы РФ
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, направленный на введение с 1 января в российское законодательство норм о налогообложении в сфере обращения криптовалют, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Документ вносит изменения в Налоговый кодекс, которые признают цифровую валюту имуществом. Это позволит владельцам криптовалюты рассчитывать на юридическую защиту в случае каких-либо противоправных действий, а также отстаивать свои имущественные права в суде, пояснял ранее премьер-министр России Михаил Мишустин.
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Доходы от операций с цифровой валютой будут облагаться налогом на прибыль или НДФЛ. В то же время цифровая валюта не будет подлежать амортизации, а осуществление операций, связанных с ее обращением, не будет признаваться объектом обложения НДС.
Законопроект также предоставляет налоговым органам возможность при установлении признаков, указывающих на возможное нарушение налогового законодательства, истребовать у банков выписки по счетам физлиц, которые использовались в связи с проведением операций с цифровой валютой. Но это будет возможно лишь при наличии согласия руководителя или заместителя руководителя вышестоящего налогового органа или Федеральной налоговой службы.
Граждане России и постоянно проживающие в ней на основании вида на жительство иностранные граждане и лица без гражданства, российские организации, их филиалы и представительства, а также международные организации, созданные на территории РФ, имеющие право распоряжаться цифровой валютой, учитываемой на электронных кошельках, будут обязаны сообщить в налоговые органы о таком праве, обороте средств и остатке, в случае если сумма поступлений или списаний цифровой валюты за год превышает 600 тысяч рублей.
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При этом предусматривается установление налоговой ответственности за неправомерное непредставление (несвоевременное представление) или представление отчета об операциях (гражданско-правовых сделках) с цифровой валютой и о ее остатках, содержащего недостоверные сведения.
Штраф в этом случае, согласно документу, составит 10% от наибольшей из двух сумм - поступления цифровой валюты лицу или суммы списания цифровой валюты лицом, которое вправе распоряжаться, в том числе через третьих лиц, этой цифровой валютой, информация о которых не была представлена за соответствующий год.
А за неправомерное непредставление в установленный срок в налоговый орган сообщения о получении права распоряжаться, в том числе через третьих лиц, цифровой валютой, отчета об операциях (гражданско-правовых сделках) с цифровой валютой и об остатках цифровой валюты устанавливается штраф в размере 50 тысяч рублей.
В случае же неуплаты или неполной уплаты налогоплательщиком сумм налога в результате невключения в налоговую базу прибыли (доходов) от операций, расчеты по которым осуществлялись с использованием цифровой валюты, штраф, согласно законопроекту, составит 40% от суммы неуплаченного налога.
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