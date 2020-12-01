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В Госдуму внесли законопроект о налогообложении в сфере криптовалют
В Госдуму внесли законопроект о налогообложении в сфере криптовалют
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, направленный на введение с 1 января в российское законодательство норм о налогообложении в сфере обращения... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T12:00
2020-12-01T12:00
2020-12-01T12:00
михаил мишустин
госдума рф
экономика
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, направленный на введение с 1 января в российское законодательство норм о налогообложении в сфере обращения криптовалют, следует из базы данных нижней палаты парламента.Документ вносит изменения в Налоговый кодекс, которые признают цифровую валюту имуществом. Это позволит владельцам криптовалюты рассчитывать на юридическую защиту в случае каких-либо противоправных действий, а также отстаивать свои имущественные права в суде, пояснял ранее премьер-министр России Михаил Мишустин.Доходы от операций с цифровой валютой будут облагаться налогом на прибыль или НДФЛ. В то же время цифровая валюта не будет подлежать амортизации, а осуществление операций, связанных с ее обращением, не будет признаваться объектом обложения НДС.Законопроект также предоставляет налоговым органам возможность при установлении признаков, указывающих на возможное нарушение налогового законодательства, истребовать у банков выписки по счетам физлиц, которые использовались в связи с проведением операций с цифровой валютой. Но это будет возможно лишь при наличии согласия руководителя или заместителя руководителя вышестоящего налогового органа или Федеральной налоговой службы.Граждане России и постоянно проживающие в ней на основании вида на жительство иностранные граждане и лица без гражданства, российские организации, их филиалы и представительства, а также международные организации, созданные на территории РФ, имеющие право распоряжаться цифровой валютой, учитываемой на электронных кошельках, будут обязаны сообщить в налоговые органы о таком праве, обороте средств и остатке, в случае если сумма поступлений или списаний цифровой валюты за год превышает 600 тысяч рублей.При этом предусматривается установление налоговой ответственности за неправомерное непредставление (несвоевременное представление) или представление отчета об операциях (гражданско-правовых сделках) с цифровой валютой и о ее остатках, содержащего недостоверные сведения.Штраф в этом случае, согласно документу, составит 10% от наибольшей из двух сумм - поступления цифровой валюты лицу или суммы списания цифровой валюты лицом, которое вправе распоряжаться, в том числе через третьих лиц, этой цифровой валютой, информация о которых не была представлена за соответствующий год.А за неправомерное непредставление в установленный срок в налоговый орган сообщения о получении права распоряжаться, в том числе через третьих лиц, цифровой валютой, отчета об операциях (гражданско-правовых сделках) с цифровой валютой и об остатках цифровой валюты устанавливается штраф в размере 50 тысяч рублей.В случае же неуплаты или неполной уплаты налогоплательщиком сумм налога в результате невключения в налоговую базу прибыли (доходов) от операций, расчеты по которым осуществлялись с использованием цифровой валюты, штраф, согласно законопроекту, составит 40% от суммы неуплаченного налога.
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михаил мишустин, госдума рф, экономика
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости.
Правительство РФ внесло в Госдуму
законопроект, направленный на введение с 1 января в российское законодательство норм о налогообложении в сфере обращения криптовалют, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Документ вносит изменения в Налоговый кодекс, которые признают цифровую валюту имуществом. Это позволит владельцам криптовалюты рассчитывать на юридическую защиту в случае каких-либо противоправных действий, а также отстаивать свои имущественные права в суде, пояснял ранее премьер-министр России Михаил Мишустин
.
Доходы от операций с цифровой валютой будут облагаться налогом на прибыль или НДФЛ. В то же время цифровая валюта не будет подлежать амортизации, а осуществление операций, связанных с ее обращением, не будет признаваться объектом обложения НДС.
Законопроект также предоставляет налоговым органам возможность при установлении признаков, указывающих на возможное нарушение налогового законодательства, истребовать у банков выписки по счетам физлиц, которые использовались в связи с проведением операций с цифровой валютой. Но это будет возможно лишь при наличии согласия руководителя или заместителя руководителя вышестоящего налогового органа или Федеральной налоговой службы.
Граждане России и постоянно проживающие в ней на основании вида на жительство иностранные граждане и лица без гражданства, российские организации, их филиалы и представительства, а также международные организации, созданные на территории РФ, имеющие право распоряжаться цифровой валютой, учитываемой на электронных кошельках, будут обязаны сообщить в налоговые органы о таком праве, обороте средств и остатке, в случае если сумма поступлений или списаний цифровой валюты за год превышает 600 тысяч рублей.
При этом предусматривается установление налоговой ответственности за неправомерное непредставление (несвоевременное представление) или представление отчета об операциях (гражданско-правовых сделках) с цифровой валютой и о ее остатках, содержащего недостоверные сведения.
Штраф в этом случае, согласно документу, составит 10% от наибольшей из двух сумм - поступления цифровой валюты лицу или суммы списания цифровой валюты лицом, которое вправе распоряжаться, в том числе через третьих лиц, этой цифровой валютой, информация о которых не была представлена за соответствующий год.
А за неправомерное непредставление в установленный срок в налоговый орган сообщения о получении права распоряжаться, в том числе через третьих лиц, цифровой валютой, отчета об операциях (гражданско-правовых сделках) с цифровой валютой и об остатках цифровой валюты устанавливается штраф в размере 50 тысяч рублей.
В случае же неуплаты или неполной уплаты налогоплательщиком сумм налога в результате невключения в налоговую базу прибыли (доходов) от операций, расчеты по которым осуществлялись с использованием цифровой валюты, штраф, согласно законопроекту, составит 40% от суммы неуплаченного налога.