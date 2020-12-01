https://ria.ru/20201201/zakonoproekt-1587119516.html

В Госдуму внесли законопроект о налогообложении в сфере криптовалют

В Госдуму внесли законопроект о налогообложении в сфере криптовалют

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, направленный на введение с 1 января в российское законодательство норм о налогообложении в сфере обращения... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T12:00

2020-12-01T12:00

2020-12-01T12:00

михаил мишустин

госдума рф

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577337476_0:0:2507:1410_1400x0_80_0_0_a816d971318492bb3cb00206787fc4d3.jpg

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, направленный на введение с 1 января в российское законодательство норм о налогообложении в сфере обращения криптовалют, следует из базы данных нижней палаты парламента.Документ вносит изменения в Налоговый кодекс, которые признают цифровую валюту имуществом. Это позволит владельцам криптовалюты рассчитывать на юридическую защиту в случае каких-либо противоправных действий, а также отстаивать свои имущественные права в суде, пояснял ранее премьер-министр России Михаил Мишустин.Доходы от операций с цифровой валютой будут облагаться налогом на прибыль или НДФЛ. В то же время цифровая валюта не будет подлежать амортизации, а осуществление операций, связанных с ее обращением, не будет признаваться объектом обложения НДС.Законопроект также предоставляет налоговым органам возможность при установлении признаков, указывающих на возможное нарушение налогового законодательства, истребовать у банков выписки по счетам физлиц, которые использовались в связи с проведением операций с цифровой валютой. Но это будет возможно лишь при наличии согласия руководителя или заместителя руководителя вышестоящего налогового органа или Федеральной налоговой службы.Граждане России и постоянно проживающие в ней на основании вида на жительство иностранные граждане и лица без гражданства, российские организации, их филиалы и представительства, а также международные организации, созданные на территории РФ, имеющие право распоряжаться цифровой валютой, учитываемой на электронных кошельках, будут обязаны сообщить в налоговые органы о таком праве, обороте средств и остатке, в случае если сумма поступлений или списаний цифровой валюты за год превышает 600 тысяч рублей.При этом предусматривается установление налоговой ответственности за неправомерное непредставление (несвоевременное представление) или представление отчета об операциях (гражданско-правовых сделках) с цифровой валютой и о ее остатках, содержащего недостоверные сведения.Штраф в этом случае, согласно документу, составит 10% от наибольшей из двух сумм - поступления цифровой валюты лицу или суммы списания цифровой валюты лицом, которое вправе распоряжаться, в том числе через третьих лиц, этой цифровой валютой, информация о которых не была представлена за соответствующий год.А за неправомерное непредставление в установленный срок в налоговый орган сообщения о получении права распоряжаться, в том числе через третьих лиц, цифровой валютой, отчета об операциях (гражданско-правовых сделках) с цифровой валютой и об остатках цифровой валюты устанавливается штраф в размере 50 тысяч рублей.В случае же неуплаты или неполной уплаты налогоплательщиком сумм налога в результате невключения в налоговую базу прибыли (доходов) от операций, расчеты по которым осуществлялись с использованием цифровой валюты, штраф, согласно законопроекту, составит 40% от суммы неуплаченного налога.

https://ria.ru/20201013/kriptovalyuty-1579621011.html

https://ria.ru/20200903/kriptovalyuta-1576669782.html

https://ria.ru/20200823/kriptovalyuta-1576188199.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, госдума рф, экономика