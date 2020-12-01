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В центре Иркутска на поверхности Ангары обнаружили нефтяные пятна

В центре Иркутска на поверхности Ангары обнаружили нефтяные пятна

Сотрудники Росприроднадзора и природоохранной прокуратуры выясняют причины появления нефтяных пятен на Ангаре в центре Иркутска, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T11:00

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2020-12-01T11:00

ангара

иркутск

происшествия

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ИРКУТСК, 1 дек – РИА Новости. Сотрудники Росприроднадзора и природоохранной прокуратуры выясняют причины появления нефтяных пятен на Ангаре в центре Иркутска, сообщил РИА Новости представитель Байкальской природоохранной прокуратуры.Видео с пятнами на поверхности воды появилось в соцсетях."Сотрудники Росприроднадзора и прокуратуры взяли пробы. Нужно подробно проверять, похоже на нефтепродукты. У нас есть понимание, но говорить об этом пока рано. Нужно проверять", - сообщил собеседник агентства.Он также уточнил, что результаты расследования будут готовы в течение нескольких дней.

ангара

иркутск

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ангара, иркутск, происшествия