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В центре Иркутска на поверхности Ангары обнаружили нефтяные пятна
В центре Иркутска на поверхности Ангары обнаружили нефтяные пятна
Сотрудники Росприроднадзора и природоохранной прокуратуры выясняют причины появления нефтяных пятен на Ангаре в центре Иркутска, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T11:00
2020-12-01T11:00
2020-12-01T11:00
ангара
иркутск
происшествия
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ИРКУТСК, 1 дек – РИА Новости. Сотрудники Росприроднадзора и природоохранной прокуратуры выясняют причины появления нефтяных пятен на Ангаре в центре Иркутска, сообщил РИА Новости представитель Байкальской природоохранной прокуратуры.Видео с пятнами на поверхности воды появилось в соцсетях."Сотрудники Росприроднадзора и прокуратуры взяли пробы. Нужно подробно проверять, похоже на нефтепродукты. У нас есть понимание, но говорить об этом пока рано. Нужно проверять", - сообщил собеседник агентства.Он также уточнил, что результаты расследования будут готовы в течение нескольких дней.
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ангара, иркутск, происшествия
ИРКУТСК, 1 дек – РИА Новости.
Сотрудники Росприроднадзора
и природоохранной прокуратуры выясняют причины появления нефтяных пятен на Ангаре в центре Иркутска
, сообщил РИА Новости представитель Байкальской природоохранной прокуратуры.
Видео с пятнами на поверхности воды появилось в соцсетях.
"Сотрудники Росприроднадзора и прокуратуры взяли пробы. Нужно подробно проверять, похоже на нефтепродукты. У нас есть понимание, но говорить об этом пока рано. Нужно проверять", - сообщил собеседник агентства.
Он также уточнил, что результаты расследования будут готовы в течение нескольких дней.