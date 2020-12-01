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Обвиняемый в убийствах пенсионерок в Казани рассказал, как выбирал жертв

Обвиняемый в убийствах пенсионерок в Казани рассказал, как выбирал жертв

Радик Тагиров, задержанный в Казани по подозрению в убийстве 26 пожилых женщин, заявил, что выбирал своих жертв "случайно" и напал на первую жертву, потому что... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T14:59

2020-12-01T14:59

2020-12-01T16:13

республика татарстан (татарстан)

казань

происшествия

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Радик Тагиров, задержанный в Казани по подозрению в убийстве 26 пожилых женщин, заявил, что выбирал своих жертв "случайно" и напал на первую жертву, потому что жил на улице и был голоден, следует из видео, опубликованного МВД РФ.Ранее СК сообщил о задержании 38-летнего жителя Казани Радика Тагирова, подозреваемого в 26 убийствах в 12 регионах России. По данным следствия, он работает слесарем и был судим в 2009 году за кражу. Преступления совершались в 2011-2012 годах в Центральной России, Приволжье и на Урале. Тагиров дает признательные показания, заявили в СК."Спонтанно все это происходило. Кушать хотел. На улице жил. Так получилось, что воспользовался возможностью легких денег", - рассказал следователю подозреваемый.

https://ria.ru/20201201/manyak-1587161911.html

республика татарстан (татарстан)

казань

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республика татарстан (татарстан), казань, происшествия