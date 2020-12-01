https://ria.ru/20201201/yubiley-1587252025.html

Знаковые исторические территории благоустроят к юбилею Нижнего Новгорода

Знаковые исторические территории благоустроят к юбилею Нижнего Новгорода

Подарком к 800-летию Нижнего Новгорода станет благоустройство 14 знаковых исторических территорий, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T22:23

2020-12-01T22:23

2020-12-01T22:23

нижегородская область

россия

дмитрий чернышенко

глеб никитин

нижний новгород

сергей кириенко

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саров

общество

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 дек - РИА Новости. Подарком к 800-летию Нижнего Новгорода станет благоустройство 14 знаковых исторических территорий, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко и зампред правительства России Дмитрий Чернышенко во вторник в Москве провели заседание федерального организационного комитета по подготовке к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода.Один из пяти знаковых объектов - Нижегородский кремль. Губернатор отметил, что уже выполнена часть ремонтно-реставрационных работ на Никольской, Дмитриевской и Ивановской башнях. "В настоящий момент проводится второй этап противооползневых мероприятий на склоне вдоль бульвара между Коромысловой и Тайницкой и на участке между Северной и Тайницкой башнями. Впереди нас ждет большая работа по реставрации стен кремля, боевого хода Дмитриевской-Георгиевской, Тайницкой-Зачатьевской башен, противооползневые мероприятия", - цитирует пресс-служба слова Никитина.Он рассказал, что ведутся работы по благоустройству парка "Швейцария", ремонтно-реставрационные работы на 100 объектах культурного наследия, идет строительство "Школы 800" и развязки в Сормове. "К 800-летию регион самостоятельно реализует инфраструктурную программу "Среда 800" по подготовке значимых объектов, изменения которых жители ожидают в первую очередь. Первый этап реализации программы включает благоустройство 14 объектов на общую сумму более 2,6 миллиарда рублей", - рассказал Никитин.Он отметил, что среди значимых объектов первого этапа - Нижегородская ярмарка с обновленной инфраструктурой, Окская набережная, уникальный объект культурного наследия XIX века - пакгаузы на Стрелке, самый крупный парк в историческом центре Нижнего Новгорода - Александровский, Нижневолжская набережная и набережная Гребного канала, а также площадь перед канатной дорогой – одним из объектов туристской привлекательности."С учетом роли города в истории страны 800-летие Нижнего Новгорода – праздник всероссийского масштаба. Для нас принципиально важно убедиться, что программа подготовки создает атмосферу праздника, предусматривает необходимую поддержку и развитие инфраструктуры, включает события, которые связаны с культурной и социальной жизнью города, его историей. Но, конечно, самое важное, чтобы в первую очередь это был праздник для жителей", - цитирует пресс-служба слова Кириенко.Чернышенко отметил, что в регионе многое сделано за последние годы. "Реализуемые проекты важны не только для города, но и для всей страны. Это и транспортная развязка, и образовательный центр, и Нижегородский кремль. Сейчас остается финальный отрезок, и нам важно, чтобы предпринятые усилия помогли укрепить статус Нижнего Новгорода как важнейшего туристического центра страны, сделали его комфортным для жителей и гостей", - заявил зампред правительства России. Он выразил надежду, что удастся справиться с пандемией, и "ничто не помешает провести праздник, достойный масштаба события".Ранее сообщалось, что 26 ноября в Сарове в ходе рабочей встречи с президентом России губернатор Нижегородской области пригласил Владимира Путина принять участие в праздновании юбилея Нижнего Новгорода.

https://ria.ru/20201201/golosovanie-1587194525.html

https://ria.ru/20201127/razvitie-1586598957.html

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нижний новгород

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россия, дмитрий чернышенко, глеб никитин, нижний новгород, сергей кириенко, москва, саров, общество