Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201201/yakutiya-1587093286.html
В Якутии проведут вакцинацию от COVID-19 работников из групп риска
В Якутии проведут вакцинацию от COVID-19 работников из групп риска
Медучреждения Якутии проведут вакцинацию от коронавируса среди работников из групп риска, сообщила заместитель председателя правительства республики Ольга... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T09:41
2020-12-01T09:41
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
алданский район
нерюнгри
якутск
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584050407_0:201:3034:1908_1400x0_80_0_0_799ce1cc18dec64934762175f50ef5ba.jpg
ЯКУТСК, 1 дек – РИА Новости. Медучреждения Якутии проведут вакцинацию от коронавируса среди работников из групп риска, сообщила заместитель председателя правительства республики Ольга Балабкина на брифинге оперативного штаба.По информации зампреда, за последние сутки в регионе зарегистрировано 216 новых случаев заражения COVID-19, из них в Якутске – 114. Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Мирнинском и Нерюнгринском районах. В городах Мирный и Нерюнгри, а также в Алданском районе примут административные меры в отношении руководителей организаций, в которых возникли вспышки коронавируса."Перед медицинскими учреждениями поставлена задача подготовки к вакцинации от коронавируса… планируется ее проведение в декабре… среди групп риска - медицинских работников, сотрудников из органов социальной защиты и граждан других групп риска в зависимости от логистики и объемов поставки вакцин", - рассказала вице-премьер.По словам Балабкиной, за прошедшие сутки лаборатории республики провели 1764 ПЦР-тестов. В арктических районах коронавирус выявляется методами ИФА и ИХА тестирования. Это ускоряет получение результатов анализов.Ранее сообщалось, что ограничительные меры в Якутии продлены до 15 января.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201201/vaktsina-1587078044.html
алданский район
нерюнгри
якутск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584050407_305:0:3034:2047_1400x0_80_0_0_a46b532511de7dce95254f2e5a977c4c.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, алданский район, нерюнгри, якутск, общество

В Якутии проведут вакцинацию от COVID-19 работников из групп риска

09:41 01.12.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник набирает в шприц вакцину против COVID-19
Медицинский работник набирает в шприц вакцину против COVID-19 - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 1 дек – РИА Новости. Медучреждения Якутии проведут вакцинацию от коронавируса среди работников из групп риска, сообщила заместитель председателя правительства республики Ольга Балабкина на брифинге оперативного штаба.
По информации зампреда, за последние сутки в регионе зарегистрировано 216 новых случаев заражения COVID-19, из них в Якутске – 114. Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Мирнинском и Нерюнгринском районах. В городах Мирный и Нерюнгри, а также в Алданском районе примут административные меры в отношении руководителей организаций, в которых возникли вспышки коронавируса.
"Перед медицинскими учреждениями поставлена задача подготовки к вакцинации от коронавируса… планируется ее проведение в декабре… среди групп риска - медицинских работников, сотрудников из органов социальной защиты и граждан других групп риска в зависимости от логистики и объемов поставки вакцин", - рассказала вице-премьер.
По словам Балабкиной, за прошедшие сутки лаборатории республики провели 1764 ПЦР-тестов. В арктических районах коронавирус выявляется методами ИФА и ИХА тестирования. Это ускоряет получение результатов анализов.
Ранее сообщалось, что ограничительные меры в Якутии продлены до 15 января.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Медсестра проводит вакцинацию от коронавируса пациента в городской поликлинике № 2 в Волгограде - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
Вчера, 04:13Распространение нового коронавируса
Иммунолог рассказал, что не стоит делать после вакцинации от COVID-19
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоАлданский районНерюнгриЯкутскОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:34В Раде сообщили о пьяном дебоше украинского вице-премьера в Турции
09:32В Мытищах задержали мать, подозреваемую в убийстве новорожденной дочери
09:30Эксперт рассказал, кто будет принимать решение об атаке "Охотником"
09:29В Минпросвещения оценили ситуацию с работой школ в условиях коронавируса
09:23Эксперт рассказал, как начинающему инвестору не стать жертвой мошенников
09:20Байден может учредить должность руководителя по делам Азии, сообщили СМИ
09:19Нарышкин рассказал, кто открыл российскую внешнюю разведку для общества
09:14Байден не намерен сразу отменять пошлины в 25% на продукцию из Китая
09:07Нарышкин рассказал, как удалось сохранить внешнюю разведку в 1991 году
09:07В Москве 6575 пациентов вылечились от коронавируса за сутки
09:05Башкирские депутаты предложили запретить передвижные зоопарки
09:05Создание российского аппарата для наблюдения за Солнцем приостановили
08:49При пожаре в забитой мусором квартире в Петербурге погиб человек
08:47Мадуро уйдет в отставку, если оппозиция победит на парламентских выборах
08:44В мире выявили почти четыре миллиона случаев COVID-19 за неделю
08:42МВД перечислило шесть оснований для недопуска к экзамену на права
08:36Венгерские специалисты прибыли в Россию для изучения вакцины "Спутник V"
08:36Красноярская фабрика игрушек выпустила елочные шары в масках от COVID-19
08:35Водителю машины, ушедшей под лед в ХМАО, предъявили обвинение
08:27Постпред Украины при ООН поставил в один ряд нацистов и советских воинов
Лента новостейМолния