https://ria.ru/20201201/yakutiya-1587093286.html

В Якутии проведут вакцинацию от COVID-19 работников из групп риска

В Якутии проведут вакцинацию от COVID-19 работников из групп риска

Медучреждения Якутии проведут вакцинацию от коронавируса среди работников из групп риска, сообщила заместитель председателя правительства республики Ольга... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T09:41

2020-12-01T09:41

2020-12-01T09:41

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

алданский район

нерюнгри

якутск

общество

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ЯКУТСК, 1 дек – РИА Новости. Медучреждения Якутии проведут вакцинацию от коронавируса среди работников из групп риска, сообщила заместитель председателя правительства республики Ольга Балабкина на брифинге оперативного штаба.По информации зампреда, за последние сутки в регионе зарегистрировано 216 новых случаев заражения COVID-19, из них в Якутске – 114. Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Мирнинском и Нерюнгринском районах. В городах Мирный и Нерюнгри, а также в Алданском районе примут административные меры в отношении руководителей организаций, в которых возникли вспышки коронавируса."Перед медицинскими учреждениями поставлена задача подготовки к вакцинации от коронавируса… планируется ее проведение в декабре… среди групп риска - медицинских работников, сотрудников из органов социальной защиты и граждан других групп риска в зависимости от логистики и объемов поставки вакцин", - рассказала вице-премьер.По словам Балабкиной, за прошедшие сутки лаборатории республики провели 1764 ПЦР-тестов. В арктических районах коронавирус выявляется методами ИФА и ИХА тестирования. Это ускоряет получение результатов анализов.Ранее сообщалось, что ограничительные меры в Якутии продлены до 15 января.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201201/vaktsina-1587078044.html

алданский район

нерюнгри

якутск

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