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Глав российских регионов призвали объявить 31 декабря выходным днем

Глав российских регионов призвали объявить 31 декабря выходным днем

Член Общественной палаты, глава "Трезвой России" Султан Хамзаев попросил глав регионов лично объявить 31 декабря выходным днем, поскольку эту инициативу... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T06:45

2020-12-01T06:45

2020-12-01T06:59

россия

султан хамзаев

михаил мишустин

лдпр

госдума рф

краснодарский край

магаданская область

общество

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Член Общественной палаты, глава "Трезвой России" Султан Хамзаев попросил глав регионов лично объявить 31 декабря выходным днем, поскольку эту инициативу поддерживает более 85 процентов граждан. Копия соответствующего письма на адреса губернаторов есть в распоряжении РИА Новости.Ранее Госдума на пленарном заседании отклонила законопроект ЛДПР, который предлагал сделать 31 декабря выходным.В прошлом году, как напомнил Хамзаев в письме губернаторам, инициативу поддержали более 15 регионов, среди которых Крым, Ставропольский и Краснодарский край, а также Пензенская, Орловская, Магаданская области."Тридцать первое декабря россияне должны быть дома, со своей семьей, и вместе готовиться к празднику, поздравлять близких и друзей. Уверен, что официальный выходной день сделает атмосферу 31 декабря еще более праздничной, а людей — более спокойными и счастливыми. На сегодняшний день инициатива "31 декабря – выходной день" активно обсуждается, и горячо поддерживается представителями экспертных сообществ, депутатами, сенаторами, широкой общественностью", — подчеркнул Хамзаев в письме.В октябре 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому 31 декабря следующего, 2021 года, будет выходным днем. Последний день 2020 года будет рабочим.

https://ria.ru/20201201/dekor-1587080617.html

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краснодарский край

магаданская область

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россия, султан хамзаев, михаил мишустин, лдпр, госдума рф, краснодарский край, магаданская область, общество