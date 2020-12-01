https://ria.ru/20201201/voronezh-1587204852.html

Нетесов: воронежцы обращаются к депутатам, так как уверены в их помощи

Нетесов: воронежцы обращаются к депутатам, так как уверены в их помощи

Жители Воронежской области обращаются за помощью к депутатам областной думы, потому что уверены в их поддержке, заявил спикер заксобрания Владимир Нетёсов. РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T17:36

2020-12-01T17:36

2020-12-01T18:32

воронежская область

владимир нетесов

единая россия

воронежская областная дума

воронежская область

общество

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ВОРОНЕЖ, 1 дек - РИА Новости. Жители Воронежской области обращаются за помощью к депутатам областной думы, потому что уверены в их поддержке, заявил спикер заксобрания Владимир Нетёсов.Председатель Воронежской областной думы, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Владимир Нетёсов в режиме видеоконференцсвязи провел дистанционный прием граждан в общественной приемной партии.Первый видеозвонок поступил от Елены Степановой, которая является организатором социального проекта "Опора рядом" на базе Областного реабилитационного центра детей и подростков с ограниченными возможностями "Парус надежды". Заявительница вместе с другими добровольцами организовала прием от населения неиспользуемых технических средств реабилитации. Эти коляски, ходунки, опоры, костыли выдаются в безвозмездную аренду всем нуждающимся детям-инвалидам. Хранить средства реабилитации негде, поскольку помещение, отданное им под склад, нуждается в срочном ремонте. Как отмечает заксобрание, Нетёсов принял решение о выделении денежных средств, необходимых для ремонтных работ.Еще одно видеообращение поступило от Ангелины Акатовой – специалиста по работе с молодежью Ресурсного центра поддержки добровольчества в Воронежской области. Она попросила у Владимира Нетёсова и депутатов регионального парламента содействия в волонтерской работе с ветеранами Великой Отечественной войны. Добровольцы вышли с инициативой в каждом избирательном округе закрепить парламентариев за участниками и инвалидами войны для оказания помощи в решении социально-бытовых вопросов. Всего в нашем регионе сегодня проживают 994 фронтовика. Владимир Нетёсов поддержал инициативу добровольцев."Наш приоритет – это защита интересов граждан и забота о каждом нуждающемся в поддержке жителе Воронежской области. Тем более если речь идет о людях, которые ценой невероятных усилий отстояли свободу и независимость нашей страны и сохранили мир для будущих поколений", – сказал Нетёсов.Он также отметил, что в декабрьской декаде приемов примут участие депутаты-единороссы всех уровней, также к решению проблем жителей области привлекут специалистов профильных департаментов областного правительства и федеральных структур исполнительных органов власти.По словам депутата Воронежской областной думы Марины Андрейчук, в рамках декады приемов намечено более 150 мероприятий, которые пройдут во всех районах области."Каждый день в рамках декады приемов будет иметь свою смысловую нагрузку. Например, день решения вопросов ЖКХ или день по вопросам здравоохранения. Отдельно будем рассматривать проблемы, связанные с социальной защитой населения. Но главная особенность – все приемы будут проходить в дистанционном формате. Если жители отдаленных населенных пунктов будут испытывать сложности с интернет-связью, достаточно будет просто позвонить в любую из партийных приемных и специалисты обязательно дадут ответ на любой вопрос", – пояснила Андрейчук.

https://ria.ru/20201130/izbirateli-1586970529.html

https://ria.ru/20201126/kontrakt-1586481137.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир нетесов, единая россия, воронежская областная дума, воронежская область, общество