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Нетесов: воронежцы обращаются к депутатам, так как уверены в их помощи
Нетесов: воронежцы обращаются к депутатам, так как уверены в их помощи
Жители Воронежской области обращаются за помощью к депутатам областной думы, потому что уверены в их поддержке, заявил спикер заксобрания Владимир Нетёсов. РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T17:36
2020-12-01T17:36
2020-12-01T18:32
воронежская область
владимир нетесов
единая россия
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воронежская область
общество
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ВОРОНЕЖ, 1 дек - РИА Новости. Жители Воронежской области обращаются за помощью к депутатам областной думы, потому что уверены в их поддержке, заявил спикер заксобрания Владимир Нетёсов.Председатель Воронежской областной думы, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Владимир Нетёсов в режиме видеоконференцсвязи провел дистанционный прием граждан в общественной приемной партии.Первый видеозвонок поступил от Елены Степановой, которая является организатором социального проекта "Опора рядом" на базе Областного реабилитационного центра детей и подростков с ограниченными возможностями "Парус надежды". Заявительница вместе с другими добровольцами организовала прием от населения неиспользуемых технических средств реабилитации. Эти коляски, ходунки, опоры, костыли выдаются в безвозмездную аренду всем нуждающимся детям-инвалидам. Хранить средства реабилитации негде, поскольку помещение, отданное им под склад, нуждается в срочном ремонте. Как отмечает заксобрание, Нетёсов принял решение о выделении денежных средств, необходимых для ремонтных работ.Еще одно видеообращение поступило от Ангелины Акатовой – специалиста по работе с молодежью Ресурсного центра поддержки добровольчества в Воронежской области. Она попросила у Владимира Нетёсова и депутатов регионального парламента содействия в волонтерской работе с ветеранами Великой Отечественной войны. Добровольцы вышли с инициативой в каждом избирательном округе закрепить парламентариев за участниками и инвалидами войны для оказания помощи в решении социально-бытовых вопросов. Всего в нашем регионе сегодня проживают 994 фронтовика. Владимир Нетёсов поддержал инициативу добровольцев."Наш приоритет – это защита интересов граждан и забота о каждом нуждающемся в поддержке жителе Воронежской области. Тем более если речь идет о людях, которые ценой невероятных усилий отстояли свободу и независимость нашей страны и сохранили мир для будущих поколений", – сказал Нетёсов.Он также отметил, что в декабрьской декаде приемов примут участие депутаты-единороссы всех уровней, также к решению проблем жителей области привлекут специалистов профильных департаментов областного правительства и федеральных структур исполнительных органов власти.По словам депутата Воронежской областной думы Марины Андрейчук, в рамках декады приемов намечено более 150 мероприятий, которые пройдут во всех районах области."Каждый день в рамках декады приемов будет иметь свою смысловую нагрузку. Например, день решения вопросов ЖКХ или день по вопросам здравоохранения. Отдельно будем рассматривать проблемы, связанные с социальной защитой населения. Но главная особенность – все приемы будут проходить в дистанционном формате. Если жители отдаленных населенных пунктов будут испытывать сложности с интернет-связью, достаточно будет просто позвонить в любую из партийных приемных и специалисты обязательно дадут ответ на любой вопрос", – пояснила Андрейчук.
https://ria.ru/20201130/izbirateli-1586970529.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир нетесов, единая россия, воронежская областная дума, воронежская область, общество
ВОРОНЕЖ, 1 дек - РИА Новости.
Жители Воронежской области
обращаются за помощью к депутатам областной думы, потому что уверены в их поддержке, заявил спикер заксобрания Владимир Нетёсов.
Председатель Воронежской областной думы
, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия
" Владимир Нетёсов в режиме видеоконференцсвязи провел дистанционный прием граждан в общественной приемной партии.
"Несмотря на сложности и ограничения, связанные с пандемией, депутатская работа с обращениями граждан не прекращается. Парламентарии продолжают работу с ними как в Воронежской областной думе, так и в избирательных округах. Конечно, какие-то моменты при новом формате работы приходится корректировать в ручном режиме, более жестко контролировать. Но мы видим, что изменение формата работы не повлияло на главное – люди открыто обращаются к своим депутатам, потому что уверены в их помощи", – прокомментировал такой формат работы Нетёсов.
Первый видеозвонок поступил от Елены Степановой, которая является организатором социального проекта "Опора рядом" на базе Областного реабилитационного центра детей и подростков с ограниченными возможностями "Парус надежды". Заявительница вместе с другими добровольцами организовала прием от населения неиспользуемых технических средств реабилитации. Эти коляски, ходунки, опоры, костыли выдаются в безвозмездную аренду всем нуждающимся детям-инвалидам. Хранить средства реабилитации негде, поскольку помещение, отданное им под склад, нуждается в срочном ремонте. Как отмечает заксобрание, Нетёсов принял решение о выделении денежных средств, необходимых для ремонтных работ.
Еще одно видеообращение поступило от Ангелины Акатовой – специалиста по работе с молодежью Ресурсного центра поддержки добровольчества в Воронежской области. Она попросила у Владимира Нетёсова
и депутатов регионального парламента содействия в волонтерской работе с ветеранами Великой Отечественной войны. Добровольцы вышли с инициативой в каждом избирательном округе закрепить парламентариев за участниками и инвалидами войны для оказания помощи в решении социально-бытовых вопросов. Всего в нашем регионе сегодня проживают 994 фронтовика. Владимир Нетёсов поддержал инициативу добровольцев.
"Наш приоритет – это защита интересов граждан и забота о каждом нуждающемся в поддержке жителе Воронежской области. Тем более если речь идет о людях, которые ценой невероятных усилий отстояли свободу и независимость нашей страны и сохранили мир для будущих поколений", – сказал Нетёсов.
Он также отметил, что в декабрьской декаде приемов примут участие депутаты-единороссы всех уровней, также к решению проблем жителей области привлекут специалистов профильных департаментов областного правительства и федеральных структур исполнительных органов власти.
По словам депутата Воронежской областной думы Марины Андрейчук, в рамках декады приемов намечено более 150 мероприятий, которые пройдут во всех районах области.
"Каждый день в рамках декады приемов будет иметь свою смысловую нагрузку. Например, день решения вопросов ЖКХ или день по вопросам здравоохранения. Отдельно будем рассматривать проблемы, связанные с социальной защитой населения. Но главная особенность – все приемы будут проходить в дистанционном формате. Если жители отдаленных населенных пунктов будут испытывать сложности с интернет-связью, достаточно будет просто позвонить в любую из партийных приемных и специалисты обязательно дадут ответ на любой вопрос", – пояснила Андрейчук.