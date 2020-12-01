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Жители сел Калмыкии полгода живут без питьевой воды
Жители сел Калмыкии полгода живут без питьевой воды
Качество воды в Краснинском водохранилище, которое обеспечивает водой Лаганский район Калмыкии, после попадания в июле в него пестицидов улучшается, но пить ее... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T14:39
2020-12-01T14:39
2020-12-01T14:39
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 1 дек – РИА Новости. Качество воды в Краснинском водохранилище, которое обеспечивает водой Лаганский район Калмыкии, после попадания в июле в него пестицидов улучшается, но пить ее все равно нельзя, сообщил РИА Новости глава Лаганского района Очир Очиров.Ранее сообщалось, что в середине июля жители города Лагань и трех сел в Калмыкии остались без питьевой воды из-за пестицидов, которые обнаружили в Краснинском водохранилище. По данным Роспотребнадзора, причиной попадания в воду запрещенных препаратов может быть травля саранчи и грызунов или подсос донных отложений водохранилища, где за много лет могли скопиться яды. Ранее администрация Лаганского района сообщала, что на водозаборе начались ремонтные работы по замене фильтров.По его словам, в населенные пункты организован подвоз питьевой воды, на зимний период емкости с водой для жителей будут установлены в спортзалах школ.По информации Очирова, чтобы решить проблему с питьевой водой в районе, требуется финансирование на капитальный ремонт станции водоподготовки, в рамках индивидуальной программы развития Калмыкии идет подготовка проектно-сметной документации. Кроме того, сообщил Очиров, до 2024 года правление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения Калмыкии собирается реконструировать Оля-Каспийскую оросительную систему.
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия
ВОЛГОГРАД, 1 дек – РИА Новости. Качество воды в Краснинском водохранилище, которое обеспечивает водой Лаганский район Калмыкии, после попадания в июле в него пестицидов улучшается, но пить ее все равно нельзя, сообщил РИА Новости глава Лаганского района Очир Очиров.
Ранее сообщалось, что в середине июля жители города Лагань и трех сел в Калмыкии остались без питьевой воды из-за пестицидов, которые обнаружили в Краснинском водохранилище. По данным Роспотребнадзора
, причиной попадания в воду запрещенных препаратов может быть травля саранчи и грызунов или подсос донных отложений водохранилища, где за много лет могли скопиться яды. Ранее администрация Лаганского района сообщала, что на водозаборе начались ремонтные работы по замене фильтров.
"На сегодняшний день анализы воды значительно улучшаются. В большей степени уровень пестицидов и других вредных веществ в пределах допустимых норм. Тем не менее показатель хлороформа превышает норму, поэтому мы рекомендуем употреблять воду только в хозяйственно-бытовых целях", - сообщил Очиров.
По его словам, в населенные пункты организован подвоз питьевой воды, на зимний период емкости с водой для жителей будут установлены в спортзалах школ.
По информации Очирова, чтобы решить проблему с питьевой водой в районе, требуется финансирование на капитальный ремонт станции водоподготовки, в рамках индивидуальной программы развития Калмыкии идет подготовка проектно-сметной документации. Кроме того, сообщил Очиров, до 2024 года правление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения Калмыкии собирается реконструировать Оля-Каспийскую оросительную систему.