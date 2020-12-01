https://ria.ru/20201201/voda-1587161272.html

Жители сел Калмыкии полгода живут без питьевой воды

Жители сел Калмыкии полгода живут без питьевой воды

Качество воды в Краснинском водохранилище, которое обеспечивает водой Лаганский район Калмыкии, после попадания в июле в него пестицидов улучшается, но пить ее... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T14:39

2020-12-01T14:39

2020-12-01T14:39

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

происшествия

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ВОЛГОГРАД, 1 дек – РИА Новости. Качество воды в Краснинском водохранилище, которое обеспечивает водой Лаганский район Калмыкии, после попадания в июле в него пестицидов улучшается, но пить ее все равно нельзя, сообщил РИА Новости глава Лаганского района Очир Очиров.Ранее сообщалось, что в середине июля жители города Лагань и трех сел в Калмыкии остались без питьевой воды из-за пестицидов, которые обнаружили в Краснинском водохранилище. По данным Роспотребнадзора, причиной попадания в воду запрещенных препаратов может быть травля саранчи и грызунов или подсос донных отложений водохранилища, где за много лет могли скопиться яды. Ранее администрация Лаганского района сообщала, что на водозаборе начались ремонтные работы по замене фильтров.По его словам, в населенные пункты организован подвоз питьевой воды, на зимний период емкости с водой для жителей будут установлены в спортзалах школ.По информации Очирова, чтобы решить проблему с питьевой водой в районе, требуется финансирование на капитальный ремонт станции водоподготовки, в рамках индивидуальной программы развития Калмыкии идет подготовка проектно-сметной документации. Кроме того, сообщил Очиров, до 2024 года правление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения Калмыкии собирается реконструировать Оля-Каспийскую оросительную систему.

https://radiosputnik.ria.ru/20201127/krym-1586668242.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия