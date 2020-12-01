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Жители сел Калмыкии полгода живут без питьевой воды
Жители сел Калмыкии полгода живут без питьевой воды
Качество воды в Краснинском водохранилище, которое обеспечивает водой Лаганский район Калмыкии, после попадания в июле в него пестицидов улучшается, но пить ее... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T14:39
2020-12-01T14:39
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 1 дек – РИА Новости. Качество воды в Краснинском водохранилище, которое обеспечивает водой Лаганский район Калмыкии, после попадания в июле в него пестицидов улучшается, но пить ее все равно нельзя, сообщил РИА Новости глава Лаганского района Очир Очиров.Ранее сообщалось, что в середине июля жители города Лагань и трех сел в Калмыкии остались без питьевой воды из-за пестицидов, которые обнаружили в Краснинском водохранилище. По данным Роспотребнадзора, причиной попадания в воду запрещенных препаратов может быть травля саранчи и грызунов или подсос донных отложений водохранилища, где за много лет могли скопиться яды. Ранее администрация Лаганского района сообщала, что на водозаборе начались ремонтные работы по замене фильтров.По его словам, в населенные пункты организован подвоз питьевой воды, на зимний период емкости с водой для жителей будут установлены в спортзалах школ.По информации Очирова, чтобы решить проблему с питьевой водой в районе, требуется финансирование на капитальный ремонт станции водоподготовки, в рамках индивидуальной программы развития Калмыкии идет подготовка проектно-сметной документации. Кроме того, сообщил Очиров, до 2024 года правление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения Калмыкии собирается реконструировать Оля-Каспийскую оросительную систему.
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия

Жители сел Калмыкии полгода живут без питьевой воды

14:39 01.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир ПесняБольшинство городских жителей к концу 2024 г обеспечат питьевой водой
Большинство городских жителей к концу 2024 г обеспечат питьевой водой - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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ВОЛГОГРАД, 1 дек – РИА Новости. Качество воды в Краснинском водохранилище, которое обеспечивает водой Лаганский район Калмыкии, после попадания в июле в него пестицидов улучшается, но пить ее все равно нельзя, сообщил РИА Новости глава Лаганского района Очир Очиров.
Ранее сообщалось, что в середине июля жители города Лагань и трех сел в Калмыкии остались без питьевой воды из-за пестицидов, которые обнаружили в Краснинском водохранилище. По данным Роспотребнадзора, причиной попадания в воду запрещенных препаратов может быть травля саранчи и грызунов или подсос донных отложений водохранилища, где за много лет могли скопиться яды. Ранее администрация Лаганского района сообщала, что на водозаборе начались ремонтные работы по замене фильтров.
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"На сегодняшний день анализы воды значительно улучшаются. В большей степени уровень пестицидов и других вредных веществ в пределах допустимых норм. Тем не менее показатель хлороформа превышает норму, поэтому мы рекомендуем употреблять воду только в хозяйственно-бытовых целях", - сообщил Очиров.
По его словам, в населенные пункты организован подвоз питьевой воды, на зимний период емкости с водой для жителей будут установлены в спортзалах школ.
По информации Очирова, чтобы решить проблему с питьевой водой в районе, требуется финансирование на капитальный ремонт станции водоподготовки, в рамках индивидуальной программы развития Калмыкии идет подготовка проектно-сметной документации. Кроме того, сообщил Очиров, до 2024 года правление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения Калмыкии собирается реконструировать Оля-Каспийскую оросительную систему.
 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Происшествия
 
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