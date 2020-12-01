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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201201/varfolomey-1587197754.html
В УПЦ прокомментировали предстоящий визит патриарха Варфоломея на Украину
В УПЦ прокомментировали предстоящий визит патриарха Варфоломея на Украину
Визит Константинопольского патриарха Варфоломея на Украину может придать новый импульс давлению и гонениям на Украинскую православную церковь со стороны властей РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T17:07
2020-12-01T17:07
религия и мировоззрение
константинопольский патриархат
новости - религия и мировоззрение
украинская православная церковь
украина
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Визит Константинопольского патриарха Варфоломея на Украину может придать новый импульс давлению и гонениям на Украинскую православную церковь со стороны властей и радикальных групп, считает управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич).Патриарх Варфоломей посетит Украину с официальным визитом на День независимости в 2021 году, сообщила ранее во вторник пресс-служба украинского кабмина со ссылкой на самого патриарха. День независимости Украины отмечается ежегодно 24 августа.Комментируя данную новость, управделами УПЦ выразил мнение, что главу Фанара будет ожидать на Украине "насыщенная программа, густо приправленная политическими и идеологическими моментами". По мнению митрополита Антония, было бы хорошо, если бы патриарх Варфоломей "вместо официальных приемов или участия в организованных специально под него массовых мероприятиях смог хотя бы на несколько минут последовательно оказаться в нескольких населенных пунктах Украины"."Сумел бы или нет патриарх прямо посмотреть в глаза верующим, которых жестоко избили при захвате храма в селе Катериновка Тернопольской области? Или смог бы он уверенно говорить о том, что принес своим томосом мир в церковную жизнь Украины, перед семьей почившего протоиерея Леонида Деликатного из села Задубровка Черновицкой области, здоровье которого было безвозвратно подорвано бесконечными нападками на него и его общину со стороны сторонников "ПЦУ"?.. Смог бы греческий первоиерарх утверждать, что он представляет Церковь-Мать для детей и маленьких внуков священника Степана Корольчука из села Полесское Ровенской области, которых совместно с их большой семьей раскольники изгнали из их жилого дома на улицу?", - заметил иерарх, слова которого приводятся на сайте УПЦ.Как подчеркнул митрополит Антоний, подобных вопросов сотни, "поскольку существуют сотни таких случаев и инцидентов, сопряженных с человеческим горем, болью и страданиями". "И как ни крути, но львиную долю ответственности за них несет именно патриарх Варфоломей, который в погоне за безграничной властью легализовал украинский раскол и тем самым спровоцировал мощную волну давления, а также гонений на верующих Украинской православной церкви. Более того, приезд главы Фанара в Украину может придать новый импульс упомянутым процессам", - считает Антоний.В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата в Киеве прошел "автокефальный объединительный собор", на котором две раскольнические организации создали одну раскольническую структуру - так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ), которая получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии" (независимости). Единственной канонической православной церковью на Украине остается Украинская православная церковь, которая входит в состав РПЦ на правах широкой автономии.Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. В 2019 году ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской православных церквей, в 2020 году - предстоятель Кипрской церкви. РПЦ в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами Элладской, Александрийской и Кипрской православных церквей, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками. -0-
https://ria.ru/20201127/raskol-1586624769.html
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константинопольский патриархат, новости - религия и мировоззрение, украинская православная церковь, украина

В УПЦ прокомментировали предстоящий визит патриарха Варфоломея на Украину

17:07 01.12.2020
 
© AP Photo / Emrah GurelПатриарх Константинопольский Варфоломей
Патриарх Константинопольский Варфоломей - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© AP Photo / Emrah Gurel
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Визит Константинопольского патриарха Варфоломея на Украину может придать новый импульс давлению и гонениям на Украинскую православную церковь со стороны властей и радикальных групп, считает управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич).
Патриарх Варфоломей посетит Украину с официальным визитом на День независимости в 2021 году, сообщила ранее во вторник пресс-служба украинского кабмина со ссылкой на самого патриарха. День независимости Украины отмечается ежегодно 24 августа.
Комментируя данную новость, управделами УПЦ выразил мнение, что главу Фанара будет ожидать на Украине "насыщенная программа, густо приправленная политическими и идеологическими моментами". По мнению митрополита Антония, было бы хорошо, если бы патриарх Варфоломей "вместо официальных приемов или участия в организованных специально под него массовых мероприятиях смог хотя бы на несколько минут последовательно оказаться в нескольких населенных пунктах Украины".
Константинопольский патриарх Варфоломей и митрополит Епифаний во время передачи томоса об автокефалии в Георгиевском соборе Вселенского патриархата в Стамбуле, Турция. 6 января 2019 - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
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"Сумел бы или нет патриарх прямо посмотреть в глаза верующим, которых жестоко избили при захвате храма в селе Катериновка Тернопольской области? Или смог бы он уверенно говорить о том, что принес своим томосом мир в церковную жизнь Украины, перед семьей почившего протоиерея Леонида Деликатного из села Задубровка Черновицкой области, здоровье которого было безвозвратно подорвано бесконечными нападками на него и его общину со стороны сторонников "ПЦУ"?.. Смог бы греческий первоиерарх утверждать, что он представляет Церковь-Мать для детей и маленьких внуков священника Степана Корольчука из села Полесское Ровенской области, которых совместно с их большой семьей раскольники изгнали из их жилого дома на улицу?", - заметил иерарх, слова которого приводятся на сайте УПЦ.
Как подчеркнул митрополит Антоний, подобных вопросов сотни, "поскольку существуют сотни таких случаев и инцидентов, сопряженных с человеческим горем, болью и страданиями". "И как ни крути, но львиную долю ответственности за них несет именно патриарх Варфоломей, который в погоне за безграничной властью легализовал украинский раскол и тем самым спровоцировал мощную волну давления, а также гонений на верующих Украинской православной церкви. Более того, приезд главы Фанара в Украину может придать новый импульс упомянутым процессам", - считает Антоний.
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В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата в Киеве прошел "автокефальный объединительный собор", на котором две раскольнические организации создали одну раскольническую структуру - так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ), которая получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии" (независимости). Единственной канонической православной церковью на Украине остается Украинская православная церковь, которая входит в состав РПЦ на правах широкой автономии.
Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. В 2019 году ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской православных церквей, в 2020 году - предстоятель Кипрской церкви. РПЦ в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами Элладской, Александрийской и Кипрской православных церквей, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками. -0-
 
Религия и мировоззрениеКонстантинопольский патриархатНовости - Религия и мировоззрениеУкраинская православная церковьУкраина
 
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