https://ria.ru/20201201/vaktsinatsiya-1587213349.html

Макрон назвал сроки массовой вакцинации от COVID-19 во Франции

Макрон назвал сроки массовой вакцинации от COVID-19 во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон рассчитывает, что массовая вакцинация против COVID-19 начнется в период между апрелем и июнем. РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T18:11

2020-12-01T18:11

2020-12-01T18:11

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

эммануэль макрон

здоровье - общество

евросоюз

франция

бельгия

в мире

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ПАРИЖ, 1 дек – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон рассчитывает, что массовая вакцинация против COVID-19 начнется в период между апрелем и июнем."Будет первая фаза, которая начнется как только возможно, то есть как только будет сертификация санитарных властей Евросоюза и дозы вакцин будут доставлены в наши страны. Вероятно, в конце декабря – начале января. И будет первая кампания по вакцинации", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Бельгии Александром де Кроо.Французский лидер отметил, что первая кампания по вакцинации будет очень прицельной, в первую очередь вакцины получат наиболее уязвимые граждане. По его словам, эта кампания не будет рассчитана на широкую публику, учитывая количество доступных доз вакцин и поддержанную политику. "Вероятно, вторая волна вакцинации начнется где-то в апреле-июне. И она будет уже более массовой", - пояснил Макрон.Накануне Верховный орган здравоохранения (HAS) Франции рекомендовал вакцинировать против COVID-19 в первую очередь пожилых людей, живущих в домах престарелых, и персонал этих заведений.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201126/volna-1586310046.html

франция

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коронавирус covid-19, эммануэль макрон, здоровье - общество, евросоюз, франция, бельгия, в мире