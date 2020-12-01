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Филиппины закупят российскую вакцину "Спутник V"
Филиппины закупят российскую вакцину "Спутник V"
Власти Филиппин закупят вакцины от COVID-19 четырех компаний, в том числе российскую "Спутник V", заявил пресс-секретарь президента Гарри Роке, слова которого... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T12:38
2020-12-01T13:32
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
astrazeneca
филиппины
в мире
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Власти Филиппин закупят вакцины от COVID-19 четырех компаний, в том числе российскую "Спутник V", заявил пресс-секретарь президента Гарри Роке, слова которого приводит телеканал CNN Philippines.По словам Роке, сославшегося на информацию от координатора программы вакцинации Карлито Галвеса, помимо российского препарата, Филиппины закупят вакцины у китайской компании Sinovac, американской Pfizer и британской AstraZeneca.Как заявила исполнительный директор филиппинского фонда вакцинации Лулу Браво, производители Sinovac и "Спутник V" еще не раскрыли данные по заключительному этапу клинических испытаний. "Непросто принять решение, если вы не видели полных научных данных", — сказала она.Всего власти Филиппин намерены привить от коронавируса 60 миллионов своих граждан, чтобы добиться коллективного иммунитета. На это они рассчитывают потратить более 73 миллиардов филиппинских песо (полтора миллиарда долларов). Первую партию вакцин Филиппины планируют получить во втором квартале 2021 года.На прошлой неделе филиппинские власти при участии частных компаний заключили с AstraZeneca соглашение о закупке 2,6 миллиона доз вакцины.Вакцина "Спутник V" разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Минздрав зарегистрировал ее в середине августа — это первый в мире зарегистрированный препарат для профилактики COVID-19.Вакцина создана на хорошо изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека. Среди ее преимуществ — безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Сейчас "Спутник V" проходит клинические испытания с участием 40 тысяч человек. Результаты второго промежуточного анализа данных показали, что на 28-й день после первой инъекции ее эффективность составила 91,4 процента, а на 42-й день — более 95 процентов.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19
В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, astrazeneca , филиппины, в мире

Филиппины закупят российскую вакцину "Спутник V"

12:38 01.12.2020 (обновлено: 13:32 01.12.2020)
 
© Фото : РФПИВакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V
Вакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© Фото : РФПИ
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Власти Филиппин закупят вакцины от COVID-19 четырех компаний, в том числе российскую "Спутник V", заявил пресс-секретарь президента Гарри Роке, слова которого приводит телеканал CNN Philippines.
По словам Роке, сославшегося на информацию от координатора программы вакцинации Карлито Галвеса, помимо российского препарата, Филиппины закупят вакцины у китайской компании Sinovac, американской Pfizer и британской AstraZeneca.
Как заявила исполнительный директор филиппинского фонда вакцинации Лулу Браво, производители Sinovac и "Спутник V" еще не раскрыли данные по заключительному этапу клинических испытаний. "Непросто принять решение, если вы не видели полных научных данных", — сказала она.
Всего власти Филиппин намерены привить от коронавируса 60 миллионов своих граждан, чтобы добиться коллективного иммунитета. На это они рассчитывают потратить более 73 миллиардов филиппинских песо (полтора миллиарда долларов). Первую партию вакцин Филиппины планируют получить во втором квартале 2021 года.
На прошлой неделе филиппинские власти при участии частных компаний заключили с AstraZeneca соглашение о закупке 2,6 миллиона доз вакцины.
Вакцина "Спутник V" разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Минздрав зарегистрировал ее в середине августа — это первый в мире зарегистрированный препарат для профилактики COVID-19.
Вакцина создана на хорошо изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека. Среди ее преимуществ — безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
Сейчас "Спутник V" проходит клинические испытания с участием 40 тысяч человек. Результаты второго промежуточного анализа данных показали, что на 28-й день после первой инъекции ее эффективность составила 91,4 процента, а на 42-й день — более 95 процентов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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