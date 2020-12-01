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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201201/vaktsina-1587075595.html
Глава ФРС оценил влияние вакцины от COVID-19 на экономику США
Глава ФРС оценил влияние вакцины от COVID-19 на экономику США
Новости о разработке вакцины против COVID-19 являются довольно позитивными для экономики США в среднесрочной перспективе, поскольку успех в борьбе с вирусом во... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T01:48
2020-12-01T01:48
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
джером пауэлл
федеральная резервная система сша
сша
в мире
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Новости о разработке вакцины против COVID-19 являются довольно позитивными для экономики США в среднесрочной перспективе, поскольку успех в борьбе с вирусом во многом будет определять рост, заявил глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл.Пауэлл отметил, что перспективы развития экономики чрезвычайно неопределенны и будут в значительной степени зависеть от успеха усилий по сдерживанию распространения вируса."Полное восстановление экономики маловероятно до тех пор, пока люди не будут уверены в том, что возобновление широкого спектра деятельности безопасно", - заявил глава ФРС.Вакцина Moderna от коронавируса при первоначальном анализе третьей фазы испытаний показала эффективность в 94,1%, при тяжелых случаях COVID-19 ее эффективность составила 100%. Компания сообщила в понедельник, что представила FDA запрос на использование вакцины от COVID-19, созданной по экспериментальной технологии mRNA. Медицинский регулятор сообщил в релизе, что рассмотрит заявку Moderna на вакцину от COVID 17 декабря на заседании консультационного комитета.По информации университета Джонса Хопкинса, с начала эпидемии в США зафиксировали более 13 миллионов случаев заражения коронавирусом, скончались более 266 тысяч человек. Выздоровели более 5 миллионов инфицированных.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, джером пауэлл, федеральная резервная система сша, сша, в мире

Глава ФРС оценил влияние вакцины от COVID-19 на экономику США

01:48 01.12.2020
 
© AFP 2020 / Johannes EiseleДевушка с чемоданом на Таймс-сквер в Нью-Йорке во время пандемии коронавируса
Девушка с чемоданом на Таймс-сквер в Нью-Йорке во время пандемии коронавируса - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© AFP 2020 / Johannes Eisele
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Новости о разработке вакцины против COVID-19 являются довольно позитивными для экономики США в среднесрочной перспективе, поскольку успех в борьбе с вирусом во многом будет определять рост, заявил глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл.
"Последние новости в области вакцины являются очень позитивными в среднесрочной перспективе", - сообщил глава американского центробанка, выступая в сенате.
Пауэлл отметил, что перспективы развития экономики чрезвычайно неопределенны и будут в значительной степени зависеть от успеха усилий по сдерживанию распространения вируса.
"Полное восстановление экономики маловероятно до тех пор, пока люди не будут уверены в том, что возобновление широкого спектра деятельности безопасно", - заявил глава ФРС.
Вакцина Moderna от коронавируса при первоначальном анализе третьей фазы испытаний показала эффективность в 94,1%, при тяжелых случаях COVID-19 ее эффективность составила 100%. Компания сообщила в понедельник, что представила FDA запрос на использование вакцины от COVID-19, созданной по экспериментальной технологии mRNA. Медицинский регулятор сообщил в релизе, что рассмотрит заявку Moderna на вакцину от COVID 17 декабря на заседании консультационного комитета.
По информации университета Джонса Хопкинса, с начала эпидемии в США зафиксировали более 13 миллионов случаев заражения коронавирусом, скончались более 266 тысяч человек. Выздоровели более 5 миллионов инфицированных.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Испытания вакцины против коронавируса (COVID-19) BNT162b2, разработанной Pfizer и BioNTech, в Центре разработки вакцин и глобального здравоохранения Медицинской школы Университета Мэриленда в Балтиморе - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
Вчера, 17:13Распространение нового коронавируса
В США рассказали, когда американцы начнут получать вакцины от COVID-19
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Джером ПауэллФедеральная резервная система СШАСШАВ мире
 
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