https://ria.ru/20201201/ubiystvo-1587219690.html
В Чите осудили участников двух ОПГ за серию убийств в 90-х
В Чите осудили участников двух ОПГ за серию убийств в 90-х
Суд в Чите приговорил к длительным срокам лишения свободы четверых членов двух банд по делу об убийстве шести человек на территории Забайкалья и Москвы в 90-х,... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T18:40
2020-12-01T18:40
2020-12-01T19:20
следственный комитет россии (ск рф)
москва
забайкальский край
чита
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 1 дек — РИА Новости. Суд в Чите приговорил к длительным срокам лишения свободы четверых членов двух банд по делу об убийстве шести человек на территории Забайкалья и Москвы в 90-х, сообщает СУ СК России по Забайкальскому краю.По данным следствия, убийства совершались по указанию Андрея Кузнецова — лидера "Кузинской" группировки, которая действовала в Москве. Все убийства совершались в целях устранения конкурентов в коммерческой и преступной среде. Четырьмя жертвами убийств стали члены противоборствующих преступных групп, еще двое убитых — коммерсанты.По данным СК, Кузнецов руководил предприятием, которое занималось организацией грузоперевозок на одном из московских вокзалов. Пользуясь авторитетом в криминальном мире, Кузнецов там фактически контролировал большую часть грузоперевозок."Помимо участия в убийствах, члены преступной группы занимались обеспечением оружием, транспортом, скрывали следы совершенных убийств. Для перевозки оружия использовались в том числе и железнодорожные транспортные компании. Один осужденный являлся членом так называемой Джекичановской группировки, которая действовала в Чите", — сообщает следствие."Одному из лидеров преступной группы Кузинских, Илье Толстикову, который признан виновным в совершении убийств трех человек, приговором суда назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы. Двум бывшим участникам банды Кузинских, Павлу Рогову и Александру Викулову, каждый из которых признан виновным в убийстве, назначены наказания в виде 12 и 11 лет соответственно. Экс-участнику банды Джекичановских Салавату Гизатулину, который признан в убийстве одного человека, назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы", — говорится в сообщении.Уголовное дело в отношении лидера группировки Кузнецова выделено в отдельное производство и находится на рассмотрении суда в Москве.
https://ria.ru/20201127/shishkan-1586563802.html
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следственный комитет россии (ск рф), москва, забайкальский край, чита, происшествия
КРАСНОЯРСК, 1 дек — РИА Новости.
Суд в Чите
приговорил к длительным срокам лишения свободы четверых членов двух банд по делу об убийстве шести человек на территории Забайкалья и Москвы
в 90-х, сообщает СУ СК России по Забайкальскому краю
.
По данным следствия, убийства совершались по указанию Андрея Кузнецова — лидера "Кузинской" группировки, которая действовала в Москве. Все убийства совершались в целях устранения конкурентов в коммерческой и преступной среде. Четырьмя жертвами убийств стали члены противоборствующих преступных групп, еще двое убитых — коммерсанты.
По данным СК
, Кузнецов руководил предприятием, которое занималось организацией грузоперевозок на одном из московских вокзалов. Пользуясь авторитетом в криминальном мире, Кузнецов там фактически контролировал большую часть грузоперевозок.
"Помимо участия в убийствах, члены преступной группы занимались обеспечением оружием, транспортом, скрывали следы совершенных убийств. Для перевозки оружия использовались в том числе и железнодорожные транспортные компании. Один осужденный являлся членом так называемой Джекичановской группировки, которая действовала в Чите", — сообщает следствие.
"Одному из лидеров преступной группы Кузинских, Илье Толстикову, который признан виновным в совершении убийств трех человек, приговором суда назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы. Двум бывшим участникам банды Кузинских, Павлу Рогову и Александру Викулову, каждый из которых признан виновным в убийстве, назначены наказания в виде 12 и 11 лет соответственно. Экс-участнику банды Джекичановских Салавату Гизатулину, который признан в убийстве одного человека, назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы", — говорится в сообщении.
Уголовное дело в отношении лидера группировки Кузнецова выделено в отдельное производство и находится на рассмотрении суда в Москве.