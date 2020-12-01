https://ria.ru/20201201/ubiystvo-1587219690.html

В Чите осудили участников двух ОПГ за серию убийств в 90-х

В Чите осудили участников двух ОПГ за серию убийств в 90-х

Суд в Чите приговорил к длительным срокам лишения свободы четверых членов двух банд по делу об убийстве шести человек на территории Забайкалья и Москвы в 90-х,... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T18:40

2020-12-01T18:40

2020-12-01T19:20

следственный комитет россии (ск рф)

москва

забайкальский край

чита

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 1 дек — РИА Новости. Суд в Чите приговорил к длительным срокам лишения свободы четверых членов двух банд по делу об убийстве шести человек на территории Забайкалья и Москвы в 90-х, сообщает СУ СК России по Забайкальскому краю.По данным следствия, убийства совершались по указанию Андрея Кузнецова — лидера "Кузинской" группировки, которая действовала в Москве. Все убийства совершались в целях устранения конкурентов в коммерческой и преступной среде. Четырьмя жертвами убийств стали члены противоборствующих преступных групп, еще двое убитых — коммерсанты.По данным СК, Кузнецов руководил предприятием, которое занималось организацией грузоперевозок на одном из московских вокзалов. Пользуясь авторитетом в криминальном мире, Кузнецов там фактически контролировал большую часть грузоперевозок."Помимо участия в убийствах, члены преступной группы занимались обеспечением оружием, транспортом, скрывали следы совершенных убийств. Для перевозки оружия использовались в том числе и железнодорожные транспортные компании. Один осужденный являлся членом так называемой Джекичановской группировки, которая действовала в Чите", — сообщает следствие."Одному из лидеров преступной группы Кузинских, Илье Толстикову, который признан виновным в совершении убийств трех человек, приговором суда назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы. Двум бывшим участникам банды Кузинских, Павлу Рогову и Александру Викулову, каждый из которых признан виновным в убийстве, назначены наказания в виде 12 и 11 лет соответственно. Экс-участнику банды Джекичановских Салавату Гизатулину, который признан в убийстве одного человека, назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы", — говорится в сообщении.Уголовное дело в отношении лидера группировки Кузнецова выделено в отдельное производство и находится на рассмотрении суда в Москве.

https://ria.ru/20201127/shishkan-1586563802.html

https://ria.ru/20201103/tsapki-1582851104.html

москва

забайкальский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), москва, забайкальский край, чита, происшествия