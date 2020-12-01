Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20201201/tseli-1587081229.html
Сургутский район ХМАО направит на приоритетные цели 1,5 миллиарда рублей
Сургутский район ХМАО направит на приоритетные цели 1,5 миллиарда рублей
Приоритетные направления развития Сургутского района ХМАО в 2021 году потребуют из бюджета не менее 1,5 миллиарда рублей, сообщил руководитель муниципалитета... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T06:26
2020-12-01T06:26
ханты-мансийский автономный округ
россия
сургутский район
ханты-мансийск
общество
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/154972/71/1549727136_0:123:3001:1811_1400x0_80_0_0_f5b83e6834e09669dfd6bf7111acbde4.jpg
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 дек - РИА Новости. Приоритетные направления развития Сургутского района ХМАО в 2021 году потребуют из бюджета не менее 1,5 миллиарда рублей, сообщил руководитель муниципалитета Андрей Трубецкой.Глава района на своей странице в Facebook отметил, что завершена работа над формированием бюджета муниципального образования на ближайшие три года. Так, расходы районной казны в 2021 году запланированы на уровне 13,5 миллиарда рублей, доходы составят около 13 миллиардов рублей.По словам Трубецкого, основная цель бюджетной политики Сургутского района на указанный период - обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета, безусловное выполнение всех обязательств. Бюджет, подчеркнул глава муниципалитета, останется социально ориентированным - более 60% расходов связано с соцсферой.Трубецкой уточнил, что власти крупнейшего района Югры планируют направить не менее 1,1 миллиарда рублей на капремонт объектов образования, развитие материально-технической базы культурных учреждений, улучшение жилищных условий граждан, благоустройство территорий, а также на строительство и реконструкцию объектов коммунальной сферы. Остальные расходы "бюджета развития" Сургутского района связаны со сносом аварийного жилья и развитием новых микрорайонов, ремонтом жилфонда, строительством спортивных сооружений.
https://realty.ria.ru/20201126/khmao-1586411122.html
россия
сургутский район
ханты-мансийск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/154972/71/1549727136_211:0:2788:1933_1400x0_80_0_0_d3d5d48c8390f146535ead1272f6fb84.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, сургутский район, ханты-мансийск, общество, экономика

Сургутский район ХМАО направит на приоритетные цели 1,5 миллиарда рублей

06:26 01.12.2020
 
© РИА Новости / Артур Борисов / Перейти в фотобанкАэропорт Ханты-Мансийска
Аэропорт Ханты-Мансийска - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Артур Борисов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 дек - РИА Новости. Приоритетные направления развития Сургутского района ХМАО в 2021 году потребуют из бюджета не менее 1,5 миллиарда рублей, сообщил руководитель муниципалитета Андрей Трубецкой.
Глава района на своей странице в Facebook отметил, что завершена работа над формированием бюджета муниципального образования на ближайшие три года. Так, расходы районной казны в 2021 году запланированы на уровне 13,5 миллиарда рублей, доходы составят около 13 миллиардов рублей.
По словам Трубецкого, основная цель бюджетной политики Сургутского района на указанный период - обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета, безусловное выполнение всех обязательств. Бюджет, подчеркнул глава муниципалитета, останется социально ориентированным - более 60% расходов связано с соцсферой.
"Несмотря на все трудности, связанные с коронавирусом, сформировали бюджет развития для наших приоритетных направлений. В 2021 году он будет больше на 184 миллиона рублей, чем в 2020 году, и составит 1,45 миллиарда рублей. Бюджет развития отражает все наши планы по повышению качества жизни людей и развитию поселений", - написал он.
Трубецкой уточнил, что власти крупнейшего района Югры планируют направить не менее 1,1 миллиарда рублей на капремонт объектов образования, развитие материально-технической базы культурных учреждений, улучшение жилищных условий граждан, благоустройство территорий, а также на строительство и реконструкцию объектов коммунальной сферы. Остальные расходы "бюджета развития" Сургутского района связаны со сносом аварийного жилья и развитием новых микрорайонов, ремонтом жилфонда, строительством спортивных сооружений.
Ипотека - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
26 ноября, 12:03
Семьям ХМАО, где родится второй ребенок, выплатят 600 тыс руб на ипотеку
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругРоссияСургутский районХанты-МансийскОбществоЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:00Ученые разработали приложение, прогнозирующее цены на электроэнергию
09:00Терабит в секунду. Физики создают технику будущего
08:59Число ушедших на карантин российских школ увеличилось до 37
08:57Минздрав Башкирии попросил врачей частных клиник помочь в борьбе с COVID
08:54СМИ опровергли данные о гибели командира КСИР при воздушном ударе
08:39Курьеры разгромили магазин в центре Москвы и избили охранника
08:33Россия надеется, что США начнут считаться с интересами других стран
08:26Россиян с 1 декабря будут уведомлять о полагающихся им мерах соцподдержки
08:18Штабу Трампа дали опросить свидетелей в Неваде о нарушениях на выборах
08:17В Красноярске опровергли данные о принуждении учащихся обедать в школе
08:03Небольшой снег и гололедица ждут москвичей в первый день зимы
07:50Осень 2020 года в Москве стала самой теплой за время метеонаблюдений
07:35В Новосибирске проверят данные о том, что скорая высадила больного COVID
07:10Исследование показало отношение работодателей к премированию сотрудников
07:09Минобороны сообщило о ходе саперных работ миротворцев в Карабахе
06:51В России могут снизить цены на ритуальные услуги
06:45Глав российских регионов призвали объявить 31 декабря выходным днем
06:42Международная книжная ярмарка non/fiction пройдет в онлайн-формате
06:23Эксперт назвала условие передачи антител к COVID-19 от матери к ребенку
06:18Врач рассказал, как сохранить осанку на удаленке
Лента новостейМолния