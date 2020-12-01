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Сургутский район ХМАО направит на приоритетные цели 1,5 миллиарда рублей

Сургутский район ХМАО направит на приоритетные цели 1,5 миллиарда рублей

Приоритетные направления развития Сургутского района ХМАО в 2021 году потребуют из бюджета не менее 1,5 миллиарда рублей, сообщил руководитель муниципалитета... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T06:26

2020-12-01T06:26

2020-12-01T06:26

ханты-мансийский автономный округ

россия

сургутский район

ханты-мансийск

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экономика

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 дек - РИА Новости. Приоритетные направления развития Сургутского района ХМАО в 2021 году потребуют из бюджета не менее 1,5 миллиарда рублей, сообщил руководитель муниципалитета Андрей Трубецкой.Глава района на своей странице в Facebook отметил, что завершена работа над формированием бюджета муниципального образования на ближайшие три года. Так, расходы районной казны в 2021 году запланированы на уровне 13,5 миллиарда рублей, доходы составят около 13 миллиардов рублей.По словам Трубецкого, основная цель бюджетной политики Сургутского района на указанный период - обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета, безусловное выполнение всех обязательств. Бюджет, подчеркнул глава муниципалитета, останется социально ориентированным - более 60% расходов связано с соцсферой.Трубецкой уточнил, что власти крупнейшего района Югры планируют направить не менее 1,1 миллиарда рублей на капремонт объектов образования, развитие материально-технической базы культурных учреждений, улучшение жилищных условий граждан, благоустройство территорий, а также на строительство и реконструкцию объектов коммунальной сферы. Остальные расходы "бюджета развития" Сургутского района связаны со сносом аварийного жилья и развитием новых микрорайонов, ремонтом жилфонда, строительством спортивных сооружений.

https://realty.ria.ru/20201126/khmao-1586411122.html

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россия, сургутский район, ханты-мансийск, общество, экономика