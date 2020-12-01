https://ria.ru/20201201/torgi-1587130562.html

Более 80 объектов выставили на торги в Подмосковье за неделю

Более 80 объектов выставили на торги в Подмосковье за неделю

Свыше 80 объектов недвижимости выставили на торги в Московской области на прошлой неделе, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T12:42

2020-12-01T12:42

2020-12-01T12:42

новости подмосковья

коммерческая недвижимость

московская область (подмосковье)

химки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/realty/40446/00/404460064_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_48d46ed04300ef31bdbd4356c4035e68.jpg

МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Свыше 80 объектов недвижимости выставили на торги в Московской области на прошлой неделе, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Подмосковья."Среди лотов - нежилое помещение, расположенное на первом этаже, площадью 132,4 квадратных метра в городском округе Химки. Также можно взять в аренду помещение под свободную деятельность площадью 81,5 квадратный метр в городском округе Домодедово", — говорится в сообщении пресс-службы.Посмотреть все доступные на сегодняшний день для продажи и аренды объекты недвижимости и земельные участки можно на Едином портале торгов Московской области.

https://ria.ru/20201130/ogranicheniya-1586994463.html

московская область (подмосковье)

химки

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коммерческая недвижимость, московская область (подмосковье), химки