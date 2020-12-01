https://ria.ru/20201201/torgi-1587130562.html
Более 80 объектов выставили на торги в Подмосковье за неделю
Более 80 объектов выставили на торги в Подмосковье за неделю
Свыше 80 объектов недвижимости выставили на торги в Московской области на прошлой неделе, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T12:42
2020-12-01T12:42
2020-12-01T12:42
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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Свыше 80 объектов недвижимости выставили на торги в Московской области на прошлой неделе, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Подмосковья."Среди лотов - нежилое помещение, расположенное на первом этаже, площадью 132,4 квадратных метра в городском округе Химки. Также можно взять в аренду помещение под свободную деятельность площадью 81,5 квадратный метр в городском округе Домодедово", — говорится в сообщении пресс-службы.Посмотреть все доступные на сегодняшний день для продажи и аренды объекты недвижимости и земельные участки можно на Едином портале торгов Московской области.
https://ria.ru/20201130/ogranicheniya-1586994463.html
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коммерческая недвижимость, московская область (подмосковье), химки