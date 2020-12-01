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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201201/tikhanovskaya-1587179261.html
Тихановская сожалеет, что не может приехать в Россию
Тихановская сожалеет, что не может приехать в Россию
Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что с удовольствием посетила бы Россию, но пока не может этого... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T15:55
2020-12-01T15:55
протесты в белоруссии
павел латушко
светлана тихановская
сергей лавров
белоруссия
литва
в мире
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МИНСК, 1 дек – РИА Новости. Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что с удовольствием посетила бы Россию, но пока не может этого сделать, так как находится в РФ в розыске.Отвечая на вопрос о том, пытались ли российские чиновники войти в контакт с представителями белорусской оппозиции, она заявила, что "официальных запросов не было и официальных попыток не было".Со своей стороны один из лидеров оппозиции Павел Латушко, также принимавший участие в конференции, отметил, что "официальных контактов не было, именно (контактов – ред.) официального характера". Уточняющий вопрос о наличии неофициальных контактов лидеры белорусской оппозиции оставили без ответа.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль может только приветствовать желание оппозиционеров Белоруссии развивать отношения с РФ, но не видели единой позиции от них на этот счет. России пока ни к чему встречаться с представителями координационного совета оппозиции Белоруссии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Тихановская, требует переговоров о трансфере власти и новых выборов. Экс-кандидат вскоре после выборов выехала в Литву. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти, Тихановская является его фигурантом и объявлена в межгосударственный розыск в Белоруссии и России. Между тем экс-кандидат посещает с визитами западноевропейские страны, встречается с представителями властей этих стран.При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Власти заявляют о радикализации протестов в Белоруссии и перемещении их с улиц городов во дворы.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь &gt;&gt;
https://ria.ru/20201126/tikhanovskaya-1586427274.html
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павел латушко, светлана тихановская, сергей лавров, белоруссия, литва, в мире

Тихановская сожалеет, что не может приехать в Россию

15:55 01.12.2020
 
© AP Photo / Mindaugas KulbisСветлана Тихановская во время интервью в Вильнюсе, Литва
Светлана Тихановская во время интервью в Вильнюсе, Литва - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
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МИНСК, 1 дек – РИА Новости. Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что с удовольствием посетила бы Россию, но пока не может этого сделать, так как находится в РФ в розыске.
"К сожалению. Я бы, наверное, с удовольствием съездила, но так как я нахожусь в уголовном розыске в Беларуси и, соответственно, в России, думаю, результат поездки в Россию будет плачевным", - сказала Тихановская журналистам в ходе онлайн-конференции во вторник на вопрос о том, есть ли у нее в планах посещение России в ближайшее время, в том числе с неофициальным визитом.
Отвечая на вопрос о том, пытались ли российские чиновники войти в контакт с представителями белорусской оппозиции, она заявила, что "официальных запросов не было и официальных попыток не было".
Со своей стороны один из лидеров оппозиции Павел Латушко, также принимавший участие в конференции, отметил, что "официальных контактов не было, именно (контактов – ред.) официального характера". Уточняющий вопрос о наличии неофициальных контактов лидеры белорусской оппозиции оставили без ответа.
Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в Берлине - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
26 ноября, 13:09Протесты в Белоруссии
Тихановская пообещала пересмотреть договоренности Лукашенко с Россией
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль может только приветствовать желание оппозиционеров Белоруссии развивать отношения с РФ, но не видели единой позиции от них на этот счет. России пока ни к чему встречаться с представителями координационного совета оппозиции Белоруссии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Тихановская, требует переговоров о трансфере власти и новых выборов. Экс-кандидат вскоре после выборов выехала в Литву. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти, Тихановская является его фигурантом и объявлена в межгосударственный розыск в Белоруссии и России. Между тем экс-кандидат посещает с визитами западноевропейские страны, встречается с представителями властей этих стран.
При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Власти заявляют о радикализации протестов в Белоруссии и перемещении их с улиц городов во дворы.
Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в Берлине - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
7 октября, 17:48Протесты в Белоруссии
Эксперт объяснил, почему Россия объявила Тихановскую в розыск
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Протесты в БелоруссииПавел ЛатушкоСветлана ТихановскаяСергей ЛавровБелоруссияЛитваВ мире
 
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