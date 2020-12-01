https://ria.ru/20201201/tikhanovskaya-1587179261.html

Тихановская сожалеет, что не может приехать в Россию

Тихановская сожалеет, что не может приехать в Россию

Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что с удовольствием посетила бы Россию, но пока не может этого... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T15:55

2020-12-01T15:55

2020-12-01T15:55

протесты в белоруссии

павел латушко

светлана тихановская

сергей лавров

белоруссия

литва

в мире

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МИНСК, 1 дек – РИА Новости. Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что с удовольствием посетила бы Россию, но пока не может этого сделать, так как находится в РФ в розыске.Отвечая на вопрос о том, пытались ли российские чиновники войти в контакт с представителями белорусской оппозиции, она заявила, что "официальных запросов не было и официальных попыток не было".Со своей стороны один из лидеров оппозиции Павел Латушко, также принимавший участие в конференции, отметил, что "официальных контактов не было, именно (контактов – ред.) официального характера". Уточняющий вопрос о наличии неофициальных контактов лидеры белорусской оппозиции оставили без ответа.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль может только приветствовать желание оппозиционеров Белоруссии развивать отношения с РФ, но не видели единой позиции от них на этот счет. России пока ни к чему встречаться с представителями координационного совета оппозиции Белоруссии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Тихановская, требует переговоров о трансфере власти и новых выборов. Экс-кандидат вскоре после выборов выехала в Литву. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти, Тихановская является его фигурантом и объявлена в межгосударственный розыск в Белоруссии и России. Между тем экс-кандидат посещает с визитами западноевропейские страны, встречается с представителями властей этих стран.При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Власти заявляют о радикализации протестов в Белоруссии и перемещении их с улиц городов во дворы.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

https://ria.ru/20201126/tikhanovskaya-1586427274.html

https://ria.ru/20201007/tikhanovskaya-1578684355.html

белоруссия

литва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

павел латушко, светлана тихановская, сергей лавров, белоруссия, литва, в мире