https://ria.ru/20201201/tekhnologii-1586922994.html

"Третье мнение" поможет врачам на Камчатке диагностировать коронавирус

"Третье мнение" поможет врачам на Камчатке диагностировать коронавирус

Новую автоматизированную систему обработки результатов компьютерной томографии внедрят на Камчатке, об этом сообщается на официальном сайте региона. РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T08:00

2020-12-01T08:00

2020-12-01T08:00

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Новую автоматизированную систему обработки результатов компьютерной томографии внедрят на Камчатке, об этом сообщается на официальном сайте региона.Предполагается, что искусственный интеллект поможет систематизировать поток данных, полученных при исследованиях, и обратить внимание на неочевидные детали. Новое оборудование улучшит качество рентгенологических исследований и снизит нагрузку на врачей при диагностике COVID-19."В Камчатском КТ-центре мы планируем к внедрению такую разработку, так называемое "третье мнение". Это автоматическая расшифровка показаний КТ, то есть цифрового снимка человека. Программой в автоматическом режиме даются рекомендации и выделяются области, показывающие, есть ли у человека заболевание. Безусловно, это позволит в ускоренном режиме проводить обработку снимков. Конечно, врача это оборудование заменить не сможет, но поможет в работе: будет указывать на те места на снимке, на которые нужно обратить особое внимание", – рассказал Виктор Еперин, замминистра здравоохранения Камчатского края, начальник отдела по развитию здравоохранения и госзакупок.Известно, что подобная система уже используется в некоторых регионах страны. По словам специалистов, точность диагностики составляет более 90%. На Камчатку необходимое оборудование поступит, предположительно, 10 декабря.

https://ria.ru/20201116/stavrapol-1584728750.html

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хорошие новости, камчатский край, технологии