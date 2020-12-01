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Житель Татарстана с ружьем насильно удерживал женщину с детьми в квартире
Житель Татарстана с ружьем насильно удерживал женщину с детьми в квартире
Мужчина с ружьем около часа удерживал женщину с двумя детьми в квартире в городе Заинске в Татарстане, угрожая убийством, сообщает СК РФ. РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T15:33
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Мужчина с ружьем около часа удерживал женщину с двумя детьми в квартире в городе Заинске в Татарстане, угрожая убийством, сообщает СК РФ.Следователи возбудили дело о незаконном лишении свободы и угрозе убийством в отношении 31-летнего жителя города Заинска. По предварительным данным, мужчина совершил преступление из-за ревности.
https://ria.ru/20201124/krichi-gromche-muzhchina-neskolko-chasov-uderzhival-detey-v-zalozhnikakh-1586156901.html
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следственный комитет россии (ск рф), происшествия

Житель Татарстана с ружьем насильно удерживал женщину с детьми в квартире

15:33 01.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Мужчина с ружьем около часа удерживал женщину с двумя детьми в квартире в городе Заинске в Татарстане, угрожая убийством, сообщает СК РФ.
"По версии следствия, 29 ноября 2020 года в городе Заинске злоумышленник, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, угрожая сожительнице пневматическим ружьем, в течение часа незаконно удерживал ее и двух ее детей в возрасте 2 лет и 7 месяцев в квартире. При этом он угрожал ей убийством. В дальнейшем к ним пришла сестра потерпевшей, которая, услышав крики за входной дверью, обратилась в полицию", - говорится в сообщении.
Кричи громче: мужчина несколько часов удерживал детей в заложниках - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
24 ноября, 19:57
"Кричи громче": мужчина несколько часов удерживал детей в заложниках38-летний Денис Бельтюков взял в заложники шестерых детей и угрожал убить их. Инцидент произошел 24 ноября в Колпинском районе. Мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере и принимал антидепрессанты. Денис с семьей переехал в Санкт-Петербург из Архангельской области два года назад.
Следователи возбудили дело о незаконном лишении свободы и угрозе убийством в отношении 31-летнего жителя города Заинска. По предварительным данным, мужчина совершил преступление из-за ревности.
"Причастность к совершению преступления он не признал. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавляет СК.
 
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