Житель Татарстана с ружьем насильно удерживал женщину с детьми в квартире

"По версии следствия, 29 ноября 2020 года в городе Заинске злоумышленник, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, угрожая сожительнице пневматическим ружьем, в течение часа незаконно удерживал ее и двух ее детей в возрасте 2 лет и 7 месяцев в квартире. При этом он угрожал ей убийством. В дальнейшем к ним пришла сестра потерпевшей, которая, услышав крики за входной дверью, обратилась в полицию", - говорится в сообщении.