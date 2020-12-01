Житель Татарстана с ружьем насильно удерживал женщину с детьми в квартире
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Мужчина с ружьем около часа удерживал женщину с двумя детьми в квартире в городе Заинске в Татарстане, угрожая убийством, сообщает СК РФ.
"По версии следствия, 29 ноября 2020 года в городе Заинске злоумышленник, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, угрожая сожительнице пневматическим ружьем, в течение часа незаконно удерживал ее и двух ее детей в возрасте 2 лет и 7 месяцев в квартире. При этом он угрожал ей убийством. В дальнейшем к ним пришла сестра потерпевшей, которая, услышав крики за входной дверью, обратилась в полицию", - говорится в сообщении.
24 ноября, 19:57"Кричи громче": мужчина несколько часов удерживал детей в заложниках38-летний Денис Бельтюков взял в заложники шестерых детей и угрожал убить их. Инцидент произошел 24 ноября в Колпинском районе. Мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере и принимал антидепрессанты. Денис с семьей переехал в Санкт-Петербург из Архангельской области два года назад.
Следователи возбудили дело о незаконном лишении свободы и угрозе убийством в отношении 31-летнего жителя города Заинска. По предварительным данным, мужчина совершил преступление из-за ревности.
"Причастность к совершению преступления он не признал. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавляет СК.