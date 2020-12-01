https://ria.ru/20201201/syaomi-1587116199.html

Обзор Xiaomi Mi 10T Pro: рекордный экран, мощный чип и умеренная цена

Обзор Xiaomi Mi 10T Pro: рекордный экран, мощный чип и умеренная цена

В России стартуют продажи очередного смартфона от компании Xiaomi. Модель Mi 10T Pro позиционируется практически как флагманская, но с некоторыми упрощениями... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T18:00

2020-12-01T18:00

2020-12-01T18:40

риа наука

qualcomm

xiaomi inc

google

google android

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1e/1586999567_0:15:1620:926_1400x0_80_0_0_6f8879689e8b87892308f4c543ddbc5d.jpg

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости, Кирилл Каримов. В России стартуют продажи очередного смартфона от компании Xiaomi. Модель Mi 10T Pro позиционируется практически как флагманская, но с некоторыми упрощениями. Корреспондент РИА Новости протестировал новый гаджет.ДизайнXiaomi Mi 10T Pro — большой смартфон, который не стесняется своих размеров. Даже по сегодняшним меркам диагональ 6,67 дюймов — это немало. Как и вес 218 граммов. И это можно понять: в конструкции хватает металла и стекла. У задней панели довольно оригинальный градиент — черный, серебристый или синий.Заметно выпирающий камерный блок — решение, конечно, компромиссное: инженерам Xiaomi надо было уместить в тонкий корпус огромный 108-мегапиксельный сенсор Samsung HMX.В целом же Mi 10T Pro выглядит как типичный Android-смартфон конца 2020 года. Посетовать можно разве только на толщину нижней рамки экрана, хотелось бы уже видеть равномерную окантовку дисплея со всех сторон.ДисплейКогда Xiaomi представила "полуфлагман" Mi 10T/Mi 10T Pro, в компании заявили прямо: эти смартфоны — для тех, кто хочет мощную платформу, но не любит OLED-матрицы с их чересчур насыщенными цветами и неизбежным мерцанием. Именно поэтому телефон получил уникальный IPS-дисплей с разрешением 1080 x 2400 пикселей и частотой обновления 144 герц. Конкуренты если и замахиваются на подобную герцовку, то прибавляют к ней ту самую матрицу на органических светодиодах.К качеству дисплея вопросов нет — это IPS-панель высокого уровня без засветов и со стабильным черным цветом. "Вау-эффекта" добавляют 144 герца — если вы переходите с экрана со стандартной герцовкой, то дисплей Mi 10T Pro действительно удивляет. А вот если сравнивать с матрицами на 90 и 120 герц, то разница на глаз уже не так очевидна.КамерыГлавное в Mi 10T Pro — 108-мегапиксельная камера Samsung ISOCELL Bright HMX. Даже внешне объектив сенсора выделяется на фоне других датчиков. Огромный физический размер матрицы (1/1.33 дюйма) дает большие преимущества во многих сценариях съемки. Так, здесь можно добиться настоящего (пусть и легкого) эффекта боке с художественным размытием фона. В ночном режиме камера тоже не пасует, и недостаточное освещение не сказывается на качестве съемки.С этим датчиком реально отказаться от телефотообъектива. Что и сделали в Xiaomi — двукратное увеличение в Mi 10T Pro получается простым цифровым кропом. И к его качеству нет вопросов, некоторые бюджетники с простеньким оптическим зумом выдают картинку хуже.О 13-мегапиксельном "ширике" сказать особо нечего — темноватый объектив, который выдает по краям кадра неизбежные искажения. Совет один: снимать на него только при хорошем освещении. Хотя справедливости ради отметим: он поддерживает ночную съемку, и при везении получатся весьма смотрибельные кадры (соцсети все равно их пережмут).Наконец, третий сенсор — пятимегапиксельный макродатчик. Для любителей фиксировать мелкие детали, конечно, подойдет, но качество сильно зависит от освещения. Фронтальная камера на 20 мегапикселей, врезанная в верхний левый угол экрана, снимает как надо, хотя и не умеет писать видео в 4K.Видеовозможности смартфона довольно серьезные. Во-первых, у основного сенсора предусмотрена оптическая стабилизация, что сразу добавляет качества роликам. Во-вторых, есть режим видеозаписи в 8K. Необходимость такого разрешения в этом году сомнительна, ведь подобные ролики при гигантском размере попросту негде смотреть. В обычной жизни и 4K при 60 кадрах в секунду хватит. И, наконец, Mi 10T Pro прекрасно пишет звук при видеосъемке — далеко не каждый Xiaomi так умеет.Производительность, память и коммуникацииОдин из компромиссных моментов Mi 10T Pro — чипсет Snapdragon 865. Конечно, это мощнейшая платформа, производительности которой хватит на несколько лет. Но многие ожидали увидеть процессор с приставкой Plus. Правда, у Qualcomm что-то пошло не так и, если верить глобальному рейтингу производительности Antutu, смартфоны на Snapdragon 865 даже мощнее, чем их собратья с Snapdragon 865 Plus.Как бы то ни было, Mi 10T Pro — смартфон мощный, дающий максимум производительности в любых актуальных программах и играх. Последние можно запускать на ультранастройках графики, а тайтлы с поддержкой высокой частоты обновления картинки еще и повышенную плавность дают, как в случае с популярной Call of Duty.Комфорта в использовании добавляет и быстрая память: восемь гигабайт оперативки выполнены по стандарту LPDDR5, а накопитель на 128/256 гигабайт — по UFS 3.1. Даже тяжелые программы из Google Play устанавливаются практически мгновенно. Конечно, хотелось бы иметь и карту памяти на борту, но топовым трубкам расширение не положено — только две сим-карты.Xiaomi Mi 10T Pro работает в мобильных сетях пятого поколения, и версия, поставляемая на российский рынок, технически это тоже умеет. Но по понятным причинам российскому пользователю придется довольствоваться LTE. В остальном же это настоящий флагман со всеми современными коммуникациями, например Wi-Fi 6. Более того, здесь есть любимый многими инфракрасный сенсор для управления бытовой техникой. Аудиоджека 3,5 миллиметров нет, а жаль.БезопасностьСистема распознавания лица Xiaomi Mi 10T Pro основана лишь на фронтальной камере. Она не ошибается, а фотографией обмануть ее не удается. Но, конечно, таких изысков, как работа в темноте, нет. Куда интереснее сканер отпечатков пальцев в кнопке включения. Вообще говоря, для Xiaomi и ее суббрендов такой датчик стал стандартом — он удобен и точен, а его необходимость в условиях "масочной действительности" трудно переоценить.АвтономностьТехнические характеристики сулят хорошую автономность — аккумулятор емкостью 5000 мАч вместе с быстрой зарядкой на 33 ватта. Но есть нюансы.Так, отказ от экономичной OLED-матрицы потянул за собой увеличенный расход энергии. Более того, если мы пользуемся режимом 144 герца, даже огромную емкость аккумулятора больше чем на 1,5 дня не растянуть. Конечно, можно включить и 60 герц, но зачем?Комплектная проводная зарядка на 33 ватта позволяет относительно быстро пополнить запас энергии: за 15 минут — на 35 процентов. Полчаса дали 65 процентов, а вот на полную зарядку ушло 75 минут — что очень неплохо для такого объема.Не хватает, конечно, беспроводной зарядки, которая тоже уже чуть ли не стандарт в высоком ценовом сегменте. Но ведь надо было производителю на чем-то экономить.ИтогЗа 50-57 тысяч рублей покупатель получает классический полуфлагман от Xiaomi — где передовое "железо" сочетается с обидными упрощениями, вроде отсутствия влагозащиты. Деньги за смартфон просят немалые, но и возможности серьезные, особенно если не мерить гаджетами в два раза дороже. Хотя хитом продаж новинка может и не стать — ревностные фанаты бренда предпочитают смартфоны много дешевле. Тем не менее среди прямых конкурентов, вроде Samsung Galaxy S20 FE или OnePlus 8T, смартфон точно не затеряется — у него есть свое лицо и уникальные решения.

https://ria.ru/20201117/iphone-1584889108.html

https://ria.ru/20201126/redmi-1586477313.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

qualcomm, xiaomi inc, google, google android, технологии